在能源、公用事业或流程制造等资产密集型行业，众多管理者进行库存管理时，犹如在钢丝上行走，需保持精妙的平衡。找到适当的平衡对于帮助确保维护、维修和运营 (MRO) 计划的成功至关重要，特别是支持这些计划的备件。
无论 MRO 流程解决的是预防性维护、服务故障还是停机检修，想要的结果都是相同的：提供更高的服务水平，安全、可持续且高效运行，以及减少成本高昂的计划外停机时间。
最近的一份报告显示，从 2021 年到 2022 年，制造业停机时间成本显著增加，《财富》全球 500 强企业目前损失了 11% 的年度营业额（相当于近 1.5 万亿美元），较 2019 年至2020 年的 8640 亿美元显著增长。1
另一项研究表明：
MRO 备件库存因行业和设备而异，其范围既包括特定专用件，也涵盖基础通用物料。这些物料包括从大型基础设施设备，如涡轮机、发电机、变压器、供暖、通风和空调系统，到较小的齿轮、润滑脂和拖把等物品。面对工业 4.0 法规日益严格、数字化转型进程加速以及削减成本需求的三重压力，众多资产密集型企业正将库存优化提升至战略优先级。
随着时间的推移，库存经理测试了不同的方法，以确定最适合其组织的方法。
多年来，企业一直认为准时制运营是管理库存以及最大限度降低持有成本的最合理方法。然而，近期由于疫情和地域特定问题而导致的全球供应链中断，让许多企业措手不及。
如果运营所需的备件不易获得，通常会导致设备停机或引发代价高昂的缺货危机。即使在过去，这种方法也经常导致加急运输产生的额外开支，以及对零部件质量的担忧。
IDC 调查显示，37％ 的公司仍使用电子表格、电子邮件、共享文件夹或不确定的方法管理备件库存，考虑到这一点，很明显，这种做法带来的风险比看起来还要严峻。2除非需求预测准确，否则采用被动方法可能效率较低。
现在，考虑以防万一的方法。由于过去遭遇过延误和其他负面后果，一些管理人员选择储存多余的备件。保持安全库存是有益的，但库存过多会产生成本，并占用大量的管理时间。当资产缺乏关键性和优先级分配时，就可能会堆积不必要的零部件，而这些零部件可能会逐渐过时。这进而触发了一个为降低库存而持续投入的循环。
因此，在考虑准时制和以防万一方法的缺点时，目标就转变为寻找一种理想的平衡，既能确保持续业务运营所需的物料，又能在适当的时间为团队提供所需资源。
这并非纯粹的理论。动态平衡 MRO 备件和材料需求能带来可量化的优势。许多组织缺乏内部资源或知识来执行这些必要的程序，但那些有能力执行这些程序的组织报告称：3
简短回答：实时收集、分析并处理数据，解锁整个运营中的即时价值。是不是说起来容易做起来难？如果依赖电子表格、实物资产计数或仅依赖状态监控，可能是这样的情况。
请考虑以下问题：
虽然人工智能 (AI) 技术已经纳入许多库存经理的计划中，但该技术的最新迭代仍值得关注。生成式 AI 可能会在以下关键数据领域提供强大的支持：
IBM® MRO Inventory Optimization 可通过提供准确、详细的性能情况来帮助优化 MRO 库存。该灵活、可扩展的解决方案是一个完全托管的云库存平台，旨在通过使用一系列先进算法和分析技术，收集、存储和分析大量 MRO 库存数据，进而以智能方式优化 MRO 库存。
IBM 供应链咨询服务还可以帮助客户构建面向未来的富有弹性、灵活敏捷且可持续的端到端供应链，从而加强供应链管理。
让供应商参与其中，并简化“范围 3 - 类别 1”排放量计算，从而满足报告要求并优化绩效。
借助 IBM 的供应链解决方案减少中断并制定可持续发展的弹性计划。
利用 IBM 的供应链咨询服务，构建支持 AI 的可持续供应链。