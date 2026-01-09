¿Qué es la copia de seguridad en la nube híbrida?

Cloud Infraestructura de TI

Definición de copia de seguridad en la nube híbrida

La copia de seguridad en la nube híbrida es un enfoque unificado que combina infraestructura on-premises y en la nube para proteger los datos críticos para el negocio.

Permite a las empresas escalar su infraestructura de copia de seguridad de manera eficiente, mantener los datos críticos on-premises para una recuperación rápida y, al mismo tiempo, emplear el almacenamiento en la nube para un almacenamiento de archivos y una recuperación ante desastres rentables.

Al optimizar el rendimiento, el coste y la seguridad de las cargas de trabajo on-premises y basadas en la nube, la copia de seguridad en la nube híbrida se ha convertido en una parte esencial de las estrategias de continuidad del negocio y recuperación ante desastres (BCDR). Este enfoque protege la información crítica de la pérdida y la corrupción, al mismo tiempo que protege los datos frente a ransomware y otras amenazas de ciberseguridad.

En general, la copia de seguridad en la nube híbrida ayuda a evitar la pérdida de datos, lo que puede costar importantes ingresos tanto a las pequeñas como a las grandes empresas y dañar su reputación. Los casos de uso de la copia de seguridad en la nube híbrida abarcan organizaciones sanitarias, financieras, manufactureras y minoristas que la utilizan para apoyar la resiliencia de los datos y satisfacer diversos requisitos empresariales.

Copia de seguridad en la nube híbrida vs. almacenamiento en la nube híbrida

La copia de seguridad en la nube híbrida está estrechamente relacionada con el almacenamiento en la nube híbrida, pero hay una diferencia significativa entre las dos tecnologías.

El almacenamiento en la nube híbrida combina la nube pública y el almacenamiento local/on-premises, lo que permite una transferencia de datos fluida entre estos entornos. Las soluciones de almacenamiento en la nube y de otros proveedores ofrecen a las organizaciones la flexibilidad y la optimización de costes de una infraestructura unificada de nube híbrida.

La copia de seguridad en la nube híbrida se centra en la creación de copias de datos para copias de seguridad y recuperación ante desastres. Confía en los sitios locales y soluciones de copia de seguridad como almacenamiento adjunto de red (NAS) para obtener velocidad y una rápida recuperación de los datos, y utiliza entornos en la nube para la redundancia y la estabilidad.

Según un informe de Fortune Business Insights, se espera que el mercado global de almacenamiento de datos se triplique para 20321. Esto hace que las organizaciones se enfrenten a una presión cada vez mayor para proteger los crecientes volúmenes de datos sin sacrificar el rendimiento. La copia de seguridad en la nube híbrida responde a este reto permitiendo a las organizaciones escalar su infraestructura de copia de seguridad de forma eficiente. Este proceso mantiene los datos críticos on-premises para una rápida recuperación, al tiempo que aprovecha el almacenamiento en la nube para una retención rentable a largo plazo y la recuperación ante desastres.

¿Cómo funciona la copia de seguridad en la nube híbrida?

La copia de seguridad en la nube híbrida incluye varios procesos y componentes esenciales. A continuación se muestra un desglose general de su ciclo de vida:

