如今，大多数企业均重视持续优化运营，以平衡能源及资源消耗与资产性能，同时不间断地提供服务或产品。随着能源、原材料和备件成本的上升，组织不得不控制开支。企业还必须遵守国家和国际上的环境、社会和治理 (ESG) 目标，因而需要最大限度地减少浪费、降低生态足迹并优化运营，支持可持续发展目标的实现。

借助 IBM® Maximo Application Suite 来监控、管理和维护运营，有助于推动整个资产生命周期的可持续发展实践。借助此资产和可靠性的集成管理平台，您可以：