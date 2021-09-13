Tags
ChatOps ist eine immer wichtiger werdende Komponente von DevOps und ITOps. Hier erläutern wir, wie seine Funktionalität die Teamkultur fördert und die Softwareentwicklung sowie die Behebung von Störungen beschleunigt.

Chat Operations (ChatOps) bezeichnet den Einsatz von Chat-Clients und Echtzeit-Chat-Tools zur Unterstützung der Softwareentwicklung und des Betriebs. ChatOps, auch bekannt als „konversationsgesteuerte Zusammenarbeit“ oder „konversationsgesteuerte DevOps“, wurde für die schnelle und einfache Instant Messaging-Kommunikation zwischen Mitgliedern des Entwicklungsteams entwickelt. Während der gesamten ChatOps-Erfahrung akzeptiert ein Chatbot Befehle in einfacher englischer Sprache und initiiert Aktionen mit Hintergrundanwendungen (über API), um den IT-Betrieb (ITOps) und die Entwicklungsabläufe (DevOps) zu optimieren.

 

 

Welche Vorteile bietet ChatOps?

Mit seinen umfangreichen Kommunikationsfunktionen wurde ChatOps entwickelt, um Informationssilos zu beseitigen, die die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und proaktive Entscheidungsfindung behindern. Dadurch profitieren ganze Teams von folgenden Vorteilen:

  • Automatisierung: Bietet Echtzeit-Erkennung und -Ausführung von Befehlen sowie Konsolenaktualisierungen.
  • Zusammenarbeit: Beseitigt Silos und Kommunikationsbarrieren zwischen Teams und Abteilungen.
  • Engagement: Baut eine Kultur für verteilte Teams auf und erhält diese aufrecht, um die Kommunikation und Entscheidungsfindung aufeinander abzustimmen.
  • Produktivität: Optimiert Geschäftsprozesse durch Echtzeit-Informationsbereitstellung.
  • Sicherheit und Compliance: Stellt aktuelle und historische Aufgabendokumentationen zur Verfügung, um die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern.
  • Transparenz: Gleicht den Status von Kommunikations- und Dokumentationsprojekten an.

Individuell und kollektiv stärken diese Vorteile letztendlich DevOps und ITOps, indem sie die Kommunikation innerhalb des Teams beschleunigen, was wiederum die Entwicklungsprozesse und die Reaktionszeit bei Vorfällen verkürzt.

Wie man eine ChatOps-Umgebung bereitstellt

Für die Bereitstellung einer ChatOps-Umgebung sind die folgenden Tool-Typen erforderlich:

  • Benachrichtigungssystem, um bei Vorfällen Warnmeldungen an Chatrooms zu senden.
  • Chat-Client (z. B. Slack und Microsoft Teams) zur Ausführung vorprogrammierter Befehle.
  • Bereits vorhandene DevOps-Tools (in die ChatOps-Umgebung integriert) zur Verbesserung der Ticketverfolgung und zur Automatisierung von Workflows zur Behebung von Vorfällen.

Sobald diese ChatOps-Tools erworben wurden, kann eine effiziente Umgebung in drei Phasen implementiert werden:

Phase 1: Aufbau der Kommunikation

ChatOps ermöglicht es Teams, Gespräche zu führen, um Probleme anzugehen, Lösungsmöglichkeiten zu erörtern und sich dann auf eine endgültige Lösung zu einigen, bevor diese dem Kunden angeboten wird.

Phase 2: Gruppen einrichten

ChatOps ermöglicht einfache Gruppenchats und den Austausch von Screenshots, Videos von Problemen und Dateien (z. B. Protokolle, Konfigurationen, Befehlsausgaben). Der ChatOps-Client kann Nachrichten speichern, sodass alle zur Gruppe hinzugefügten Personen frühere Kommunikationen einsehen können, um sich auf dem Laufenden zu halten.

Phase 3: Kanäle einrichten

Bei einem größeren Vorfall erstellen einige Tools automatisch bestimmte Kanäle. Sie können auch Zuweisungslisten konfigurieren, sodass qualifizierte Teammitglieder automatisch zum Kanal eingeladen werden, um an der Lösung mitzuwirken.

Best Practices für ChatOps

ChatOps sind ein wertvoller Bestandteil von ITOps und DevOps und für die zukünftige Entwicklung von IT-Umgebungen von entscheidend. Nachfolgend werden Best Practices für die Implementierung und Nutzung von ChatOps aufgeführt, um dessen Nachhaltigkeit langfristig sicherzustellen:

  • Chat-Plattformen prüfen: Wählen Sie eine Plattform, die Konsistenz über Web, Mobilgeräte und Desktop hinweg ermöglicht.
  • Chatbots prüfen: Wählen Sie einen Chatbot, der mit Apps im Hintergrund kompatibel ist, Befehle in einfacher Sprache akzeptiert und API-Verbindungen nutzt.
  • Eigene Skripte schreiben und bereitstellen: Integrieren Sie einen Chatbot in Cloud-Anwendungen, die ein API-Backend für die Code-Bereitstellung bieten.
  • Verwenden Sie Community-Skripte und Plugins: Ermöglichen Sie dem Chatbot den Zugriff auf die Quellcodeverwaltung, Continuous Integration (CI)-Plattformen, Bereitstellungsauslöser usw.
  • Entwickeln Sie Ihre Konfiguration: Erweitern Sie die Funktionen des Chatbots und erhöhen Sie die Sicherheit durch Befehlsbeschränkungen.
  • Schaffen Sie eine Chatbot-orientierte Kultur: Demokratisieren Sie die Nutzung von Chatbots – kommunizieren Sie deren Vorteile und zeigen Sie deren Nutzen auf.

