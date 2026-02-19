预测性维护是一种依赖预测性分析和机器学习的主动维护类型。它利用 IoT 传感器收集的数据来预测设备、部件或组件何时可能发生故障。

预测性维护主要是一种数据驱动的资产维护方法，使技术人员能够以帮助避免灾难性故障和计划外停机的方式维修资产。