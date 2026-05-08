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¿Qué es la copia de seguridad como servicio (BaaS)?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
Publicado el 8 de mayo de 2026

Copia de seguridad como servicio (BaaS), definida

La copia de seguridad como servicio (BaaS) es un servicio de protección de datos basado en la nube en el que un proveedor externo gestiona la copia de seguridad, el almacenamiento y la recuperación de los datos de una organización.

En este modelo de servicio en la nube, el proveedor de BaaS gestiona las operaciones diarias, incluido el software de copia de seguridad, el almacenamiento y la supervisión de la seguridad de los datos. Las organizaciones mantienen el control sobre las políticas de copia de seguridad y pueden elegir cuánta gestión quieren transferir.

La BaaS, a veces denominada copia de seguridad en línea o copia de seguridad en la nube, se adoptó originalmente como una herramienta de copia de seguridad y recuperación ante desastres (BCDR). A menudo se utiliza junto con la recuperación ante desastres como servicio (DRaaS) y otras soluciones de recuperación ante desastres , pero desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una parte más amplia de la estrategia de protección de datos.

Los proveedores de servicios ahora incluyen capacidades de detección de amenazas con IA y recuperación de datos rápidos que ayudan a las organizaciones a mantener la continuidad del negocio tras fallos de hardware, desastres naturales, ciberataques, malware o otras interrupciones importantes.

Según Fortune Business Insights, se prevé que el mercado global de soluciones BaaS crezca de 14.490 millones de USD en 2026 a 132 020 millones de USD para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 31,81 %. 1 Este crecimiento refleja una mayor adopción de la nube híbrida y el aumento de los volúmenes de datos empresariales en sectores como la salud, los servicios financieros y el comercio minorista.

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¿Por qué es importante la copia de seguridad como servicio?

Hoy en día, las organizaciones generan y almacenan datos más rápido de lo que puede gestionar la infraestructura de copia de seguridad tradicional. Las cargas de trabajo de IA, multinube entornos y la dispersión de datos en las instalaciones y en la nube han hecho que los entornos de copia de seguridad sean más complejos, impulsando la demanda de BaaS. Las organizaciones que están emprendiendo iniciativas de modernización de datos están descubriendo que los enfoques de copia de seguridad heredados no pueden seguir el ritmo de la escala y la complejidad de los entornos de datos modernos.

Además, los daños causados por la pérdida de datos, ya sean fallos de hardware o ciberataques, se han hecho más costosos. Según el Informe "Cost of a Data Breach" de IBM de 2025, el coste medio mundial de una vulneración de datos alcanzó 4,4 millones de dólares.

El ransomware es otra preocupación creciente. Los actores de amenazas suelen atacar directamente los sistemas de copia de seguridad, por lo que las organizaciones necesitan copias inmutables y aisladas copias de datos que no pueden ser cifrados ni eliminados. La mayoría de los proveedores de BaaS incluyen estas protecciones junto con un análisis automático que detecta las actividades sospechosas de forma temprana, por lo que la redundancia de copias de seguridad se ha convertido en un elemento fundamental para la planificación de la ciberresiliencia y la ciberseguridad.

Los requisitos regulatorios también están afectando la forma en que las organizaciones gestionan las copias de seguridad. La sanidad, los servicios financieros y los despachos legales se enfrentan a estrictas normas de residencia de datos , incluyendo HIPAA y GDPR, que exigen procesos documentados de copia de seguridad auditables.

Muchos utilizan capacidades de cumplimiento integradas, como el cifrado de datos y la información de registro de auditorías, para reducir la carga de los equipos internos. Las organizaciones también combinan almacenamiento de datos in situ con copias de seguridad en la nube pública y nube híbrida para mantener los datos dentro de los límites geográficos requeridos.

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¿Cómo funciona BaaS?

Las organizaciones que utilizan los modelos de copia de seguridad como servicio (BaaS) definen lo que hay que proteger y establecen políticas sobre la frecuencia con la que se ejecutan las copias de seguridad y hasta qué punto se remontan las versiones. BaaS copia continuamente los datos de producción de una organización en la infraestructura del proveedor de servicios en la nube.

