如今，大多数企业均重视持续优化运营，以平衡能源及资源消耗与资产性能，同时不间断地提供服务或产品。随着能源、原材料和备件成本的上升，组织不得不控制开支。企业还必须遵守国家和国际上的环境、社会和治理 (ESG) 目标，因而需要最大限度地减少浪费、降低生态足迹并优化运营，支持可持续发展目标的实现。
借助 IBM® Maximo Application Suite 来监控、管理和维护运营，有助于推动整个资产生命周期的可持续发展实践。借助此资产和可靠性的集成管理平台，您可以：
根据传感器和技术人员捕获的信息，制定数据驱动的决策，以延长资产寿命，并最大限度地减少碳足迹。
借助资产投资计划，评估何时用更高效的资产替换老化资产，在财务上更为明智。
有效跟踪温室气体，控制各种相关的持续排放和无组织排放。
通过健康、安全和环境 (HSE) 集成流程，确保符合法规，并管理补救措施。
探索 IBM Maximo，了解 IoT 数据、分析和 AI 如何帮助简化企业的资产运营。
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通过优化资产和资源性能，改善能源效率。通过最大限度地减少不必要的维修，消除缺货和库存过剩，并构建全面的资产、资源、材料和活动存储库，从而减少浪费。
有效跟踪和应对持续排放和无组织排放，包括技术人员和传感器捕获的关于泄漏和溢出的数据。通过在统一仪表板上查看排放数据，轻松识别最严重的违规资产。
开展根本原因分析，确定排放的原因。将这些原因与纠正措施联系起来，解决当前和潜在的问题，并预防未来事故。
自动捕捉与合规活动和排放事件相关的监管要求。这样您便可以根据许可证批准的细则，监控捕获的排放数据。
通过流程数字化转型来优化运营，并通过预测性维护和人工智能驱动的远程监控，延长资产寿命，从而实现可持续发展目标。
优化与排放相关的维护策略，并促进环境官员和运营人员之间的跨职能协作。
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