¿Qué es el almacenamiento inmutable?

El almacenamiento inmutable es un tipo de protocolo de almacenamiento que protege los datos almacenados impidiendo cualquier cambio o alteración durante un tiempo determinado o indefinido.
En programación funcional y orientada a objetos, un objeto inmutable es cualquier objeto cuyo estado no puede modificarse tras su creación. Del mismo modo, el almacenamiento inmutable no puede editarse, borrarse o reescribirse una vez creado y guardado hasta que finalice un periodo de retención predeterminado.
El almacenamiento inmutable se utiliza para preservar los registros y mantener la integridad de los datos, según el principio de seguridad de datos de escritura única y lectura múltiple (WORM). Estos tipos de sistemas de archivos permiten acceder repetidamente a los datos almacenados una vez creados, pero no modificados.
Dada la creciente necesidad de garantizar la integridad de los datos cruciales, su almacenamiento seguro de datos y la fiabilidad de las copias de seguridad, el almacenamiento inmutable presenta numerosas y valiosas ventajas frente a otros tipos de sistemas de archivos.
A medida que los ciberataques se vuelven más sofisticados, las soluciones tradicionales de almacenamiento de copias de seguridad resultan a menudo insuficientes. Los ataques de ransomware se dirigen cada vez más a datos almacenados directamente con malware, que pueden impedir a los usuarios acceder a sistemas importantes (o incluso eliminar por completo archivos esenciales). Las copias de seguridad inmutables ofrecen una sólida defensa contra este tipo de ataques, ya que garantizan que siempre haya una copia de seguridad impecable disponible, evitando así pérdidas de datos irremplazables.
Desde el borrado accidental hasta otras amenazas internas, como la destrucción intencionada de datos o su manipulación, el almacenamiento y las copias de seguridad inmutables evitan la pérdida de datos, incluso de aquellos que puedan tener los permisos necesarios para acceder a la información protegida. Ya se trate de acciones accidentales, intencionadas pero incorrectas o específicamente malintencionadas, los datos almacenados como un objeto inmutable no pueden verse ni se verán afectados.
En sectores como el financiero o el sanitario, que exigen políticas estrictas de conservación de datos, el almacenamiento inmutable garantiza que los datos permanezcan intactos durante el periodo establecido, lo que simplifica el cumplimiento de las normativas.
El almacenamiento inmutable que sigue el principio de "escritura única y lectura múltiple" se presenta de muchas formas y puede conseguirse mediante soluciones de gestión de archivos basadas tanto en software como en hardware. En ambos casos, las organizaciones pueden optar por almacenar sus datos inmutables en hardware in situ. Aunque el almacenamiento inmutable in situ es susceptible de sufrir daños físicos locales, las copias de seguridad inmutables in situ pueden aislarse de las vulnerabilidades más generales de los sistemas operativos de gestión de archivos y seguir ofreciendo las numerosas ventajas asociadas al almacenamiento inmutable.
El almacenamiento inmutable basado en la nube puede escalarse y replicarse fácilmente en varios centros de datos, lo que garantiza el acceso a copias de seguridad inmutables incluso si uno o varios servidores sufren un periodo de inactividad.
El air-gapping consiste en aislar un servidor u otro hardware de almacenamiento de la red de una organización. Como una máquina aislada de este modo no está conectada a la infraestructura principal, está protegida de posibles ciberataques o incidentes de pérdida de datos. Las copias de seguridad con aislamiento air gap suelen considerarse como la referencia para las copias de seguridad de datos.
A continuación se enumeran algunas características y aspectos clave que distinguen el almacenamiento inmutable de otros tipos de almacenamiento.
Además de simplemente almacenar y conservar los datos, el almacenamiento inmutable también puede proporcionar protocolos de autenticación sólida y permisos granulares, lo que facilita el acceso a las personas autorizadas y bloquea eficazmente a los usuarios no autorizados.
La replicación de almacenamiento inmutable permite crear fácilmente varias copias. Si surge algún problema, estas redundancias garantizan la continuidad del negocio y refuerzan la seguridad de los datos.
A diferencia de los sistemas de archivos tradicionales, la dinámica de almacenamiento de objetos utiliza una estructura plana que organiza unidades discretas de datos en objetos que pueden almacenarse y recuperarse con mayor eficacia. De este modo, el almacenamiento de objetos elimina la complejidad y los problemas de escalabilidad de los sistemas de archivos jerárquicos, mejorando el rendimiento y la escalabilidad.
Aunque es posible crear un almacenamiento inmutable durante un periodo de tiempo indefinido, la mayoría de los datos no necesitan ser preservados o retenidos para siempre. El almacenamiento inmutable se adapta fácilmente a cualquier contexto, permitiendo periodos de conservación flexibles a corto o largo plazo.
Desde la protección contra ransomware hasta las copias de seguridad en la nube, el almacenamiento inmutable presenta muchos casos prácticos interesantes.
Para las organizaciones que deben mantener la integridad de los datos, la continuidad del negocio y los registros internos sensibles, las ventajas de la seguridad inmutable suelen superar cualquier inconveniente. Sin embargo, dado que el almacenamiento inmutable no puede borrarse ni alterarse antes de su fecha predeterminada, grandes cantidades de datos inmutables pueden resultar costosas o difíciles de almacenar.
El almacenamiento inmutable basado en la nube puede ampliarse fácilmente en función de los planes de precios de sus proveedores, pero tanto si los objetos inmutables se almacenan in situ como en la nube, todos los datos inmutables siguen siendo susceptibles de sufrir daños físicos, como incendios o inundaciones. Por esta razón, las opciones de almacenamiento basadas en la nube se ven favorecidas por su capacidad para replicar copias de seguridad inmutables en diferentes ubicaciones de centros de datos.
