主页 资产管理 Maximo 借助 IBM Maximo Application Suite 实现资产管理的可持续发展
借助 IBM Maximo Application Suite 发挥数据和 AI 的力量，将可持续性融入您的资产管理
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实现可持续运营，助推企业盈利

如今，大多数企业均重视持续优化运营，以平衡能源及资源消耗与资产性能，同时不间断地提供服务或产品。随着能源、原材料和备件成本的上升，组织不得不控制开支。企业还必须遵守国家和国际上的环境、社会和治理 (ESG) 目标，因而需要最大限度地减少浪费、降低生态足迹并优化运营，支持可持续发展目标的实现。

借助 IBM® Maximo Application Suite 来监控、管理和维护运营，有助于推动整个资产生命周期的可持续发展实践。借助此资产和可靠性的集成管理平台，您可以：

  • 根据传感器和技术人员捕获的信息，制定数据驱动的决策，以延长资产寿命，并最大限度地减少碳足迹。

  • 借助资产投资计划，评估何时用更高效的资产替换老化资产，在财务上更为明智。

  • 有效跟踪温室气体，控制各种相关的持续排放和无组织排放。

  • 通过健康、安全和环境 (HSE) 集成流程，确保符合法规，并管理补救措施。
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优势 IBM Maximo Application Suite 在可持续发展方面的关键优势 降低能源成本并减少浪费

通过优化资产和资源性能，改善能源效率。通过最大限度地减少不必要的维修，消除缺货和库存过剩，并构建全面的资产、资源、材料和活动存储库，从而减少浪费。

 了解 IBM 和 Esri 会如何规划更可持续发展的未来 管理运营排放

有效跟踪和应对持续排放和无组织排放，包括技术人员和传感器捕获的关于泄漏和溢出的数据。通过在统一仪表板上查看排放数据，轻松识别最严重的违规资产。

 了解如何有效捕获和管理运营产生的排放 减少未来的排放事件

开展根本原因分析，确定排放的原因。将这些原因与纠正措施联系起来，解决当前和潜在的问题，并预防未来事故。

 简化合规管理

自动捕捉与合规活动和排放事件相关的监管要求。这样您便可以根据许可证批准的细则，监控捕获的排放数据。

 减少碳足迹

通过流程数字化转型来优化运营，并通过预测性维护和人工智能驱动的远程监控，延长资产寿命，从而实现可持续发展目标。

 了解 Spendrups 如何利用 Maximo 来降低环境影响 将排放与作业管理联系起来

优化与排放相关的维护策略，并促进环境官员和运营人员之间的跨职能协作。

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IBM 的可持续发展咨询服务可以帮助您制定数据战略，以确保其与您的可持续发展规划保持一致。

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成功案例 Sund and Baelt

Sund &amp; Bælt 使用更高可持续性和智能化的方法，将桥梁的使用寿命延长 100 年，并减少 750,000 吨的二氧化碳排放。

VPI

VPI 已制定向更加环保的世界转型的战略。了解 VPI 如何使用 IBM Maximo Application Suite 发现净零排放路径。

IBM 全球房地产

IBM Global Real Estate 利用统一自动化平台替换多个工具，将可持续发展报告成本降低了 30%。

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相关用例 资产检验

借助实时数据和人工智能驱动的无缝自动化资产检查，简化检查流程。

资产性能管理

AI 驱动技术为企业运营团队、质量团队和维护团队赋能，帮助其实现远程资产监控，掌握资产运行状况并进行预测性维护。

 维护管理

运用自动化、移动性、IoT 数据以及 AI 支持的维护策略，延长正常运行时间，提高运营效率。
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