预防性维护检查表是标准化的文件，概述了车辆、设备和设施等不同类型资产的预防性维护任务。
预防性维护 (PM) 是一种主动维护策略，有助于防止意外的设备故障和计划外停机。它被归类为 计划维护的一种，是有效 设施管理计划的关键组成部分。它广泛应用于各种行业，只要企业需要大型复杂资产作为核心业务流程的一部分。
在企业层面，预防性维护计划通常比单个资产维护计划更广泛，往往涉及整个生产设施或制造工厂的保养。在此类部署中，预防性任务包括对供暖、暖通空调 (HVAC) 系统、电气系统和生产线设备进行定期检查。
实施有效预防性维护的现代维护团队，依赖人工智能 (AI) 和 物联网 (IoT) 等新技术来简化工作流程并提高效率。这些工具使从业人员能够在问题导致代价高昂的维修或造成生产中断之前，主动识别并解决问题。
组织通常运用这些最佳实践来创建完善的预防性维护检查表。
实施预防性维护检查表的第一步是盘点所有需要维护的资产。以下是经常通过预防性维护程序进行保养的一些资产清单：
组织列出其拥有的资产清单后，技术人员会审核每项资产的制造商建议，以建立适当的程序。此阶段通常适用的制造商建议示例包括：
除了在检查表第一阶段确定的日常维护任务外，团队还必须确定可能适用的任何额外关键维护任务。
例如，暖通空调、电气系统和其他复杂资产有许多关键部件，如空气过滤器、制冷剂管路、断路器和冷凝器盘管。这些部件必须定期检查和更换，以维持资产功能。
确保工人安全也是一项关键的维护任务。以下是组织优先考虑工人安全并确保其工作和维护的建筑与设施完整性的几种方式：
为了持续追踪工作，维护团队必须使用标准化的文档和一致的框架来记录、存储和访问维护信息。标准化有助于减少数据录入错误，随时间推移提高报告准确性，并使设定和监控基准变得更加容易。
要创建标准化的文档字段，团队可以遵循以下简单步骤：
越来越多的现代维护组织正依靠计算机化维护管理系统 (CMMS) 来监控预防性维护检查表。CMMS 是一种软件解决方案，可帮助企业自动化和增强核心维护运营，并全面记录其活动。
配备预防性维护软件的 CMMS 能够自动生成工单、安排目视检查，并跟踪预防性维护任务的完成率。通过将预防性维护检查表数字化，组织可以提高可见性、减少行政任务并简化低效流程。
制定检查表只是第一步。为了使其有效，企业必须培训维护团队使用检查表，并设定和监控关键绩效指标 (KPI) 以衡量效果。
预防性维护检查表要求工人理解清单上每个项目的目的，以及各自的工作可能如何对其产生影响。预防性维护检查表培训通常包括：
为了有效，预防性维护活动必须与单个工单绑定，并集成到 CMMS 中。对于员工职业生涯大部分时间都在进行手工记录的企业而言，这一点可能具有挑战性。
培训员工将维护任务与工单结合，并使用现代 CMMS 工具进行跟踪，可提高完成率，并有助于确保维护任务得以完成。
关键绩效指标 (KPI) 是企业用于评估关键业务活动成功与否的指标。预防性维护计划的常见维护 KPI 包括停机时间、设备故障频率、维护成本、资产寿命长度和工单完成率。
CMMS 可以跟踪所有这些指标，以提高准确性，并使这一规程在整个企业内更加透明。
实施结构化预防性维护检查表的企业能体验到诸多运营效益。以下是一些记载最充分的效益：
制造业使用预防性维护检查表，以确保按照适当程序对生产设备进行定期检查。技术人员和机器操作员创建标准化程序检查表并严格遵循，以提高可靠性、安全性和生产效率。
制造业设施通常需要复杂且高度互联的系统，资产停机会中断生产。预防性维护检查表帮助团队及早发现磨损，并在问题导致故障和停机之前解决问题。检查表还有助于确保团队始终如一地执行维护任务，无论由谁完成工作。
在医疗保健领域，预防性维护检查表确保医疗设备、系统和设施安全、可靠并符合相关法规。医疗保健领域的设备故障会直接影响患者健康。预防性维护检查表在确保运营和设备的完整性方面发挥着关键作用。
医疗保健领域中的故障或程序执行不当可能导致结果不准确、治疗延误和患者伤害。预防性维护检查表通过定期的校准检查、性能测试和安全巡检，帮助技术人员在使用前验证设备功能正常。
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