Was ist SRE-Observability?

Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) mit SRE-Observability-Lösungen ist sehr schnell und verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Reliability Engineering angehen. AIOps ermöglichen es SRE-Teams, fortschrittliche Tools und Algorithmen in Observability-Praktiken zu integrieren und Datensätze von Observability-Tools zu analysieren, um Muster zu identifizieren, Ausfälle vorherzusagen und Lösungen zu empfehlen.

Anstatt sich ausschließlich auf manuelle Aufgaben und Skripting zu konzentrieren, können SREs zu Trainern und Strategen für KI-Systeme werden und KI beibringen, Muster zu erkennen, Rauschen herauszufiltern und kostspielige Fehler zu vermeiden. Dieser Wandel wird die SRE-Funktion von einer aufgabenorientierten Rolle zu einer strategischen Disziplin machen, die sich auf das Management intelligenter Automatisierung konzentriert.

Zum Beispiel können SRE-Observability-Tools KI-Technologien nutzen, um die menschliche Entscheidungsfindung im Sanierungsprozess zu emulieren und zu automatisieren. Observability-Funktionen basierend auf KI können eingehende Daten kontinuierlich überwachen und analysieren, um Aktivitäten zu finden, die festgelegte Schwellenwerte überschreiten, und eine Reihe von Korrekturmaßnahmen (z. B. Remediation-Skripte) durchzuführen, um die Adresse des Problems zu beheben.

Wenn, und nur wenn, die Software das Problem nicht lösen kann, generiert sie automatisch ein detailliertes Support-Ticket in der Issue-Management-Plattform des SRE-Teams, sodass sich die SRE-Mitarbeiter nur mit den Problemen befassen, die die Observability-Plattform nicht bewältigen kann.

KI-gestützte Observability-Tools können auch die fortschrittlichen Funktionen von großen Sprachmodellen (LLMs) nutzen, um Erkenntnisse in SRE Observability Plattformen zu vereinfachen. LLMs zeichnen sich durch die Erkennung von Mustern in großen Mengen sich wiederholender Textdaten aus, die stark Telemetriedaten in komplexen, verteilten Systemen ähneln. Die heutigen LLMs können trainiert werden, oder durch Prompt-Engineering-Protokolle gesteuert werden, um Informationen und Erkenntnisse mithilfe menschlicher Sprachsyntax und Semantik zurückzugeben.

Advanced LLMs helfen SRE-Teams, Abfragen in natürlicher Sprache zu schreiben und zu untersuchen, sich von komplexen Abfragesprachen zu lösen und IT-Mitarbeitern aller Qualifikationsstufen die Möglichkeit zu geben, komplexe Daten effektiver zu verwalten.

Darüber hinaus haben SRE-Tools für Observability einen Vorteil von kausalen KI-Funktionen, die kausale Beziehungen zwischen Variablen verdeutlichen und modellieren, anstatt nur Korrelationen zu identifizieren. Traditionelle KI-Techniken (z. B. ML) stützen sich oft auf statistische Korrelation, um Vorhersagen zu treffen. Kausale KI zielt stattdessen darauf ab, die zugrunde liegenden Mechanismen zu finden, die Korrelationen erzeugen, um die Vorhersagekraft von SRE Observability-Tools zu verbessern und eine gezieltere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Kausale KI kann SRE-Teams dabei helfen, die Beziehungen und Interdependenzen zwischen Standorten und Netzwerkkomponenten zu analysieren. Diese Funktionen erhöhen die Zuverlässigkeit des Standorts, indem sie nicht nur das „Wann und Wo“ von Systemproblemen klären, sondern auch das „Warum“.