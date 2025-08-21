该计划由总部位于特拉华州的合资企业 Stargate LLC 进行组建，且汇集了众多利益相关者以协调美国历史上最大规模的 AI 基础设施建设。星门计划由 SoftBank 牵头，且首期投资额高达 1,000 亿美元，而其承诺总额预计将在 4 年内达到 5,000 亿美元。该计划旨在通过无与伦比的规模、算力和资本调配，使美国居于 AI 发展的最前沿。

Donald Trump 总统与众多高级政府官员在白宫共同宣布星门计划。该计划的目标是建立一个全国性的先进 AI 数据中心网络，并首先在德克萨斯州阿比林打造一个旗舰设施。

值得注意的是，星门计划既不隶属于星门规划 (Project Stargate)（美国中央情报局已解散的同名通灵研究计划），也不隶属于它所启发的科幻小说系列。此版本牢牢扎根于数据、能源和资本，而不是千里眼或虫洞。