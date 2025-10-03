¿Qué es la infraestructura inmutable?

Las organizaciones pueden gestionar la infraestructura a través de dos enfoques: mutable e inmutable. La infraestructura inmutable reemplaza los servidores por completo en lugar de modificarlos. La infraestructura mutable modifica los servidores existentes, aplicando actualizaciones, parches y cambios de configuración directamente a los servidores de producción.

Dado que modifica principalmente los servidores existentes, la infraestructura mutable puede parecer más eficiente. Sin embargo, dos factores suelen hacer que la infraestructura inmutable sea más práctica y preferible.

En primer lugar, elcloud computing y la contenerización han transformado la velocidad de implementación. Las organizaciones ahora pueden reemplazar máquinas virtuales (VM) y contenedores en minutos en lugar de las horas requeridas para los servidores físicos. Las herramientas de automatización de infraestructuras pueden aprovisionar y configurar nuevos servidores y recursos de TI y aplicar cambios uniformes a escala.

En segundo lugar, la infraestructura inmutable puede reducir significativamente la desviación de la configuración, una característica común de la infraestructura mutable, en la que un sistema diverge gradualmente de su estado previsto a medida que se acumulan los cambios. La desviación de la configuración es especialmente común cuando los problemas de red interrumpen el proceso de implementación, provocando actualizaciones parciales o fallidas. Esta desviación puede provocar un rendimiento deficiente, vulnerabilidades de seguridad y violaciones del cumplimiento.

Por ejemplo, al implementar una actualización de seguridad en 100 servidores de producción, las herramientas de automatización pueden crear 100 nuevos servidores con la actualización preinstalada y validarlos de forma aislada. Una vez validados, redireccionan el tráfico y retiran los servidores antiguos, todo en cuestión de minutos sin tiempo de inactividad.