什么是星门计划？

人工智能 计算和服务器
2025 年 8 月 21 日

作者

Tom Krantz

Writer

Alexandra Jonker

Editorial Content Lead

什么是星门计划？

星门计划是一项大规模的公私合作计划，它致力于开发助力下一代人工智能 (AI) 所需的物理与数字基础设施。

 

该计划由总部位于特拉华州的合资企业 Stargate LLC 进行组建，且汇集了众多利益相关者以协调美国历史上最大规模的 AI 基础设施建设。星门计划由 SoftBank 牵头，且首期投资额高达 1,000 亿美元，而其承诺总额预计将在 4 年内达到 5,000 亿美元。该计划旨在通过无与伦比的规模、算力和资本调配，使美国居于 AI 发展的最前沿。

Donald Trump 总统与众多高级政府官员在白宫共同宣布星门计划。该计划的目标是建立一个全国性的先进 AI 数据中心网络，并首先在德克萨斯州阿比林打造一个旗舰设施。

值得注意的是，星门计划既不隶属于星门规划 (Project Stargate)（美国中央情报局已解散的同名通灵研究计划），也不隶属于它所启发的科幻小说系列。此版本牢牢扎根于数据、能源和资本，而不是千里眼或虫洞。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

星门计划为何十分重要？

AI 创新的未来取决于对海量算力的获取。目前，供落后于需。

随着先进的 AI 模型在生成技术领域实现突破，基础设施已成为一大关键瓶颈。星门计划通过投资能支持大规模 AI 训练和部署的下一代系统来直接应对这一挑战。

通过实现从国家安全到医疗保健等各个领域的战略可扩展性，它可确保无论是政府还是私营企业的基本工作负载均可拥有其所需的资源。此举也加强了美国在 AI 基础设施全球竞争日益激烈的背景下的领先地位。

星门计划不仅仅是一个扩展建设项目，它还标志着美国政府与私营部门之间合作方式的转变，以此确保美国在 AI 发展领域的长期领导地位。白宫已表示支持该计划，并将其作为更广泛的 AI 政策议程的一部分，而相关行政命令、框架和技术合作伙伴关系均有助于落实此计划。

此外，星门计划还标志着国家承诺在快速变化的态势中保持领先地位。该计划正在设计各种未来设施，以处理前所未有的计算负载，从而利用先进的 GPU 以及以千兆瓦规模（其量级可与小国相媲美）来运行的能源系统。

位于德克萨斯州阿比林的数据中心将提供 1.2 千兆瓦的电力，从而使其成为全球最大的数据中心之一，而美国各地正在发展的数据中心则将提供超过 5 千兆瓦的总容量

所有这些举措均指向一个目标：建立实现人工通用智能 (AGI) 所需的基础设施。

Mixture of Experts | 4 月 25 日，第 52 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们由工程师、研究人员、产品负责人等组成的世界级专家团队，他们将突破 AI 的喧嚣，为您呈现最新的 AI 新闻和洞察分析。
观看最新播客节目

什么是 AGI？

通用人工智能 (AGI) 是机器学习发展过程中的一个假设阶段。它描述了一种在任意任务中都能匹敌或超过人类认知能力的 AI 系统。它代表了 AI 发展的基本抽象目标：打造一种能复刻人类智能的机器或软件。

对 AGI 的研究从人工智能研究的最早阶段便一直在进行，但对于如何定义或实现它仍未达成共识。对它的追求引发了若干哲学与技术问题：如何以正式、普遍的方式定义“智能”，以及如何构建具有能满足该定义所需的灵活性、适应性和推理性的模型。

当今大多数系统（包括 ChatGPT 一类的应用程序）均被归类为狭义 AI—在特定领域内能力出众，但无法跨任务进行推广。星门计划旨在通过投资于支持实现更通用的系统所需的算力、规模和架构，来缩小当今狭义模型与 AGI 潜力之间的基础设施差距。

