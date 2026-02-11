OTel-Protokollierung bietet IT-Teams eine einheitliche, eindeutige Mapping-Struktur zur Konvertierung von Logdaten aus verschiedenen Quellen, Systemen und Formaten in ein einziges, sprachneutrales Modell, wobei die ursprüngliche semantische Bedeutung erhalten bleibt.

Mit einem anbieterunabhängigen, strukturierten Datenmodell können Observability-Tools Protokolle einfacher und zuverlässiger analysieren, Metadaten anhängen und Protokolle mit Metriken und Traces korrelieren, um eine umfassende, durchgängige Transparenz zu gewährleisten.

Die OTel-Protokollierung ermöglicht es Unternehmen, Observability-Backends zu wechseln und zu kombinieren, ohne die gesamte IT-Architektur neu instrumentieren zu müssen. Deshalb hat sie sich zum Branchenstandard für die Instrumentierung in modernen, cloudnativen Systemen entwickelt. Diese Funktionen helfen IT-Teams und Site Reliability Engineers (SREs), die Observability-Lücken und Datenfragmentierungsprobleme zu vermeiden, die auftreten, wenn jeder Anbieter, Stack und jedes Gerät sein eigenes Protokollierungsschema und seine eigenen Übertragungsprotokolle hat.

Die OTel-Protokollierung erleichtert außerdem die automatische Cross-Signal-Korrelation, was das Debugging erheblich verbessert und die Observability-Anbieterbindung reduziert.