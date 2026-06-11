一名技术人员在服务器机房内调节壁挂式控制面板，背景中另一人站在设备机架旁。
资产管理

如何建立预防性维护检查表

By Mesh Flinders , Ian Smalley
发布日期 2026年6月11日

预防性维护检查表 指南

预防性维护检查表是标准化的文件，概述了车辆、设备和设施等不同类型资产的预防性维护任务。

建立完善的预防性维护检查表，有助于组织从过时的被动维护做法转向更现代的主动策略

预防性维护检查表主要用于设施管理、制造、医疗保健和运输行业，帮助维护团队在问题导致设备故障前及早发现。当与现代预测性维护工具和软件结合时，预防性维护检查表有助于提高效率、减少停机时间并延长资产生命周期

什么是预防性维护？

预防性维护 (PM) 是一种主动维护策略，有助于防止意外的设备故障和计划外停机。它被归类为 计划维护的一种，是有效 设施管理计划的关键组成部分。它广泛应用于各种行业，只要企业需要大型复杂资产作为核心业务流程的一部分。  

在企业层面，预防性维护计划通常比单个资产维护计划更广泛，往往涉及整个生产设施或制造工厂的保养。在此类部署中，预防性任务包括对供暖、暖通空调 (HVAC) 系统、电气系统和生产线设备进行定期检查。

实施有效预防性维护的现代维护团队，依赖人工智能 (AI) 和 物联网  (IoT) 等新技术来简化工作流程并提高效率。这些工具使从业人员能够在问题导致代价高昂的维修或造成生产中断之前，主动识别并解决问题。

预防性维护与预测性维护  

预防性维护和预测性维护的相似之处在于，它们的目标都是在资产发生故障前主动进行修复，但两者安排维护活动的方式不同。

  • 预防性维护依赖预先确定的时间表，根据制造商建议和其他因素执行维护任务。
  • 预测性维护利用实时状态监测 (CM)——通常配备 AI 功能——来确定何时安排维护任务。

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制定预防性维护检查表的最佳实践

组织通常运用这些最佳实践来创建完善的预防性维护检查表。

1. 盘点资产并审核制造商建议

实施预防性维护检查表的第一步是盘点所有需要维护的资产。以下是经常通过预防性维护程序进行保养的一些资产清单：

  • 暖通空调系统
  • 锅炉
  • 电气系统
  • 电梯
  • 火灾警报器
  • 灭火器
  • 灭火系统
  • 屋顶结构
  • 照明系统
  • 管道基础设施
  • 供暖系统
  • 报警系统

组织列出其拥有的资产清单后，技术人员会审核每项资产的制造商建议，以建立适当的程序。此阶段通常适用的制造商建议示例包括：

  • 检查频率
  • 更换计划
  • 润滑要求
  • 清洁程序
  • 安全预防措施

2. 确定关键维护任务

除了在检查表第一阶段确定的日常维护任务外，团队还必须确定可能适用的任何额外关键维护任务。

例如，暖通空调、电气系统和其他复杂资产有许多关键部件，如空气过滤器、制冷剂管路、断路器和冷凝器盘管。这些部件必须定期检查和更换，以维持资产功能。

确保工人安全也是一项关键的维护任务。以下是组织优先考虑工人安全并确保其工作和维护的建筑与设施完整性的几种方式：

  • 检查屋顶
  • 遵守个人防护装备 (PPE) 要求
  • 执行上锁/挂牌程序
  • 评估填缝完整性
  • 检查标牌
  • 检查坑洼
  • 进行日常景观维护

3. 创建标准化文档字段

为了持续追踪工作，维护团队必须使用标准化的文档和一致的框架来记录、存储和访问维护信息。标准化有助于减少数据录入错误，随时间推移提高报告准确性，并使设定和监控基准变得更加容易。

要创建标准化的文档字段，团队可以遵循以下简单步骤：

  • 定义数据字段：每份维护记录都应采集相同的信息（例如，资产编号、位置或工单号）。当数据字段采集不同类型的数据时，可能会阻碍数字化转型和采用计算机化维护管理系统 (CMMS) 等现代化策略。
  • 遵循标准化的命名惯例：用户应始终按照相同的惯例标注资产名称、类别和故障代码。例如，资产 A旋转风扇皮带 1 应在所有数据字段和记录中保持一致标注。
  • 依赖预定义的下拉菜单，而非自由文本条目：自由文本条目是用户可随意输入内容的文档字段。这会导致实践不一致和数据字段定义不清。相反，菜单应提供如“轴承故障”或“润滑问题”等预定义选项，供记录工作时选择。

4. 部署 CMMS

越来越多的现代维护组织正依靠计算机化维护管理系统 (CMMS) 来监控预防性维护检查表。CMMS 是一种软件解决方案，可帮助企业自动化和增强核心维护运营，并全面记录其活动。

配备预防性维护软件的 CMMS 能够自动生成工单、安排目视检查，并跟踪预防性维护任务的完成率。通过将预防性维护检查表数字化，组织可以提高可见性、减少行政任务并简化低效流程。

