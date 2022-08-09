几年前，在一家化工厂，一名维护技术人员匆忙修理了一台泵。由于所需的维修零件缺货，这名技术人员在这次非计划性维护中用了其他外观相似的零件。但由于制作材料不符合泵的使用要求，泵壳出现破裂，导致 1300 度的油液被排放到大气中。

幸运的是，这家化工厂成功减轻了环境危害，在发生危及生命的故障时，附近没有人员在场。但这次事故为公司敲响了警钟。工厂不能只是寄希望于附近有合适的备件，而是需要采取有效的策略来维护其维修保养库存。

维护技术人员经常会感到巨大的压力，因为他们必须在运行出现故障后使生产尽可能快速恢复正常。不幸的是，这种负担可能会导致他们为了完成紧急维修而采取有害的“捷径”。虽然故障带来的风险通常是经济上的，但维护库存不足也可能带来环境和安全风险。