Was ist Vorfallmanagement?

Vorfälle können für Unternehmen eine Vielzahl von Problemen verursachen, von vorübergehenden Ausfallzeiten bis hin zu Datenverlusten. Wenn es gut gemacht ist, bietet das Vorfallmanagement einen effizienten und effektiven Weg, um alle Arten von Vorfällen mit wenig Unterbrechung zu beheben, und sorgt dafür, dass Unternehmen besser auf zukünftige Vorfälle vorbereitet sind.

Das Vorfallmanagement hat seine Wurzeln im IT-Servicedesk und dient seit langem als primäre Schnittstelle zwischen dem IT-Betrieb (IT Operations, ITOps) und dem Endbenutzer. Mit dem Fortschritt und der zunehmenden Komplexität der Technologie hat sich auch die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Vorfälle erkennen und darauf reagieren. Diese Praxis geht weit über die Hilfe bei der Behebung von Problemen hinaus und hat sich zu einem Prozess entwickelt, der die ständige Verfügbarkeit von Anwendungen gewährleistet und die kontinuierlichen Verbesserungsbemühungen beschleunigt.