Welche Vorteile bietet ChatOps?

Für die Bereitstellung einer ChatOps-Umgebung sind die folgenden Tool-Typen erforderlich:

, um bei Vorfällen Warnmeldungen an Chatrooms zu senden. Chat-Client (z. B. Slack und Microsoft Teams) zur Ausführung vorprogrammierter Befehle.

(z. B. Slack und Microsoft Teams) zur Ausführung vorprogrammierter Befehle. Bereits vorhandene DevOps-Tools (in die ChatOps-Umgebung integriert) zur Verbesserung der Ticketverfolgung und zur Automatisierung von Workflows zur Behebung von Vorfällen.

Sobald diese ChatOps-Tools erworben wurden, kann eine effiziente Umgebung in drei Phasen implementiert werden:

Phase 1: Aufbau der Kommunikation

ChatOps ermöglicht es Teams, Gespräche zu führen, um Probleme anzugehen, Lösungsmöglichkeiten zu erörtern und sich dann auf eine endgültige Lösung zu einigen, bevor diese dem Kunden angeboten wird.

Phase 2: Gruppen einrichten

ChatOps ermöglicht einfache Gruppenchats und den Austausch von Screenshots, Videos von Problemen und Dateien (z. B. Protokolle, Konfigurationen, Befehlsausgaben). Der ChatOps-Client kann Nachrichten speichern, sodass alle zur Gruppe hinzugefügten Personen frühere Kommunikationen einsehen können, um sich auf dem Laufenden zu halten.

Phase 3: Kanäle einrichten

Bei einem größeren Vorfall erstellen einige Tools automatisch bestimmte Kanäle. Sie können auch Zuweisungslisten konfigurieren, sodass qualifizierte Teammitglieder automatisch zum Kanal eingeladen werden, um an der Lösung mitzuwirken.