专业化分工和全球供应链的发展，把设备建造者与最终使用者区分开来，而在此之前，有形资产建造者往往就是使用者本人，因此对这些资产的固有特性有着天然的了解。随着专业化程度的提高以及产品制造商不再是最终用户，实物资产的客户需要更全面和更具战略性的方法来理解和解决其机械部件的问题。

对于通常被认为是 RCM 发源地的航空业来说尤其如此且至关重要。20 世纪 60 年代，随着飞机失事率的上升，航空业不得不改变维护方式，因为当时的维修频率不足以避免灾难性的坠机事故。该行业需要帮助来识别可能出现的故障，因此必须改变方法。基于时间的维护，即按照特定时间表进行干预，已不再奏效。一些研究证明，在维护工作上花费更少的时间和成本，但更有策略地处理维护工作，会产生更好的效果，这表明可以采取更有效的方法。

实际上，“以可靠性为中心的维护”这个名称来自 1978 年 Nolan 和 Heap 为美国联合航空公司撰写的一份报告。该报告试图编纂新的流程，通过一种新的设备维护方法来确保飞机更加安全。该报告的影响是如此持久，以至于几乎每一种 RCM 方法都会让人想起汽车工程师协会的 JA1011 标准，而该标准正是 Nolan 和 Heap 的报告所创立的。

现在，RCM 作为一种在生产过程中进行维护的智能化和经济高效的方法，几乎已普及到所有行业。