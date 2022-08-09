几年前，在一家化工厂，一名维护技术人员匆忙修理了一台泵。由于所需的维修零件缺货，这名技术人员在这次非计划性维护中用了其他外观相似的零件。但由于制作材料不符合泵的使用要求，泵壳出现破裂，导致 1300 度的油液被排放到大气中。
幸运的是，这家化工厂成功减轻了环境危害，在发生危及生命的故障时，附近没有人员在场。但这次事故为公司敲响了警钟。工厂不能只是寄希望于附近有合适的备件，而是需要采取有效的策略来维护其维修保养库存。
维护技术人员经常会感到巨大的压力，因为他们必须在运行出现故障后使生产尽可能快速恢复正常。不幸的是，这种负担可能会导致他们为了完成紧急维修而采取有害的“捷径”。虽然故障带来的风险通常是经济上的，但维护库存不足也可能带来环境和安全风险。
维护有效性可以用计划性维护与故障性维护的比率来表示。计划性维护包括所有预先安排的计划性活动（PM、pDm、纠正等），故障性维护则包括紧急维护、反应性维护以及需要立即响应的非计划性故障修理。一个好的目标遵循 80/20 法则：80% 为计划性，20% 为故障性。
MRO 库存是指日常维护、维修和运营所需的关键物资、备件和其他材料。如果您想要优化 MRO 库存，那么在考虑维护团队规划能力的总体影响之前，需要先确定一些事项。您的库存优化工具是否具备以下功能：
在应用预测算法和成本模型之前，了解每个零件的重要性非常重要。为制造业、服务业和零售行业设计的工具，其预测算法侧重于采购数据和销售数据，而非资产和工单数据。这些算法没有考虑重要性以及与重要性相关的业务风险，而这对于 MRO 库存策略至关重要。我喜欢这个比喻：如果一家杂货店的面包卖光了，店铺的生意几乎不会受到影响，也不会关门停业。然而，在大多数行业中，缺少某些零件可能会延长停工时间，甚至可能导致完全停止运营。
如果您有效地规划并安排了 80% 的维护活动，则应该在规定的交付周期内订购并准备好计划内的零件。合理的规划能明确地提供备件需求信号，不必为计划性工作囤积备件，从而可以减少备件的库存、维护和管理需求。因此，您应该准备足够的备件库存，以应对 20% 的非计划性维护。
根据计划性和计划外维护来跟踪备件采购情况非常重要。除了实现 80% 的计划性维护比率外，企业还必须考虑排程窗口是否充分考虑到供应商的交付周期。如果无法及时交付零件，维护人员可能不得不使用安全库存来维持运营。如果用于计划性维护的安全库存耗尽，那么出现紧急情况时，运营就会面临风险。缺货事件通常会导致库存数量增加，进而引发一系列连锁反应，包括维护预算增加、利润率降低、空间需求增加和库存过剩。今天库存过剩，明天就可能会浪费。
规划人员必须使用库存优化工具来计算总交付周期（包括从申请到下单时间、供应商加权平均时间和交付时间）。总交付周期可见性可以让计划人员充分执行计划性维护，并在交付周期窗口内获得合适的零件。如果您的计划不周全，即使使用了库存优化工具，最终也会导致库存积压更长时间。预测算法可以调整库存策略，以纳入所有消耗（计划外和计划内），而不是根据需要进行规划和采购，使库存维持在能满足 20% 的计划性维护需求的水平。随着时间的推移，这种做法会加重库存过期和浪费的情况。
了解所需零件的总交付周期，确保维护计划有效。通过储备库存来应对计划外的紧急维护工作，从而优化库存。找到一款能满足维护活动独特需求的库存优化工具，您就能采取合适的措施来确保成功。
