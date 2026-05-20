与一些其他维护管理方法不同，故障维护不涉及旨在防止资产故障的定期保养或日常维护活动。

在故障维护计划下，当设备发生故障时，维修技术人员会诊断问题并创建工单。其他维护方法依赖实时状态监测 (CBM) 和预测性分析，而故障维护则完全由事件驱动——维护工作仅在资产发生故障后才开始。

故障维护是最古老、最直接的资产管理方法之一，许多行业至今仍高度依赖它。工业环境、仓库、医疗保健设施、公用事业基础设施和运输车队都将故障维护方法作为其维护策略的核心部分。根据最近的一份报告，仅在工业环境中，38% 的维护团队就将故障维护作为主要策略。1

尽管故障维护常与计划外停机和紧急维护产生负面关联，但策略性地运用时，它仍可成为一种非常有效的工具。强大的维护团队对其最关键的资产依赖主动维护计划，而对非关键设备则采用故障维护。