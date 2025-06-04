Was sind Linux-Container?

Das Konzept der Containerisierung existiert seit den 1970er Jahren, als Unix ein System namens Chroot einführte. Unix, ein beliebtes Betriebssystem, ermöglichte es Benutzern, Hardware- und Softwareressourcen auf einem Computer oder elektronischen Gerät zu steuern. Chroot war insofern einzigartig, als es die Isolierung von Prozessen auf einem System ermöglichte, was für Container-Technologien von entscheidender Bedeutung war.

Andere Technologien (z. B. AIX Workload Partitions und FreeBSD Jails) haben zwar eine ähnliche Prozessisolierung und Systemvirtualisierung wie die Ausführung von Containern ermöglicht, aber keine hat eine so große Verbreitung erreicht. Im Jahr 2013 hat die Einführung von Docker, einer Open-Source-Plattform für das Container-Management, die Dominanz von Containern im modernen Anwendungsökosystem weiter verstärkt und die Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von Containern einfacher denn je gemacht.

Die Marktbeherrschung von Containern im modernen Anwendungsmarkt kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, insbesondere für cloudnative und Microservices-Anwendungen. Laut einem aktuellen Bericht wurde der weltweite Markt für Container im vergangenen Jahr auf 5,85 Milliarden USD geschätzt. Es wird erwartet, dass er in den nächsten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 33 % wachsen wird.1