  1. Programación y automatización de copias de seguridad: la programación y automatización de las operaciones de copia de seguridad y archivado ayudan a garantizar que los datos se guardan regularmente a una hora determinada.
  2. Captura y deduplicación de datos: la captura y la deduplicación de datos garantizan que solo exista una instancia de cada pieza de datos dentro del sistema de almacenamiento. Se eliminan los datos duplicados o redundantes y todas las referencias apuntan a una única copia. Este proceso reduce los requisitos de ancho de banda y los costes de almacenamiento al minimizar la cantidad de datos transferidos a la nube.
  3. Transferencia de datos a la nube: la copia de seguridad en la nube híbrida normalmente utiliza copias de seguridad incrementales, que solo guardan los datos que han cambiado desde la última copia de seguridad en la nube. Este proceso mantiene los datos actualizados al tiempo que reduce el coste y la frecuencia de las copias de seguridad completas.
  4. Replicación y sincronización de datos: los datos se sincronizan regularmente entre las copias locales y en la nube para mantener las copias de seguridad actualizadas. Esto ocurre entre el almacenamiento on-premises y los repositorios en la nube, asegurando que tanto las copias locales como los datos en la nube estén actualizados. La sincronización puede producirse de forma continua o en momentos programados, en función de los requisitos empresariales.
  5. Nivelación de datos: los datos utilizados con regularidad se almacenan localmente en niveles de almacenamiento únicos, que se pueden asignar en función de varios atributos. Los datos comúnmente recuperados se mantienen in situ como copia de seguridad local utilizando modelos de almacenamiento de alto rendimiento, como almacenamiento flash o NAS. Los datos de archivo a los que se accede con menos frecuencia se mueven a la nube para un almacenamiento de archivo rentable.
  6. Gestión y monitorización centralizadas: una única plataforma de gestión proporciona visibilidad y control unificados en todas las ubicaciones de copia de seguridad. Esto permite la orquestación y ayuda a agilizar la administración. Estas plataformas integran la infraestructura on-premises con el almacenamiento en la nube de los proveedores de servicios en la nube (por ejemplo, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM® Cloud, Google Cloud) con API y conectores nativos. Con paneles de control, los equipos de TI pueden monitorizar las operaciones de copia de seguridad en tiempo real, recibir alertas automáticas de fallos o anomalías y generar informes de cumplimiento en todo el entorno de nube híbrida.
  7. Recuperación y restauración: las operaciones de copia de seguridad y restauración utilizan copias de seguridad de datos para restablecer rápidamente el acceso a las aplicaciones, los datos y los recursos de TI. Las organizaciones pueden restaurar desde copias de seguridad locales para una recuperación rápida o cambiar a servidores y sistemas de almacenamiento basados en la nube cuando la infraestructura en las instalaciones no esté disponible. Esta capacidad mantiene la continuidad del negocio hasta que el centro de datos principal vuelva a estar operativo.

Beneficios de la copia de seguridad en la nube híbrida

Estos son algunos de los principales beneficios de utilizar la copia de seguridad en la nube híbrida:

  • Continuidad del negocio: la copia de seguridad en la nube híbrida respalda la continuidad del negocio ininterrumpida y ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y objetivo de punto de recuperación (RPO).
  • Seguridad de datos y resiliencia: este enfoque de copia de seguridad mejora la posición de seguridad de una organización mediante la implementación de controles de autenticación y el cifrado de datos en tránsito y en reposo. Al mantener copias externas en la nube aisladas de la infraestructura local, las organizaciones obtienen protección contra el ransomware, las ciberamenazas, las interrupciones y otras interrupciones, lo que permite la ciberrecuperación cuando se producen incidentes.
  • Ubicaciones geográficas para la redundancia de datos: la copia de seguridad en la nube híbrida crea copias de archivos y las almacena en uno o más centros de datos geográficos remotos. Este enfoque ayuda a proteger contra desastres regionales y fallos a nivel de sitio, garantizando la disponibilidad de los datos incluso si toda una ubicación se vuelve inaccesible.
  • Flexibilidad y escalabilidad: las arquitecturas de nube híbrida extienden la infraestructura on-premises a la nube privada y la nube pública, lo que permite a las organizaciones ampliar rápidamente los recursos de la nube en respuesta a la evolución de la demanda, los picos de tráfico y las crecientes necesidades de capacidad de almacenamiento.
  • Rentabilidad y eficiencia: la copia de seguridad en la nube híbrida ayuda a las empresas a mejorar la ubicación de los datos, reducir su huella de almacenamiento y aumentar la eficiencia general de los recursos. Este proceso se traduce en ahorros de costes operativos y un mejor retorno de la inversión (ROI).
  • Regulación y cumplimiento: las organizaciones pueden cumplir los requisitos de soberanía de datos, las políticas de retención y los mandatos de cumplimiento normativo (por ejemplo, HIPAA, RGPD) mediante la ubicación estratégica de copias de seguridad en la infraestructura local y en la nube. Esta capacidad es crucial para las organizaciones que gestionan datos confidenciales, como los proveedores de asistencia sanitaria, las instituciones financieras y los organismos gubernamentales.