参与星门计划的公司

没有财务、运营与技术合作伙伴网络，星门计划的规模和雄心便无法实现。从芯片制造商和供应商到投资者，每个组织都带来了成就这一基础设施拼图所需的某一关键部分。

财务与运营合作伙伴

OpenAI

OpenAI 是星门计划的战略架构方和运营负责人。其作用关键在于定义此 AI 计划的技术方向，并确保相关模型能与国家基础设施同步有效扩展。该公司计划共同设计并持有能托管未来 AGI 工作负载的系统，从而将其影响力从软件领域扩展到重大基础设施。

SoftBank

SoftBank 的 CEO 孙正义公开表示：星门计划是将全球资本与美国创新相对接的一次战略机遇。虽然除初期 1,000 亿美元投资之外的细节仍然不为人知，但他的支持以及作为 Stargate LLC 董事长的角色却加深了财务深度和象征意义。

MGX

MGX 是星门计划的重要股权合作伙伴。除提供大量资金外，MGX 还在全球投资与美国 AI 基础设施优先事项方面发挥着战略作用。它的参与能为该项目的融资基础增添国际成分，从而有助于确保该计划能迅速扩大规模，同时在多年建设中保持财务弹性。

Oracle

除作为股权合作伙伴之外，Oracle 还负责构建星门计划的架构主干。其贡献侧重于提供数据库系统、虚拟化平台和云原生工具，而它们旨在用于管理超高吞吐量的 AI 工作负载和企业级部署。

技术合作伙伴

Microsoft

Microsoft 担任了该计划的长期投资者和基础设施合作伙伴。该公司贡献了其云规模的扩展建设功能、治理框架和全球数据中心覆盖区域，而这些都是将该计划的雄心壮志转化为运营现实的关键组成部分。

NVIDIA

NVIDIA 将为支持大规模 AI 工作负载所需的高性能计算基础设施提供 GPU。实际上，据报道，主要基础架构合作伙伴 Oracle 正花费 400 亿美元来购买 400,000 块 NVIDIA GB200 芯片来支持此计划。

Arm

Arm 负责为 AI 基础设施中使用的大量处理器提供底层芯片架构，从而实现大规模节能的高性能计算。其设计有助于优化 AI 工作负载的速度和功耗，从而支持星门计划实现构建能支持大规模训练和推理的系统的目标。

星门计划的挑战

星门计划的雄心壮志与其复杂性不相上下。扩展支持 AGI 所需的基础设施面临技术、政治与后勤方面的重大障碍。

行业报告显示，在得克萨斯州的阿比林，星门计划将包括多达 29 台 GE Vernova LM2500XPRESS 燃气轮机，其发电能力约为 986 兆瓦 (MW)。此外，此计划已获颁建造一座 360 MW 天然气发电厂的许可证，而该发电厂将同时作为主要电源和备份电源。

然而，即便算上这些新增电力（依赖化石燃料发电），分析人员估计，星门计划规划装机所需的更广泛能源需求可能接近 15 千兆瓦

这些诉求开启了“新能源走廊”的发展，并引发了监管紧张局势。得克萨斯州已通过紧急措施，允许州官员在电网不稳定时切断数据中心供电—这是对 2021 年冬季严重停电事件的回应。虽然这些政策旨在平衡弹性与增长，但它们却会给运营商带来新的不确定性和挑战，其中包括：

  • 硬件供应链：此计划取决于下一代 GPU 和专用计算基础设施—这些组件的需求量很高，但供应量却有限。

  • 监管复杂性：即使有行政命令，跨机构、州和私人合作伙伴的协调也会引发延误和政策摩擦。参与星门相关部署的组织需处置涉及数据来源透明度以及合乎道德的 AI 使用方面的不断演变的规则。

