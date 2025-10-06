¿Qué es el almacenamiento inmutable?

Para las organizaciones que deben mantener la integridad de los datos, la continuidad del negocio y los registros internos sensibles, las ventajas de la seguridad inmutable suelen superar cualquier inconveniente. Sin embargo, dado que el almacenamiento inmutable no puede borrarse ni alterarse antes de su fecha predeterminada, grandes cantidades de datos inmutables pueden resultar costosas o difíciles de almacenar.

El almacenamiento inmutable basado en la nube puede ampliarse fácilmente en función de los planes de precios de sus proveedores, pero tanto si los objetos inmutables se almacenan in situ como en la nube, todos los datos inmutables siguen siendo susceptibles de sufrir daños físicos, como incendios o inundaciones. Por esta razón, las opciones de almacenamiento basadas en la nube se ven favorecidas por su capacidad para replicar copias de seguridad inmutables en diferentes ubicaciones de centros de datos.