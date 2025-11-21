“维护”是一个大多数人凭直觉就能理解的词语，尽管它是一个描述各类维护任务的总括性术语。以下是最常见的维护活动类型列表：

常规室内清洁

建筑修复修缮

地板深度清洁

垃圾清运处理

回收与 可持续发展计划

窗户清洗维护

暖通空调系统 (HVAC) 维保

管道维护检修

电力系统保养

电网修复工程

消防安防措施

场地安全防护

景观与场地设计

场地日常维护

废水管理处理

此外，虽然网络安全看似不应明显列入此清单，但它作为一种主动维护的关键形式，能够预防灾难性后果。

从许多方面而言，可以认为网络安全应比所列其他所有活动具有更高优先级，尤其是考虑到以下因素：

其中任一原因都可能对任何组织产生颠覆性影响，这正是网络安全在设施管理领域仍将保持至关重要地位的原因。综合来看，这些原因阐明了为何满足网络安全需求是现代企业的必然要求。