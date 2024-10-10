¿Qué es un air gap?

El air gapping ayuda a proteger a las organizaciones de los ataques de ransomware que paralizan financieramente, en los que alguien con acceso no autorizado mantiene los datos como rehenes hasta que una organización acepta pagar. Este año, Verizon informó de que los ataques de ransomware seguían siendo una de las principales amenazas en el 92 % de las industrias.1 Y son caros: según el Informe "Cost of a Data Breach", el coste medio mundial de una vulneración de datos en 2024 fue de 4,8 millones de dólares, un aumento del 10 % con respecto al año pasado y el total más alto de la historia.

Los ataques de ransomware se producen cuando los hackers vulneran un sistema con malware , copian información confidencial y restringen el acceso físico a los usuarios autorizados. Algunos hackers han exigido el doble e incluso el triple de tarifas de extorsión para restablecer el acceso a información confidencial. En algunos casos, cuando los datos robados son confidenciales, los hackers han amenazado con filtrarlos para aumentar el incentivo de las víctimas para pagar.

Aunque el air gapping no puede detener todos los ataques de ransomware y las vulneraciones de datos, puede ayudar a disminuir su impacto, especialmente cuando se combina con otras medidas de seguridad de red y tácticas de recuperación ante desastres diseñadas para evitar el robo de datos confidenciales.