¿Qué es la copia de seguridad en la nube híbrida?

La copia de seguridad en la nube híbrida está estrechamente relacionada con el almacenamiento en la nube híbrida, pero hay una diferencia significativa entre las dos tecnologías.

El almacenamiento en la nube híbrida combina la nube pública y el almacenamiento local/on-premises, lo que permite una transferencia de datos fluida entre estos entornos. Las soluciones de almacenamiento en la nube y de otros proveedores ofrecen a las organizaciones la flexibilidad y la optimización de costes de una infraestructura unificada de nube híbrida.

La copia de seguridad en la nube híbrida se centra en la creación de copias de datos para copias de seguridad y recuperación ante desastres. Confía en los sitios locales y soluciones de copia de seguridad como almacenamiento adjunto de red (NAS) para obtener velocidad y una rápida recuperación de los datos, y utiliza entornos en la nube para la redundancia y la estabilidad.

Según un informe de Fortune Business Insights, se espera que el mercado global de almacenamiento de datos se triplique para 20321. Esto hace que las organizaciones se enfrenten a una presión cada vez mayor para proteger los crecientes volúmenes de datos sin sacrificar el rendimiento. La copia de seguridad en la nube híbrida responde a este reto permitiendo a las organizaciones escalar su infraestructura de copia de seguridad de forma eficiente. Este proceso mantiene los datos críticos on-premises para una rápida recuperación, al tiempo que aprovecha el almacenamiento en la nube para una retención rentable a largo plazo y la recuperación ante desastres.