Welche Vorteile bietet ChatOps?

Chat Operations (ChatOps) bezeichnet den Einsatz von Chat-Clients und Echtzeit-Chat-Tools zur Unterstützung der Softwareentwicklung und des Betriebs. ChatOps, auch bekannt als „konversationsgesteuerte Zusammenarbeit“ oder „konversationsgesteuerte DevOps“, wurde für die schnelle und einfache Instant Messaging-Kommunikation zwischen Mitgliedern des Entwicklungsteams entwickelt. Während der gesamten ChatOps-Erfahrung akzeptiert ein Chatbot Befehle in einfacher englischer Sprache und initiiert Aktionen mit Hintergrundanwendungen (über API), um den IT-Betrieb (ITOps) und die Entwicklungsabläufe (DevOps) zu optimieren.
Mit seinen umfangreichen Kommunikationsfunktionen wurde ChatOps entwickelt, um Informationssilos zu beseitigen, die die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und proaktive Entscheidungsfindung behindern. Dadurch profitieren ganze Teams von folgenden Vorteilen:
Individuell und kollektiv stärken diese Vorteile letztendlich DevOps und ITOps, indem sie die Kommunikation innerhalb des Teams beschleunigen, was wiederum die Entwicklungsprozesse und die Reaktionszeit bei Vorfällen verkürzt.
Für die Bereitstellung einer ChatOps-Umgebung sind die folgenden Tool-Typen erforderlich:
Sobald diese ChatOps-Tools erworben wurden, kann eine effiziente Umgebung in drei Phasen implementiert werden:
ChatOps ermöglicht es Teams, Gespräche zu führen, um Probleme anzugehen, Lösungsmöglichkeiten zu erörtern und sich dann auf eine endgültige Lösung zu einigen, bevor diese dem Kunden angeboten wird.
ChatOps ermöglicht einfache Gruppenchats und den Austausch von Screenshots, Videos von Problemen und Dateien (z. B. Protokolle, Konfigurationen, Befehlsausgaben). Der ChatOps-Client kann Nachrichten speichern, sodass alle zur Gruppe hinzugefügten Personen frühere Kommunikationen einsehen können, um sich auf dem Laufenden zu halten.
Bei einem größeren Vorfall erstellen einige Tools automatisch bestimmte Kanäle. Sie können auch Zuweisungslisten konfigurieren, sodass qualifizierte Teammitglieder automatisch zum Kanal eingeladen werden, um an der Lösung mitzuwirken.
ChatOps sind ein wertvoller Bestandteil von ITOps und DevOps und für die zukünftige Entwicklung von IT-Umgebungen von entscheidend. Nachfolgend werden Best Practices für die Implementierung und Nutzung von ChatOps aufgeführt, um dessen Nachhaltigkeit langfristig sicherzustellen:
Insgesamt tragen diese Best Practices dazu bei, die Automatisierung zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen, Teamprozesse aufzubauen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Softwareentwicklung in der Zukunft zu schaffen.
Je nach Phase der Implementierung und Ihren Absichten hinsichtlich der Einrichtung einer ChatOps-Umgebung sind die folgenden Anwendungsfälle für Ihr Unternehmen relevant:
KI-Operationen (AIOps) sind die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) zur Verbesserung von ITOps und DevOps. Sie nutzen ChatOps, um die Datentransparenz in IT-Umgebungen zu erhöhen, analysieren kritische Daten, um Vorfälle zu identifizieren, und benachrichtigen IT-Teams automatisch über Probleme, Ursachen und empfohlene Lösungen. Die Kombination von AIOps und ChatOps optimiert die Kommunikation und Zusammenarbeit, damit Teams Vorfälle schneller lösen können.
Mit einer kürzlich geschätzten Marktgröße von 900 Millionen bis 1,5 Milliarden US-Dollar weist AIOps zwischen 2020 und 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von etwa 15 % auf. Dieses Wachstum stellt sicher, dass AIOps und ChatOps den Lebenszyklus von Anwendungen weiter verbessern und die kontinuierliche Bereitstellung von Lösungen über einen längeren Zeitraum ermöglichen werden.
Mithilfe von maschinellem Lernen (ML) und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) korreliert IBM Cloud Pak for Watson AIOps strukturierte und unstrukturierte Daten in Echtzeit, um verborgene Erkenntnisse aufzudecken, Ursachen zu identifizieren und schneller Lösungen zu empfehlen. Diese Erkenntnisse und Empfehlungen werden dann in Echtzeit an ChatOps übermittelt, um eine schnelle Umsetzung zu ermöglichen.
Weitere Vorteile umfassen Folgendes:
IBM Cloud Pak for Watson AIOps ist das ideale Tool für die proaktive Behebung von Vorfällen durch schnelle Datenanalyse in IT-Umgebungen. Es nutzt die ITOps-Toolchain, um die Effizienz und Ausfallsicherheit bei der Problemlösung zu maximieren. Mithilfe von Datensynthese bietet IBM Cloud Pak for Watson AIOps einen vollständigen Überblick über IT-Anwendungen und -Umgebungen, wodurch Silos aufgebrochen werden, um die Behebung von Problemen zu beschleunigen.