Insgesamt tragen diese Best Practices dazu bei, die Automatisierung zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen, Teamprozesse aufzubauen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Softwareentwicklung in der Zukunft zu schaffen.

Nützliche Anwendungsfälle für ChatOps

Je nach Phase der Implementierung und Ihren Absichten hinsichtlich der Einrichtung einer ChatOps-Umgebung sind die folgenden Anwendungsfälle für Ihr Unternehmen relevant:

  • Zugangskontrolle und Sicherheit: Viele Unternehmen implementieren ChatOps aufgrund ihrer agilen Funktionen. Die komplexe Kommunikationsarchitektur verbessert die Zugriffskontrolle auf Projekte, was langfristige Chat-Sicherheitsmaßnahmen (ChatSecOps) ermöglicht.
  • Anwendungsbereitstellung: ChatOps verbessert die Transparenz der Anwendungsentwicklungspipelines innerhalb von DevOps-Teams. Das hilft ihnen, gemeinsam Bereitstellungsoptionen zu prüfen und ihre Auswahl entsprechend zu orchestrieren.
  • Vorfallmanagement: In Bezug auf die Erkennung, Reaktion und Lösung von Vorfällen ist ChatOps ein äußerst wertvolles Instrument. Während des gesamten Lösungsprozesses werden die Teams auf dem Laufenden gehalten und die Tickets im Rahmen des gesamten Workflows automatisch aktualisiert.
  • Continuous Delivery (CD): ChatOps integriert DevOps, ITOps und Automatisierungsprozesse in einen einzigen Workflow. Es verbindet Teamkommunikation, Pipeline-Entwicklung und operative Aufgaben für die kontinuierliche Bereitstellung von Anwendungen.

AIOps und ChatOps

KI-Operationen (AIOps) sind die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) zur Verbesserung von ITOps und DevOps. Sie nutzen ChatOps, um die Datentransparenz in IT-Umgebungen zu erhöhen, analysieren kritische Daten, um Vorfälle zu identifizieren, und benachrichtigen IT-Teams automatisch über Probleme, Ursachen und empfohlene Lösungen. Die Kombination von AIOps und ChatOps optimiert die Kommunikation und Zusammenarbeit, damit Teams Vorfälle schneller lösen können.

Mit einer kürzlich geschätzten Marktgröße von 900 Millionen bis 1,5 Milliarden US-Dollar weist AIOps zwischen 2020 und 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von etwa 15 % auf. Dieses Wachstum stellt sicher, dass AIOps und ChatOps den Lebenszyklus von Anwendungen weiter verbessern und die kontinuierliche Bereitstellung von Lösungen über einen längeren Zeitraum ermöglichen werden.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

Mithilfe von maschinellem Lernen (ML) und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) korreliert IBM Cloud Pak for Watson AIOps strukturierte und unstrukturierte Daten in Echtzeit, um verborgene Erkenntnisse aufzudecken, Ursachen zu identifizieren und schneller Lösungen zu empfehlen. Diese Erkenntnisse und Empfehlungen werden dann in Echtzeit an ChatOps übermittelt, um eine schnelle Umsetzung zu ermöglichen.

Weitere Vorteile umfassen Folgendes:

  • Toolchain-Integration: Verbindet sich mit allen Kollaborationsplattformen und sendet Benachrichtigungen direkt an Ihr bevorzugtes ChatOps-Kommunikationstool. 
  • Anwendungszentrierung: Ermöglicht es Teams, Prozesse zu integrieren und gemeinsam zu verwalten, was die ChatOps-Erfahrung und die DevOps-Intelligenz verbessert.
  • Umsetzbare Erkenntnisse: Liefert ganzheitliche Erkenntnisse, die Korrelationen, Kausalitäten und Muster identifizieren. Das hilft Teams, ChatOps zu nutzen, um Probleme und Lösungsprozesse zu priorisieren.
  • Intelligente Synthese: Bietet einen klaren Überblick über Anomalien mit Verknüpfungen zu zuverlässigen Quellen für eine schnellere Untersuchung und Lösung. Mehrere Teams können auf dieselben Daten zugreifen, um empfohlene Lösungen gemeinsam umzusetzen.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps ist das ideale Tool für die proaktive Behebung von Vorfällen durch schnelle Datenanalyse in IT-Umgebungen. Es nutzt die ITOps-Toolchain, um die Effizienz und Ausfallsicherheit bei der Problemlösung zu maximieren. Mithilfe von Datensynthese bietet IBM Cloud Pak for Watson AIOps einen vollständigen Überblick über IT-Anwendungen und -Umgebungen, wodurch Silos aufgebrochen werden, um die Behebung von Problemen zu beschleunigen.
