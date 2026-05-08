¿Qué es la copia de seguridad como servicio (BaaS)?

La copia de seguridad como servicio (BaaS) es un servicio de protección de datos basado en la nube en el que un proveedor externo gestiona la copia de seguridad, el almacenamiento y la recuperación de los datos de una organización.
En este modelo de servicio en la nube, el proveedor de BaaS gestiona las operaciones diarias, incluido el software de copia de seguridad, el almacenamiento y la supervisión de la seguridad de los datos. Las organizaciones mantienen el control sobre las políticas de copia de seguridad y pueden elegir cuánta gestión quieren transferir.
La BaaS, a veces denominada copia de seguridad en línea o copia de seguridad en la nube, se adoptó originalmente como una herramienta de copia de seguridad y recuperación ante desastres (BCDR). A menudo se utiliza junto con la recuperación ante desastres como servicio (DRaaS) y otras soluciones de recuperación ante desastres , pero desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una parte más amplia de la estrategia de protección de datos.
Los proveedores de servicios ahora incluyen capacidades de detección de amenazas con IA y recuperación de datos rápidos que ayudan a las organizaciones a mantener la continuidad del negocio tras fallos de hardware, desastres naturales, ciberataques, malware o otras interrupciones importantes.
Según Fortune Business Insights, se prevé que el mercado global de soluciones BaaS crezca de 14.490 millones de USD en 2026 a 132 020 millones de USD para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 31,81 %. 1 Este crecimiento refleja una mayor adopción de la nube híbrida y el aumento de los volúmenes de datos empresariales en sectores como la salud, los servicios financieros y el comercio minorista.
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Hoy en día, las organizaciones generan y almacenan datos más rápido de lo que puede gestionar la infraestructura de copia de seguridad tradicional. Las cargas de trabajo de IA, multinube entornos y la dispersión de datos en las instalaciones y en la nube han hecho que los entornos de copia de seguridad sean más complejos, impulsando la demanda de BaaS. Las organizaciones que están emprendiendo iniciativas de modernización de datos están descubriendo que los enfoques de copia de seguridad heredados no pueden seguir el ritmo de la escala y la complejidad de los entornos de datos modernos.
Además, los daños causados por la pérdida de datos, ya sean fallos de hardware o ciberataques, se han hecho más costosos. Según el Informe "Cost of a Data Breach" de IBM de 2025, el coste medio mundial de una vulneración de datos alcanzó 4,4 millones de dólares.
El ransomware es otra preocupación creciente. Los actores de amenazas suelen atacar directamente los sistemas de copia de seguridad, por lo que las organizaciones necesitan copias inmutables y aisladas copias de datos que no pueden ser cifrados ni eliminados. La mayoría de los proveedores de BaaS incluyen estas protecciones junto con un análisis automático que detecta las actividades sospechosas de forma temprana, por lo que la redundancia de copias de seguridad se ha convertido en un elemento fundamental para la planificación de la ciberresiliencia y la ciberseguridad.
Los requisitos regulatorios también están afectando la forma en que las organizaciones gestionan las copias de seguridad. La sanidad, los servicios financieros y los despachos legales se enfrentan a estrictas normas de residencia de datos , incluyendo HIPAA y GDPR, que exigen procesos documentados de copia de seguridad auditables.
Muchos utilizan capacidades de cumplimiento integradas, como el cifrado de datos y la información de registro de auditorías, para reducir la carga de los equipos internos. Las organizaciones también combinan almacenamiento de datos in situ con copias de seguridad en la nube pública y nube híbrida para mantener los datos dentro de los límites geográficos requeridos.
Las organizaciones que utilizan los modelos de copia de seguridad como servicio (BaaS) definen lo que hay que proteger y establecen políticas sobre la frecuencia con la que se ejecutan las copias de seguridad y hasta qué punto se remontan las versiones. BaaS copia continuamente los datos de producción de una organización en la infraestructura del proveedor de servicios en la nube.
A continuación, te mostramos cómo funciona el proceso:
La copia de seguridad como servicio (BaaS) está disponible en varias soluciones diferentes basado en la nube, en función de las necesidades empresariales. Las opciones incluyen los siguientes tipos de soluciones:
Una copia de seguridad completa implica crear una copia completa de todos los datos designados en un momento específico.
Es el más sencillo de restaurar, pero necesita la mayor cantidad de almacenamiento y la ventana de copia de seguridad más larga. Las organizaciones suelen ejecutar una copia de seguridad completa cuando se configura una política y la repiten a intervalos programados.
Una copia de seguridad incremental solo copia lo que ha cambiado desde el último trabajo de copia de seguridad.
Este método utiliza menos almacenamiento y lleva menos tiempo, pero la restauración de datos requiere la última copia de seguridad completa más todas las copias incrementales desde entonces.
Una copia de seguridad diferencial copia todos los cambios desde la última copia de seguridad completa, sin importar el número de diferenciales que se hayan realizado en el medio.
Dado que solo se necesitan la última copia de seguridad completa y la copia diferencial más reciente, la recuperación es más rápida que con un enfoque incremental.
Muchas Organizaciones asumen que los proveedores de software como servicio (SaaS) gestionan automáticamente la data backup. Sin embargo, la protección de datos nativa en la mayoría de las plataformas es limitada y, a menudo, no alcanza los niveles de servicio de retención y recuperación de la empresa.
La copia de seguridad SaaS aborda este problema, cubriendo datos nativos de la nube de plataformas como Microsoft 365, Google Workspace y Salesforce contra eliminaciones accidentales, ransomware y más.
La copia de seguridad como servicio (BaaS) es una solución de copia de seguridad rentable que ofrece varios beneficios para respaldar los requisitos de protección de datos de una organización. Estos beneficios son algunos de los más importantes:
Las empresas que evalúan la copia de seguridad como servicio (BaaS) deberían considerar los siguientes factores de BaaS al elegir un proveedor:
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