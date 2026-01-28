AI 在预测性维护中的作用

为了了解 AI 驱动的预测性维护的实际影响，我们来看一下其在多个行业的应用。这些用例展示了组织如何通过超越传统维护策略，来优化其资产可靠性和工作流程。

制造业

在制造业中，主要目标是实现零缺陷并消除计划外停机。工厂部署基于 AI 的预测性维护，即可实时监控高速装配线。这种 AI 驱动的方法使制造商能够在操作条件导致机器故障之前，检测到故障或偏差。

数据表明，这些预测性维护解决方案可使计划外停机事件减少 47%，从而确保供应链保持不间断，并以高功能性达成生产目标[1]。

旅行和运输行业

资产生产率是交通运输行业的基石。通过使用物联网传感器和预测性分析，运营商可以监控车队和基础设施的设备健康状况。这种 AI 驱动的可见性使维护团队能够基于实际磨损而非僵化的维护计划来执行主动性维护。

事实证明，向这些人工智能驱动的预测性维护系统过渡，可使技术人员的工作效率提高 26%，同时简化工作流程，并确保乘客和货物达到高水平的安全性与可靠性[1]。

能源和公用事业

能源行业利用人工智能来优化资产性能，同时严格遵守健康、安全与环境 (HSE) 标准。通过从智能电网和变电站收集数据，预测模型可以预测由设备退化引起的潜在停电事故。使用 AI 工具进行持续监测，公用事业企业即可将关键基础设施的使用寿命延长高达 17%，确保稳定的电力输送，并减少被动维护带来的财务负担[1]。

石油和天然气行业

在风险极高的油气行业中，保持资产性能和安全至关重要。该行业的预测性维护策略侧重于监测复杂的开采和炼油设备，防止潜在故障。将机器学习算法应用于传感器数据，组织即可识别出管道腐蚀或泵磨损等潜在问题。

这种数据驱动的决策使检查效率和准确性提升了 34%，因而能够在不中断生产的前提下，执行更精准的维护策略[1]。

政府与基础设施

政府机构必须在公民对可靠服务的期望与成本效益运营的需求之间取得平衡。人工智能驱动的资产管理解决方案被用于监测公共基础设施，从水处理厂到交通网络。通过采用 AI 驱动的监测，政府机构可以确保公共工程的资产可靠性和安全性。这种从预防性维护向预测性系统的转变，有助于避免代价高昂的紧急维修和灾难性故障，最终保护公共资源并维护社区信任。

