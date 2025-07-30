Was ist Anwendungsresilienz?

Anwendungen unterstützen praktisch jeden Aspekt eines modernen Unternehmens, von der Verarbeitung von Kundentransaktionen und der Verwaltung von Lieferketten bis hin zur Zusammenarbeit von Mitarbeitern und der Analyse von Echtzeitdaten.

Wenn diese Anwendungen ausfallen, kann das schwerwiegende Folgen haben. Ausfallzeiten, d. h. Zeiten, in denen eine Anwendung nicht verfügbar ist oder nicht richtig funktioniert, können den Ruf des Unternehmens schädigen, das Benutzererlebnis beeinträchtigen und zu erheblichen finanziellen Verlusten führen.

Tatsächlich geben 98 % der Unternehmen an, dass die Kosten für Ausfallzeiten 100.000 USD pro Stunde übersteigen, wobei ein Drittel die Verluste auf 1 Million bis 5 Millionen USD schätzt.

Durch die Entwicklung und Implementierung resilienter Anwendungen können Unternehmen diese Störungen vermeiden und abmildern.

Die Resilienz der Anwendung hängt von zwei Kernprinzipien ab:

Fehlertoleranz: die Fähigkeit einer Anwendung, weiter zu funktionieren, wenn ein Teil von ihr ausfällt.

Hohe Verfügbarkeit: die Fähigkeit eines Systems, nahezu 100 % der Zeit zugänglich und zuverlässig zu sein.

Resiliente Anwendungen tragen dazu bei, Schwachstellen in der Anwendungsarchitektur zu verringern, die betriebliche Effizienz zu verbessern und ein beständiges Benutzererlebnis auch bei unerwarteten Unterbrechungen zu gewährleisten.