¿Qué es la copia de seguridad en la nube híbrida?

La copia de seguridad en la nube híbrida es un enfoque unificado que combina infraestructura on-premises y en la nube para proteger los datos críticos para el negocio.
Permite a las empresas escalar su infraestructura de copia de seguridad de manera eficiente, mantener los datos críticos on-premises para una recuperación rápida y, al mismo tiempo, emplear el almacenamiento en la nube para un almacenamiento de archivos y una recuperación ante desastres rentables.
Al optimizar el rendimiento, el coste y la seguridad de las cargas de trabajo on-premises y basadas en la nube, la copia de seguridad en la nube híbrida se ha convertido en una parte esencial de las estrategias de continuidad del negocio y recuperación ante desastres (BCDR). Este enfoque protege la información crítica de la pérdida y la corrupción, al mismo tiempo que protege los datos frente a ransomware y otras amenazas de ciberseguridad.
En general, la copia de seguridad en la nube híbrida ayuda a evitar la pérdida de datos, lo que puede costar importantes ingresos tanto a las pequeñas como a las grandes empresas y dañar su reputación. Los casos de uso de la copia de seguridad en la nube híbrida abarcan organizaciones sanitarias, financieras, manufactureras y minoristas que la utilizan para apoyar la resiliencia de los datos y satisfacer diversos requisitos empresariales.
La copia de seguridad en la nube híbrida está estrechamente relacionada con el almacenamiento en la nube híbrida, pero hay una diferencia significativa entre las dos tecnologías.
El almacenamiento en la nube híbrida combina la nube pública y el almacenamiento local/on-premises, lo que permite una transferencia de datos fluida entre estos entornos. Las soluciones de almacenamiento en la nube y de otros proveedores ofrecen a las organizaciones la flexibilidad y la optimización de costes de una infraestructura unificada de nube híbrida.
La copia de seguridad en la nube híbrida se centra en la creación de copias de datos para copias de seguridad y recuperación ante desastres. Confía en los sitios locales y soluciones de copia de seguridad como almacenamiento adjunto de red (NAS) para obtener velocidad y una rápida recuperación de los datos, y utiliza entornos en la nube para la redundancia y la estabilidad.
Según un informe de Fortune Business Insights, se espera que el mercado global de almacenamiento de datos se triplique para 20321. Esto hace que las organizaciones se enfrenten a una presión cada vez mayor para proteger los crecientes volúmenes de datos sin sacrificar el rendimiento. La copia de seguridad en la nube híbrida responde a este reto permitiendo a las organizaciones escalar su infraestructura de copia de seguridad de forma eficiente. Este proceso mantiene los datos críticos on-premises para una rápida recuperación, al tiempo que aprovecha el almacenamiento en la nube para una retención rentable a largo plazo y la recuperación ante desastres.
La copia de seguridad en la nube híbrida incluye varios procesos y componentes esenciales. A continuación se muestra un desglose general de su ciclo de vida:
Estos son algunos de los principales beneficios de utilizar la copia de seguridad en la nube híbrida:
Para mejorar su entorno de copia de seguridad en la nube híbrida, las organizaciones deben considerar ciertos componentes estratégicos para satisfacer sus necesidades empresariales.
Las organizaciones pueden elegir entre diferentes opciones de prestación de servicios en la nube para sus soluciones de copia de seguridad, incluidas las plataformas de software como servicio (SaaS) y las soluciones on-premises de copia de seguridad y recuperación. Las opciones de copia de seguridad y recuperación SaaS (por ejemplo, Veeam, IBM Storage Protect Plus, Commvault) ofrecen una gestión simplificada, actualizaciones automáticas y una reducción de la carga de TI.
Las soluciones on-premises y en la nube privada ofrecen un mayor control sobre la infraestructura de copia de seguridad y a menudo son necesarias por organizaciones con estrictas necesidades de gobierno de datos. Muchas empresas adoptan enfoques de gestión de datos en la nube híbrida que integran ambos modelos.
El almacenamiento inmutable impide que los datos de las copias de seguridad se alteren o se borren durante un periodo de tiempo determinado, creando copias de seguridad inmutables que defienden contra el ransomware y la corrupción de datos.
Las organizaciones deben equilibrar los requisitos de cumplimiento, las necesidades de recuperación y los costes de almacenamiento al establecer políticas de retención en las instalaciones y en la nube.
Según un informe de 2025 de Flexera, las organizaciones, de media, desperdician aproximadamente el 32 % de su gasto en la nube2 .Tanto si se trata de una gran empresa global como de una pequeña o mediana empresa (PYME), es importante revisar cuidadosamente los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de los proveedores de software de copia de seguridad y de almacenamiento en la nube.
Los criterios cruciales de SLA incluyen modelos de precios, garantías de disponibilidad (tiempo de actividad/tiempo de inactividad), medidas de seguridad y certificaciones. Las pymes suelen optar por almacenamiento en la nube rentable con escalado flexible, mientras que las grandes empresas suelen necesitar SLA más completos y soporte dedicado.
Las pruebas regulares verifican la protección de datos en los entornos de copia de seguridad en la nube híbrida. Las organizaciones deben realizar procedimientos programados de validación de copias de seguridad, realizar pruebas simuladas de recuperación ante desastres y verificar la integridad de los datos mediante procesos automatizados.
Esto respalda la ciberresiliencia y la continuidad del negocio al confirmar que los sistemas de copia de seguridad pueden restaurar con éxito los datos cuando sea necesario.
La copia de seguridad en la nube híbrida continúa al ritmo de los últimos avances tecnológicos.
La inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) están transformando la copia de seguridad en la nube híbrida al mejorar la detección de amenazas, automatizar la respuesta y respaldar el análisis predictivo.
Los algoritmos de ML identifican anomalías en los flujos de datos de copia de seguridad que podrían indicar ciberamenazas, como ransomware o corrupción. La automatización con IA optimiza las copias de seguridad, mantiene la integridad de los datos y reduce la intervención manual.
Las organizaciones con operaciones distribuidas (por ejemplo, tiendas minoristas, plantas de fabricación, oficinas remotas) pueden mantener las copias de seguridad en el edge y sincronizar los datos críticos con el almacenamiento en la nube centralizado para prolongar la retención y la recuperación ante desastres.
Las soluciones de copia de seguridad en la nube híbrida están evolucionando hacia entornos multinube que distribuyen los datos de copia de seguridad a más de un proveedor de servicios en la nube. Esta estrategia reduce la dependencia del proveedor y mejora la resiliencia en caso de catástrofe a través de múltiples ubicaciones geográficas.
También permite optimizar los costes, ya que las organizaciones pueden seleccionar la estrategia de almacenamiento más económica para satisfacer sus necesidades.
