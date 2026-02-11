La journalisation OTel diffère considérablement de la journalisation traditionnelle en ce qui concerne ses procédures de collecte, de normalisation, de corrélation et de transmission des journaux.

Les systèmes de journalisation traditionnels concentrent l’agrégation, l’indexation, la recherche et les alertes en fonction de leurs modèles. Ce sont de puissants outils de recherche textuelle et d'analyse historique, mais ils examinent généralement les journaux séparément des autres données de télémétrie.

Les approches traditionnelles de journalisation consistent principalement à enregistrer des messages texte localement, afin que les développeurs puissent déboguer les problèmes dans une seule application ou un seul hôte. Ils supposent que les utilisateurs liront les fichiers, les filtreront et les enverront peut-être ultérieurement à un agrégateur de journaux. Ils utilisent également généralement des formats ad hoc, tels que des lignes de texte brut, des modèles JSON à structure souple ou des modèles spécifiques à un cadre, sans norme interservices.

Et comme chaque équipe de développement peut choisir ses propres champs et dénominations, l'analyse inter-systèmes est un processus lourd.

Les outils de journalisation traditionnels n'intègrent souvent pas de fonctionnalités de corrélation ou de migration, de sorte que la corrélation des données et l'intégration avec les backends d'observabilité requièrent des processus manuels et des étapes supplémentaires. Les équipes informatiques doivent créer des conventions et des règles d'analyse personnalisées pour assembler les événements entre les services, et l'intégration des données de journalisation dans la pile d'observabilité nécessite généralement des expéditeurs ou des adaptateurs de format personnalisés.

La journalisation d’OpenTelemetry fait partie d’un cadre d’observabilité unifiée qui traite les journaux, les indicateurs et les traces comme des signaux interopérables de première classe, régis par des conventions sémantiques communes. Dès le départ, elle conçoit des journaux à corréler et à analyser sur des systèmes distribués, car l’objectif est de comprendre le comportement du système de bout en bout.

Alors que la journalisation traditionnelle est spécifique à la pile et au backend, la journalisation OTel est délibérément indépendante. Il fournit des ponts et des appenders pour que les cadres des exigences existants puissent émettre des données dans le format OTel sans avoir à réécrire chaque appel de journalisation.

Cette portée et cette approche unifiées permettent aux équipes informatiques de créer des workflows holistiques, où elles peuvent naviguer de manière fluide entre les tableaux de bord et les types de données afin de comprendre des défaillances complexes et distribuées.