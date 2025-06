¿Qué es una copia de seguridad de air gap?

Según el informe de investigación de vulneración de datos de Verizon 20241, los ataques de ransomware siguen siendo una de las principales amenazas en el 92 % de los sectores, con pagos de rescate récord que superan los 1000 millones de dólares en 20232.



El informe "Cost of a Data Breach" de IBM muestra que el coste medio de una vulneración de ransomware es de 5,13 millones de dólares, sin incluir los pagos de rescate.

Por desgracia, los ataques de ransomware, que son extremadamente dañinos, están aumentando. Durante un ataque de este tipo, los hackers infectan los sistemas objetivo con malware que copia la información sensible para su exfiltración y la cifra, lo que bloquea el acceso a los propietarios legítimos e impide el acceso incluso a los usuarios autorizados.

Aunque el air gapping no es suficiente para evitar las vulneraciones de datos, debe incorporarse como estrategia de copia de seguridad como parte de las medidas de seguridad más amplias para cualquier persona u organización que trate con datos confidenciales.



La pérdida de datos es un desarrollo potencialmente paralizante para una empresa u organización. Cuando la información sensible cae en las manos equivocadas, las consecuencias pueden crecer exponencialmente. Además de los ataques de ransomware estándar en los que los piratas informáticos exigen un rescate para devolver el acceso a los propios datos de una empresa, los llamados ataques de ransomware de doble y triple extorsión plantean un riesgo aún mayor. En este tipo de ataques, los hackers piden un rescate a las organizaciones víctimas para devolverles el acceso a sus datos y, a continuación, exigen más pagos y les amenazan con filtrar públicamente la información confidencial robada o atacar a los clientes o partners de dichas organizaciones si no se cumplen sus exigencias.

Por muy amenazadores que puedan ser los ataques de ransomware, el air gapping es un método de protección de datos inmensamente eficaz para cualquier estrategia de recuperación ante desastres que priorice la retención absoluta de datos. Los sistemas con air gapping desempeñan un papel fundamental en la protección frente a ciberataques, ya que proporcionan una defensa adicional a los firewalls tradicionales frente a errores humanos y agentes maliciosos con acceso no autorizado.

Si las copias de seguridad están seguras, pueden proporcionar una copia de seguridad fuera de línea para la recuperación completa de los datos en caso de borrado no deseado o vulneración de datos maliciosa.