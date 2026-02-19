主动维护是一种维护资产的战略性方法，侧重于在问题导致故障或停机之前识别并解决问题。
实施主动维护策略的组织通常会将不同资产维护理念的各个方面组合成适合自身需求的单一方法。
有效的主动维护策略始于依赖历史数据的详细维护计划。然后，根据资产功能对核心业务流程的关键程度以及其故障导致计划外停机的可能性，对资产进行优先级排序。
这种现代、数据驱动的方法帮助团队比过去更早发现设备故障的潜在原因，并在需要代价高昂的紧急维修之前进行干预。
通常，主动维护项目依赖计算机化维护管理系统 (CMMS)，这是一种软件解决方案，可创建数字化工作流、自动化工单并提高资产正常运行时间。
成功的主动维护项目通常基于四项基础能力：
组织通常依赖五种核心的主动维护类型，混合每种类型的元素，直到找到适合其维护方法的正确组合。以下是对每种类型的详细说明。
预防性维护是一种资产维护方法，侧重于在部件退化或损坏之前主动维护资产，以防止设备故障。
预防性维护排程对于主动维护项目至关重要，它使维护团队能够更高效地安排清洁、润滑等日常维护任务。
通过建立基于状态监测和预测性分析洞察的严格预防性维护计划，主动维护项目有助于防止意外资产故障和计划外停机。
预测性维护是一种依赖预测性分析和机器学习的主动维护类型。它利用 IoT 传感器收集的数据来预测设备、部件或组件何时可能发生故障。
预测性维护主要是一种数据驱动的资产维护方法，使技术人员能够以帮助避免灾难性故障和计划外停机的方式维修资产。
基于状态的维护 (CBM) 结合了预防性维护和预测性维护的特点，在资产状况的预设阈值被超过时安排维护活动。
例如， 采用 CBM 的技术人员团队会监控资产的各个方面。他们会配置 CMMS，当 IoT 传感器达到一定温度、润滑水平或振动频率时触发工单。 这种方法有助于优化资源分配，并将维护活动优先安排在最需要的地方。
以可靠性为中心的维护 (RCM) 是一种侧重于资产整体可靠性的维护方法，将预测性和预防性维护策略整合到资产维护中，以最大限度降低资产故障的可能性。
通常，RCM 比其他主动维护方法更贴近业务运营的优先事项，如成本和资源分配。因此，它帮助团队专注于维护对业务功能至关重要的关键资产。
企业出于多种原因采用主动维护策略。 它们通常希望利用现代数字工具和技术来提高运营效率。
以下是实施有效主动维护策略的一些最常见收益：
主动维护帮助各种规模、各行各业的组织将过时的维护方法转变为更新的、更数据驱动和技术先进的方法。
以下是五个不同行业如何使用主动维护实践的介绍。
制造业严重依赖自动化复杂流程的大型昂贵资产，例如将原材料转化为钢材、纺织品和药品等成品的设备。
在先进 CMMS 平台上管理的主动维护程序可以收集并即时分析来自物联网传感器的数据。当振动水平或设备温度超过预设阈值时，它们还能向维护团队发出警报，并触发工单。
电力公司依靠基于状态的维护来监测风力发电机和水电站大坝中资产健康状况和性能的温度、压力及其他方面。
由于现代 CMMS 工具能够检测性能指标偏差并自动指派技术人员，维护涡轮机和大坝等大型昂贵资产变得更安全、更高效。
随着列车速度提高和控制系统变得更加复杂，预测性维护在保障乘客安全方面发挥着关键作用。它分析来自列车部件和轨道设备的实时 IoT 传感器数据，并持续与历史数据进行比较。
这种全新的、数据驱动的列车维护和管理方法，帮助减少中断、增强安全程序并提高资产正常运行时间。
建筑维护的预防性维护计划帮助设施管理者在检查和维护各种复杂资产时做出更明智的决策。这些资产包括供暖、通风和空调 (HVAC) 系统、电梯以及仓库。
预防性维护活动帮助技术人员对资产进行定期检查，并在关键部件导致设备故障前予以更换，从而使设施对使用者更加安全、舒适。
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