  • 两党结盟：虽然 Biden 政府和 Trump 总统均承认美国掌控 AI 领导地位的必要性，但政治两极分化却可能会影响长期融资和实施。

  • 网络安全问题：随着基础设施规模的扩大，相关风险也在上升。网络安全将在保护共享计算环境、确保模型训练数据的安全以及整个 AI 技术部署的系统完整性方面发挥关键作用。

由于星门计划注重规模，某些研究实验室正在深入摸索更精简的路径。例如，DeepSeek 通过架构优化和有针对性的训练战略展现出富有竞争力的性能，从而引发了人们的疑问：此类突破总是需要全国规模的投资，还是仅仅属于更智能的设计而已。

星门计划的益处

虽然工作规模巨大，但星门计划带来的好处却不言而喻。从国家安全利益到经济振兴，此计划提供了一系列远超数据中心范围的所谓优点。

在德克萨斯州，阿比林园区正在协助培育一种新型能源基础设施—一种专为价格稳定、低排放量的交付而设计的基础设施。此模式既支持 AI 经济，也支持更广泛的清洁能源转型。

与此同时，据报道，星门站点附近的能源走廊开发得到了 Crusoe Energy 和 Engine No. 1 等公司的支持，且正在实现可扩展的发电容量，以满足不断变化的需求。据 Oracle 和 OpenAI 称，星门的全国数据中心网络扩展建设预计将在建设、运营及相关领域创造超过 100,000 个就业机会

除此之外，其优点还包括：

加速创新

此计划有望在药物发现、气候建模和自主系统等领域解锁新的 AI 突破。
经济刺激

星门站点带来的资本投资和长期税收收入可提振当地经济并资助基础设施改善。
基础设施接入

初创公司、研究实验室和企业提供商将获取规模化的基础架构，从而降低 AI 实验的障碍。
全球领导地位

此计划可让美国跻身为 AGI 竞赛的领跑者—而这不仅体现在理论上，还体现在物理容量上。

星门计划对企业有何影响？

随着星门计划的展开，各行各业的企业都将感受到连锁反应。AI 服务的供应商可能会受益于更低的训练成本和更高的计算可用性，从而可加快产品的开发和部署。在医疗保健、物流和金融等行业，针对 AI 基础设施的更高可及性或许有助于改进预测、诊断和运营效率。

对于构建 AI 功能的组织来说，此计划引入了新的访问模式，而它们或许能降低技术与财务障碍。由政府提供支持的扩展建设和商业基础设施合作伙伴关系可让不同规模的公司无需拥有专有数据中心即可利用各种高性能系统。

随着发展的加速，企业可能会在性能、整合和合规性方面产生新的期望。新兴的治理框架和行政命令表明政策方面正越来越关注 AI 标准化。NIST AI 风险管理框架一类的治理框架可能会影响星门相关系统的可信度、稳健性和合规性的评估方式，尤其是在敏感或受监管的领域。

向共享基础设施的转变也将凸显数据安全数据合规的重要性，尤其是在多租户环境中。加密、访问控制措施和审计机制对于保护专有模型和数据集至关重要。

最终，星门计划将反映实现 AI 方面的更广泛转变：它不仅仅是一组算法，而是一种基础设施。此定位可让美国在全球范围内参与 AGI 竞赛，而多方利益相关者的协调也将成为未来发展的核心因素。
相关解决方案
分析工具和解决方案

企业要想蓬勃发展，就必须利用数据建立客户忠诚度，实现业务流程自动化，并利用 AI 驱动的解决方案进行创新。

 深入了解分析解决方案
数据和分析咨询服务

通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。

 了解分析服务
IBM Cognos Analytics

推出 Cognos Analytics 12.0，人工智能驱动洞察分析可以更好地做出决策。

 深入了解 Cognos Analytics
采取后续步骤

企业要想蓬勃发展，就必须利用数据建立客户忠诚度，实现业务流程自动化，并利用 AI 驱动的解决方案进行创新。

 深入了解分析解决方案 了解分析服务