Creación de una estrategia de copia de seguridad en la nube híbrida

Para mejorar su entorno de copia de seguridad en la nube híbrida, las organizaciones deben considerar ciertos componentes estratégicos para satisfacer sus necesidades empresariales.

Modelos de implementación

Las organizaciones pueden elegir entre diferentes opciones de prestación de servicios en la nube para sus soluciones de copia de seguridad, incluidas las plataformas de software como servicio (SaaS) y las soluciones on-premises de copia de seguridad y recuperación. Las opciones de copia de seguridad y recuperación SaaS (por ejemplo, Veeam, IBM Storage Protect Plus, Commvault) ofrecen una gestión simplificada, actualizaciones automáticas y una reducción de la carga de TI.

Las soluciones on-premises y en la nube privada ofrecen un mayor control sobre la infraestructura de copia de seguridad y a menudo son necesarias por organizaciones con estrictas necesidades de gobierno de datos. Muchas empresas adoptan enfoques de gestión de datos en la nube híbrida que integran ambos modelos.

Protección y retención de datos

El almacenamiento inmutable impide que los datos de las copias de seguridad se alteren o se borren durante un periodo de tiempo determinado, creando copias de seguridad inmutables que defienden contra el ransomware y la corrupción de datos.

Las organizaciones deben equilibrar los requisitos de cumplimiento, las necesidades de recuperación y los costes de almacenamiento al establecer políticas de retención en las instalaciones y en la nube.

Optimización de costes

Según un informe de 2025 de Flexera, las organizaciones, de media, desperdician aproximadamente el 32 % de su gasto en la nube.Tanto si se trata de una gran empresa global como de una pequeña o mediana empresa (PYME), es importante revisar cuidadosamente los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de los proveedores de software de copia de seguridad y de almacenamiento en la nube.

Los criterios cruciales de SLA incluyen modelos de precios, garantías de disponibilidad (tiempo de actividad/tiempo de inactividad), medidas de seguridad y certificaciones. Las pymes suelen optar por almacenamiento en la nube rentable con escalado flexible, mientras que las grandes empresas suelen necesitar SLA más completos y soporte dedicado.

Pruebas y validación

Las pruebas regulares verifican la protección de datos en los entornos de copia de seguridad en la nube híbrida. Las organizaciones deben realizar procedimientos programados de validación de copias de seguridad, realizar pruebas simuladas de recuperación ante desastres y verificar la integridad de los datos mediante procesos automatizados.

Esto respalda la ciberresiliencia y la continuidad del negocio al confirmar que los sistemas de copia de seguridad pueden restaurar con éxito los datos cuando sea necesario.

Tendencias en la copia de seguridad en la nube híbrida

La copia de seguridad en la nube híbrida continúa al ritmo de los últimos avances tecnológicos.

Integración de IA y machine learning

La inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) están transformando la copia de seguridad en la nube híbrida al mejorar la detección de amenazas, automatizar la respuesta y respaldar el análisis predictivo.

Los algoritmos de ML identifican anomalías en los flujos de datos de copia de seguridad que podrían indicar ciberamenazas, como ransomware o corrupción. La automatización con IA optimiza las copias de seguridad, mantiene la integridad de los datos y reduce la intervención manual.
Configuración edge

Las organizaciones con operaciones distribuidas (por ejemplo, tiendas minoristas, plantas de fabricación, oficinas remotas) pueden mantener las copias de seguridad en el edge y sincronizar los datos críticos con el almacenamiento en la nube centralizado para prolongar la retención y la recuperación ante desastres.
Entornos multinube

Las soluciones de copia de seguridad en la nube híbrida están evolucionando hacia entornos multinube que distribuyen los datos de copia de seguridad a más de un proveedor de servicios en la nube. Esta estrategia reduce la dependencia del proveedor y mejora la resiliencia en caso de catástrofe a través de múltiples ubicaciones geográficas.

También permite optimizar los costes, ya que las organizaciones pueden seleccionar la estrategia de almacenamiento más económica para satisfacer sus necesidades.