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如何实施预防性维护检查表

制定检查表只是第一步。为了使其有效，企业必须培训维护团队使用检查表，并设定和监控关键绩效指标 (KPI) 以衡量效果。

培训维护团队

预防性维护检查表要求工人理解清单上每个项目的目的，以及各自的工作可能如何对其产生影响。预防性维护检查表培训通常包括：

  • 审查正确的检查程序及其所涵盖的资产、零件和部件
  • 就上锁/挂牌要求进行培训，以确保工人安全
  • 就 CMMS 工具进行培训，包括正确的数据录入、仪表板控制和文档记录

整合工单

为了有效，预防性维护活动必须与单个工单绑定，并集成到 CMMS 中。对于员工职业生涯大部分时间都在进行手工记录的企业而言，这一点可能具有挑战性。

培训员工将维护任务与工单结合，并使用现代 CMMS 工具进行跟踪，可提高完成率，并有助于确保维护任务得以完成。

设定 KPI

关键绩效指标 (KPI) 是企业用于评估关键业务活动成功与否的指标。预防性维护计划的常见维护 KPI 包括停机时间、设备故障频率、维护成本、资产寿命长度和工单完成率。

CMMS 可以跟踪所有这些指标，以提高准确性，并使这一规程在整个企业内更加透明。

预防性维护检查表的好处

实施结构化预防性维护检查表的企业能体验到诸多运营效益。以下是一些记载最充分的效益：

  • 减少停机时间：计划外停机会经常中断业务流程，并使企业损失数百万美元。在各个行业中，计划外停机成本高达每小时 26 万美元，每分钟成本比计划内停机高出约 35%。1作为严格预防性维护计划的一部分，执行日常检查有助于维护团队在问题导致资产故障和计划外停机之前发现问题。
  • 降低维护成本：预防性维护检查表通过减少紧急维修和停工事件来帮助降低维护成本。紧急维修通常比计划内维护活动更昂贵。建立完善的预防性维护检查表有助于维护团队在问题导致设备故障和资产损坏之前解决小问题。
  • 更长的资产使用寿命：作为预防性维护检查表的一部分接受日常保养的资产，通常比依赖被动维护或故障维护计划的资产使用寿命更长。定期润滑、清洁和检查部件有助于提高资产性能，并可延长使用寿命。
  • 提升工人安全：预防性维护检查表帮助企业及早发现安全隐患，并在隐患导致不安全的工作条件之前采取行动。通过定期测试各种安全设备，如火灾警报器、烟雾探测器、灭火系统、电气系统、栏杆和扶手，遵循预防性维护检查表的维护团队可以创造更安全的工作环境。
  • 更强的合规性：预防性维护检查表帮助企业遵守一系列准则，包括安全、环境和运营法规。对电梯、锅炉、报警系统和个人防护装备 (PPE) 等受严格管控的设备进行有记录的检查，有助于在审计和检查期间证明合规性。
  • 更完善的企业资产管理实践：预防性维护检查表通过为关键资产提供标准化文档和性能数据，支持企业资产管理 (EAM)。随着时间的推移，作为预防性维护检查表的一部分收集和分析资产数据的企业，可以深入了解资产生命周期的每个阶段。

各行业的预防性维护检查表

制造业

制造业使用预防性维护检查表，以确保按照适当程序对生产设备进行定期检查。技术人员和机器操作员创建标准化程序检查表并严格遵循，以提高可靠性、安全性和生产效率。

制造业设施通常需要复杂且高度互联的系统，资产停机会中断生产。预防性维护检查表帮助团队及早发现磨损，并在问题导致故障和停机之前解决问题。检查表还有助于确保团队始终如一地执行维护任务，无论由谁完成工作。
设施管理

设施管理中，预防性维护检查表帮助设施经理为员工维护安全的工作条件，并降低与紧急维修相关的设施维护成本。

与现代制造业生产线一样，现代设施依赖高度互联的系统来支持日常运营。预防性维护检查表有助于确保这些资产保持可靠、安全和完全合规。

除了安全和合规之外，预防性维护检查表还帮助技术人员为员工、租户和客户维护舒适的环境。预防性维护检查表通常跟踪检查恒温器、更换灯泡和测试通风系统等任务，这些对居住者的舒适度至关重要。
运输和车队管理

在运输和车队管理中，维护经理使用预防性维护检查表，使他们负责的车辆和运输资产更加可靠。检查表有助于标准化车辆维护活动的检查、保养和记录流程，降低运营成本，提高安全性和车队可用性。

车队维护技术人员面临的最大问题之一是防止故障。故障可能打乱交付计划、增加运营成本并对客户服务产生负面影响。预防性维护检查表通过定期检查发动机、制动系统、变速箱油及其他部件，帮助技术人员在问题导致故障之前及早发现。
医疗保健

在医疗保健领域，预防性维护检查表确保医疗设备、系统和设施安全、可靠并符合相关法规。医疗保健领域的设备故障会直接影响患者健康。预防性维护检查表在确保运营和设备的完整性方面发挥着关键作用。

医疗保健领域中的故障或程序执行不当可能导致结果不准确、治疗延误和患者伤害。预防性维护检查表通过定期的校准检查、性能测试和安全巡检，帮助技术人员在使用前验证设备功能正常。
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    脚注

    1 计划外停机成本：对企业的影响， MaxGrip，2026 年 4 月