A continuación, te mostramos cómo funciona el proceso:

  • Identificación de datos: Para empezar, las organizaciones definen el alcance de lo que debe protegerse (por ejemplo, archivos, bases de datos, máquinas virtuales). Las políticas se pueden gestionar internamente o delegar al proveedor.
  • Cifrado y transmisión: Los datos se cifran antes de salir de la organización y se almacenan en varios centros de datos. De esta forma, si una instalación deja de funcionar, las copias de seguridad permanecen intactas en otros lugares.
  • Retención: Las decisiones relacionadas con cuánto tiempo se conservan las copias de seguridad, cuántas versiones se almacenan y dónde (incluyendo fuera de las instalaciones) dependen del sector de la organización, las políticas internas y cualquier normativa aplicable.
  • Recuperación: En los escenarios de recuperación, los datos perdidos o dañados se restauran a través de la consola de gestión del proveedor, en su ubicación original o en una alternativa. El objetivo del punto de recuperación (RPO) determina la cantidad de pérdida de datos que puede aceptar una organización, medida como un intervalo de tiempo. El objetivo de tiempo de recuperación (RTO) define el tiempo de inactividad máximo tolerable antes de que los sistemas tengan que volver a estar en línea.
  • Opciones de implementación: El BaaS puede funcionar en nube pública, Cloud Private y nube híbrida entornos, con cada servicio en la nube ofreciendo diferentes niveles de control, escalabilidad y soporte de cumplimiento. Por ejemplo, Virtual Servers y los entornos de infraestructura como servicio (IaaS) se pueden respaldar de la misma manera que los sistemas físicos, sin necesidad de modificar las aplicaciones. Esta capacidad de BaaS es importante para las Organizaciones que ejecutan cargas de trabajo en las instalaciones y en la nube.

Tipos de BaaS

La copia de seguridad como servicio (BaaS) está disponible en varias soluciones diferentes basado en la nube, en función de las necesidades empresariales. Las opciones incluyen los siguientes tipos de soluciones:

  • Copia de seguridad completa
  • Copia de seguridad incremental
  • Copia de seguridad diferencial
  • copia de seguridad saas

Copia de seguridad completa

Una copia de seguridad completa implica crear una copia completa de todos los datos designados en un momento específico.

Es el más sencillo de restaurar, pero necesita la mayor cantidad de almacenamiento y la ventana de copia de seguridad más larga. Las organizaciones suelen ejecutar una copia de seguridad completa cuando se configura una política y la repiten a intervalos programados.

Copia de seguridad incremental

Una copia de seguridad incremental solo copia lo que ha cambiado desde el último trabajo de copia de seguridad.

Este método utiliza menos almacenamiento y lleva menos tiempo, pero la restauración de datos requiere la última copia de seguridad completa más todas las copias incrementales desde entonces.

Copia de seguridad diferencial

Una copia de seguridad diferencial copia todos los cambios desde la última copia de seguridad completa, sin importar el número de diferenciales que se hayan realizado en el medio.

Dado que solo se necesitan la última copia de seguridad completa y la copia diferencial más reciente, la recuperación es más rápida que con un enfoque incremental.

Copia de seguridad SaaS

Muchas Organizaciones asumen que los proveedores de software como servicio (SaaS) gestionan automáticamente la data backup. Sin embargo, la protección de datos nativa en la mayoría de las plataformas es limitada y, a menudo, no alcanza los niveles de servicio de retención y recuperación de la empresa.

La copia de seguridad SaaS aborda este problema, cubriendo datos nativos de la nube de plataformas como Microsoft 365, Google Workspace y Salesforce contra eliminaciones accidentales, ransomware y más.

