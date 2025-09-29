状态监控 (CM) 是一种预测性维护方法，依靠实时数据收集，监控资产/系统的运行状况，并检测故障和异常。利用状态监控，组织可在关键资产发生故障之前识别潜在问题，最大限度地减少计划外停机时间，并延长资产使用寿命。

通常，监控过程需要在维护部门想要跟踪的资产上安装各种高科技传感器和仪器，并进行连续的数据收集。这些传感器可以提供一系列诊断，包括振动水平、温度、压力和声音等参数。

一旦维护人员获得了数据，就可以使用各类技术和软件工具中的一种（或几种）来分析和解读数据。状态监控数据的两个最常见用途是：

趋势监控。趋势监控指的是借助连续测量和数据分析，识别资产退化趋势。更具体地说，组织决定哪个指标是设备运行状况的最佳指标，并使用该指标来评估资产性能的趋势，并最终预测资产何时会退化到超过临界限制。趋势监控经常用于跟踪发动机性能。 状态检查。与趋势监控不同，状态检查依赖于资产运行时的定期测量。然后，维护人员利用这些数据来评估资产的当前状况。使用油位观察镜检查机器润滑剂的质量，是状态检查的一个例子。

无论您如何使用状态监控数据，都可以对数据分析工具进行编程，以便在出现潜在问题时生成警报或通知。警报将触发必要的维护团队或技术人员来解决故障。



状态监控技术最常用于保持旋转设备（例如齿轮箱、离心机、往复机等）。此类技术帮助组织优化维护操作，特别是在制造、发电、运输等行业，因为机器和设备对日常运营至关重要。



在这些行业中，即使是很小的故障也可能导致重大的财务损失和生产力下降。例如，在制造工厂中，有故障的机器可能会导致生产延迟、错过最后期限、监管合规性失误和成本增加。在运输行业，飞机发动机故障可能会导致航班取消、收入损失，甚至安全问题。



最终，状态监控可以帮助维护团队采取更主动的维护方法，为公司节省资金并最大限度地提高运营效率。