MRO 备件库存因行业和设备而异，其范围既包括特定专用件，也涵盖基础通用物料。这些物料包括从大型基础设施设备，如涡轮机、发电机、变压器、供暖、通风和空调系统，到较小的齿轮、润滑脂和拖把等物品。面对工业 4.0 法规日益严格、数字化转型进程加速以及削减成本需求的三重压力，众多资产密集型企业正将库存优化提升至战略优先级。

随着时间的推移，库存经理测试了不同的方法，以确定最适合其组织的方法。

多年来，企业一直认为准时制运营是管理库存以及最大限度降低持有成本的最合理方法。然而，近期由于疫情和地域特定问题而导致的全球供应链中断，让许多企业措手不及。

如果运营所需的备件不易获得，通常会导致设备停机或引发代价高昂的缺货危机。即使在过去，这种方法也经常导致加急运输产生的额外开支，以及对零部件质量的担忧。

IDC 调查显示，37％ 的公司仍使用电子表格、电子邮件、共享文件夹或不确定的方法管理备件库存，考虑到这一点，很明显，这种做法带来的风险比看起来还要严峻。2除非需求预测准确，否则采用被动方法可能效率较低。

现在，考虑以防万一的方法。由于过去遭遇过延误和其他负面后果，一些管理人员选择储存多余的备件。保持安全库存是有益的，但库存过多会产生成本，并占用大量的管理时间。当资产缺乏关键性和优先级分配时，就可能会堆积不必要的零部件，而这些零部件可能会逐渐过时。这进而触发了一个为降低库存而持续投入的循环。