Beneficios de BaaS

La copia de seguridad como servicio (BaaS) es una solución de copia de seguridad rentable que ofrece varios beneficios para respaldar los requisitos de protección de datos de una organización. Estos beneficios son algunos de los más importantes:

  • Facilidad de gestión: Uno de los principales beneficios del BaaS es que elimina la necesidad de que las Organizaciones mantengan su propio hardware y software de copia de seguridad. Los proveedores gestionan las actualizaciones, la planificación de la capacidad y el mantenimiento. La mayoría de las plataformas ofrecen un panel de control centralizado para monitorizar el estado de las copias de seguridad, configurar políticas e iniciar restauraciones.
  • Escalabilidad: con la BaaS, el almacenamiento en la nube se amplía para satisfacer la demanda sin necesidad de nuevas inversiones en hardware ni ciclos de compras prolongados. Esto significa que las organizaciones solo pagan por los servicios de copia de seguridad que utilizan.
  • Rentabilidad: en lugar de invertir en hardware, licencias de software y ciclos de actualización, las organizaciones pueden pagar un coste operativo recurrente. Este enfoque también reduce el tiempo del personal necesario para gestionar la infraestructura de copia de seguridad.
  • Seguridad: El cifrado en tránsito y en reposo, la autenticación multifactor (MFA) y el almacenamiento inmutable impiden que las copias de seguridad sean alteradas o eliminadas. Muchas plataformas también cuentan con detección automatizada de anomalías que puede detectar los primeros signos de ataques de ransomware o acceso no autorizado.
  • Disponibilidad: El almacenamiento redundante en múltiples instalaciones ayuda a proteger datos críticos frente a cortes regionales y fallos de máquinas. Se puede acceder a las copias de seguridad desde cualquier lugar, lo que significa que las organizaciones con equipos distribuidos y entornos híbridos pueden restaurar rápidamente independientemente de su ubicación.
  • Soporte de cumplimiento: La información de registro y las políticas de retención configurables ayudan a las organizaciones a cumplir con los requisitos regulatorios sin necesidad de construir una infraestructura dedicada al cumplimiento.

Cómo elegir un proveedor de BaaS

Las empresas que evalúan la copia de seguridad como servicio (BaaS) deberían considerar los siguientes factores de BaaS al elegir un proveedor:

  • Caso de uso: Determine qué datos necesita proteger su organización y confirme que el proveedor soporta sus cargas de trabajo específicas, ya sean locales, de nube, de aplicaciones o una combinación de varias. Considere cómo encaja la solución en su plan más amplio de recuperación ante desastres (DRP) y si el proveedor ofrece capacidades de recuperación ante desastres junto con respaldos.
  • Compatibilidad: Confirme que la plataforma BaaS se integra con la infraestructura actual, incluyendo entornos virtualizados, plataformas en la nube y aplicaciones. La incompatibilidad entre el proveedor y la tecnología actual puede crear lagunas en la cobertura.
  • Capacidad de escalar: A medida que aumentan los volúmenes de datos y las cargas de trabajo de la IA, los requisitos de la estrategia de copia de seguridad tienen que cambiar. El proveedor adecuado podrá gestionar mayores cantidades de datos, cargas de trabajo adicionales y más usuarios sin grandes cambios de arquitectura ni aumentos inesperados de costes.
  • Precios: Los modelos de precios de BaaS varían. Por ejemplo, la suscripción, el pago por uso y el pago por usuario son todos comunes. Las organizaciones deben estar atentas a las tarifas vinculadas al uso de la interfaz de programación de aplicaciones (API) o a las operaciones de restauración que no se reflejan en el precio inicial.
  • Seguridad y cumplimiento: Consulte los estándares de cifrado y las certificaciones de cumplimiento en relación con su entorno normativo. Pregunte directamente a los proveedores cómo manejan estándares como HIPAA o cualquier otro requisito aplicable.
  • Vendor lock-in: Antes de firmar un acuerdo a largo plazo, confirme que la copia de seguridad se puede exportar en formatos estándar y que cambiar o agregar proveedores más adelante sigue siendo una opción.

Stephanie Susnjara Redactor del personal IBM Think Ian Smalley Editor de personal IBM Think

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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Notas a pie de página

1 Back up as a service market size, Fortune Business Insights, 13 de abril de 2026