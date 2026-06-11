预防性维护 (PM) 是一种主动维护策略，有助于防止意外的设备故障和计划外停机。它被归类为 计划维护的一种，是有效 设施管理计划的关键组成部分。它广泛应用于各种行业，只要企业需要大型复杂资产作为核心业务流程的一部分。

在企业层面，预防性维护计划通常比单个资产维护计划更广泛，往往涉及整个生产设施或制造工厂的保养。在此类部署中，预防性任务包括对供暖、暖通空调 (HVAC) 系统、电气系统和生产线设备进行定期检查。

实施有效预防性维护的现代维护团队，依赖人工智能 (AI) 和 物联网 (IoT) 等新技术来简化工作流程并提高效率。这些工具使从业人员能够在问题导致代价高昂的维修或造成生产中断之前，主动识别并解决问题。