与一些其他维护管理方法不同，故障维护不涉及旨在防止资产故障的定期保养或日常维护活动。
在故障维护计划下，当设备发生故障时，维修技术人员会诊断问题并创建工单。其他维护方法依赖实时状态监测 (CBM) 和预测性分析，而故障维护则完全由事件驱动——维护工作仅在资产发生故障后才开始。
故障维护是最古老、最直接的资产管理方法之一，许多行业至今仍高度依赖它。工业环境、仓库、医疗保健设施、公用事业基础设施和运输车队都将故障维护方法作为其维护策略的核心部分。根据最近的一份报告，仅在工业环境中，38% 的维护团队就将故障维护作为主要策略。1
尽管故障维护常与计划外停机和紧急维护产生负面关联，但策略性地运用时，它仍可成为一种非常有效的工具。强大的维护团队对其最关键的资产依赖主动维护计划，而对非关键设备则采用故障维护。
与其他更先进的维护类型相比，故障维护流程相对简单。以下是对每一步的详细说明。
故障维护修理始于操作人员发现故障资产。
技术人员对问题进行更详细的诊断并记录故障情况。技术人员通常使用 CMMS 工具创建工单，并向维护团队详细描述问题。
根据受损资产的关键程度，维护团队必须决定是立即使用紧急维护程序进行维修，还是安排稍后维修。
评估资产关键性是故障维护最重要的环节之一，因为当非关键设备发生故障时，许多资产仍可不间断地继续运行。例如，在仓库中，灯泡烧坏后更换灯泡对核心业务运营几乎没有风险，因此灯泡通常采用运行至故障的方式维护。
在将资产重新投入使用前，技术人员会彻底测试并记录其功能，评估维修前后的维护数据，以确保其正常运行。
在此阶段，CMMS 工具通过收集和分析资产性能历史数据，帮助优化未来的维护方法，使操作人员能够识别模式并避免计划外停机。
故障维护有两种核心类型：非计划性故障维护和计划性故障维护。组织需要对每种类型有深入了解，才能制定有效的维护策略。
计划性故障维护，也称为有计划地运行至故障维护，比非计划性故障维护更具策略性且更具成本效益。
采用计划性方法，企业让非关键设备运行直至发生故障，因为这比主动维修更具成本效益。这种维护方法对不影响企业盈亏的低成本、非关键资产最为有效。
计划性故障维护有助于减少不必要的维护任务，并将资源更好地分配给关键资产。然而，它比非计划维护需要更多的协调，这对不太成熟的企业来说可能是一个障碍。
计划性方法的维护计划应包含定期检查，以确保故障不会造成安全风险或更大的运营中断。此外，技术人员需要熟悉 CMMS 软件工具，这些工具能够评估并确定哪些资产适合低成本、运行至故障维护的方式。
尽管故障维护因导致停机和频繁的运营中断而闻名，但如果正确使用，它仍可成为一种有效的工具。
以下是它的一些好处的详细介绍：
尽管故障维护在均衡的维护策略中可以是一种有效工具，但它存在企业应予以重视的重大风险：
尽管存在缺点，现代维护运营在其整体维护策略的关键方面仍依赖故障维护。
以下是不同行业中故障维护的一些示例：
借助人工智能驱动的洞察与自动化技术，对您的资产进行管理、维护与优化。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
借助人工智能驱动的战略规划与转型方案，将可持续发展目标转化为实际行动。
1 《2026 年您需要的 25 项维护统计数据》，MaintainX，2025 年 10 月 17 日
2 《工业停机成本高达每小时 50 万美元，且可能每周发生》，ABB与Sapio Research，2025 年 10 月 14 日