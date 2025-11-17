Was ist cloudnative Observability?

Cloudnative Observability unterscheidet sich von traditioneller Observability durch ihren spezifischen Fokus auf die Herausforderungen von Cloud-Systemen. In diesen Systemen können Container, virtuelle Maschinen und andere Ressourcen jederzeit bereitgestellt und gelöscht werden, wodurch enorme Mengen an manchmal flüchtigen Daten entstehen.

Cloudnative Observability-Lösungen helfen Unternehmen, wichtige Datenpunkte in diesem veränderlichen System zu verfolgen, was wiederum den DevOps-Prozess und seine kleinen, häufigen, oft automatisierten Updates unterstützt.

Plattformen für cloudnative Observability sammeln Daten aus der gesamten Hybrid Cloud-Umgebung eines Unternehmens, die aus Diensten mehrerer Anbieter (wie Microsoft Azure und Amazon Web Services), lokalen Servern und den vielen von ihnen unterstützten Tools und Ressourcen (wie Microservices oder Container-Orchestrierungs-Tools wie Kubernetes) bestehen kann. Sie liefern umsetzbare Erkenntnisse über Metriken wie Netzwerkverkehr und Latenz sowie über Korrelationen zwischen diesen Metriken über verschiedene Plattformen hinweg und automatisieren häufig notwendige Reparaturen und die Visualisierung der gesammelten Daten.

Beispielsweise könnte eine cloudbasierte Observability-Plattform Latenzmetriken von virtuellen Maschinen erfassen, die auf einem Cloud-Server gehostet werden, Protokolle von den Kubernetes-orchestrierten Containern dieser virtuellen Maschinen, die deren API-Aufrufe beschreiben, sowie Informationen über Netzwerkereignisse wie die Bereitstellung einer neuen Anwendung. Anschließend kann sie die gesammelten Daten als Diagramm oder Graph präsentieren und eine Ursachenanalyse durchführen, wodurch Administratoren konkrete Erkenntnis über die Ursachen der Ausfallzeit erhalten.

Viele moderne Plattformen nutzen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um diese automatisierten Funktionen zu betreiben. Laut einem Bericht von 451 Research aus dem Jahr 2025 verwenden 71 % der Unternehmen, die Observability nutzen, ihre KI-Funktionen – ein Anstieg von 26 % gegenüber 2024.1

Viele beliebte cloudnative Observability-Tools sind Open Source, wie OpenTelemetry, Jaeger und Prometheus. Indem sie der Entwicklergemeinschaft ermöglichen, bei auftretenden Problemen plattform- oder anwendungsspezifische Fixes vorzunehmen, bieten Open-Source-Tools Unternehmen mehr Flexibilität in manchmal unvorhersehbaren cloudnativen Umgebungen und eine größere Möglichkeit, ihre Werkzeuge mit verschiedenen Systemen und Programmierschnittstellen (APIs) zu verbinden.