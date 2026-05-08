¿Qué es la copia de seguridad como servicio (BaaS)?

En este modelo de servicio en la nube, el proveedor de BaaS gestiona las operaciones diarias, incluido el software de copia de seguridad, el almacenamiento y la supervisión de la seguridad de los datos. Las organizaciones mantienen el control sobre las políticas de copia de seguridad y pueden elegir cuánta gestión quieren transferir.

La BaaS, a veces denominada copia de seguridad en línea o copia de seguridad en la nube, se adoptó originalmente como una herramienta de copia de seguridad y recuperación ante desastres (BCDR). A menudo se utiliza junto con la recuperación ante desastres como servicio (DRaaS) y otras soluciones de recuperación ante desastres , pero desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una parte más amplia de la estrategia de protección de datos.

Los proveedores de servicios ahora incluyen capacidades de detección de amenazas con IA y recuperación de datos rápidos que ayudan a las organizaciones a mantener la continuidad del negocio tras fallos de hardware, desastres naturales, ciberataques, malware o otras interrupciones importantes.

Según Fortune Business Insights, se prevé que el mercado global de soluciones BaaS crezca de 14.490 millones de USD en 2026 a 132 020 millones de USD para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 31,81 %. 1 Este crecimiento refleja una mayor adopción de la nube híbrida y el aumento de los volúmenes de datos empresariales en sectores como la salud, los servicios financieros y el comercio minorista.