紧急维护是一种被动维护，在重要设备发生故障时部署。
紧急维护请求通常会绕过常规安排，因为组织会优先考虑快速响应，以恢复设备、设施或系统的安全性、功能或完整性。由于紧急维护工作会优先考虑设备维修，因此这一策略常常导致中断和延误。
如果出现了安全隐患、设备故障或财产损失，就有必要进行此类维护。紧急维护问题的常见例子包括：
紧急维护可能成本高昂且效率低下。要避免进行紧急维护，最佳方法就是进行主动维护。采取主动维护策略的组织会利用机器学习、数据分析和资产运行状况监控等预测性维护功能，在资产发生故障前对其进行计划内维护。
但是，即使采取全面的主动维护策略，紧急维护仍有可能发生。设备和系统可能会由于过度使用、环境条件或人为错误等各种因素而发生意外故障。做好紧急维护的相关准备工作，有助于组织应对和解决这些不可预见的设施和设备故障。
紧急维护是一种被动维护策略。被动维护有时也称为纠正性维护或故障维护，是指在资产发生故障后进行维护的设备维护策略。例如，如果热水器在隆冬季节发生故障，就会请水管工来尽快修复，以恢复舒适的环境。
被动维护策略起初可能看似更便宜，但随着时间的推移，成本效益会越来越低。如果等到问题出现时再进行修复，可能会因计划外停机、维修范围扩大以及其他设备或系统的潜在损坏而导致更高的成本。
主动维护（也称为日常维护或计划内维护）与被动维护形成了鲜明对比。顾名思义，计划内维护需要使用清单维护记录、工单和性能指标，帮助技术人员在资产发生故障之前发现进行计划内维护的机会。计划内维护策略还可以利用数据来更好地预测并主动解决资产劣化或故障问题。一些常见的主动维护策略包括：
维护软件在成功的主动和被动维护策略中发挥着重要作用。例如，组织可以使用计算机化维护管理系统 (CMMS)，该系统可集中处理任务和信息，并提高维护运营流程的便利性。
工单管理通常被视为 CMMS 的主要功能。它可能具有自动工单生成、人员调度和分配、状态和停机时间跟踪、材料和设备预订等功能。
受理工单后，维护团队可能会进行根本原因分析。根本原因分析有助于确定故障的成因，并记录任何加快故障发生速度或加剧其程度的状况。
CMMS 可以帮助维护团队或物业管理公司完成根本原因分析。CMMS 的核心是其数据库，其中包含了性能指标和资产可用性等资产信息。它具有生成报告、组织信息和进行分析的功能。
紧急维护可以快速解决紧急问题，但最好将其用作强大的主动维护计划的补充。平衡这两种策略有助于减轻紧急维护的缺点，同时最大限度发挥其优点。
一些跨行业的紧急维护用例包括：
关键机器（例如传送带）的突然故障可能会导致生产中断。工厂必须立即请技术人员进行维修，以尽量减少停机时间并保持生产力和盈利能力。
关键医疗设备（例如除颤器或 MRI 扫描仪）发生故障，需要立即采取纠正措施。如果医务人员无法使用这些设备，可能会影响患者的安全和医院的运营能力。
结构故障（例如脚手架坍塌）需要紧急维修以防止事故发生，并有助于确保现场工人的安全。它还可能影响工地的可达性，影响施工时间和生产力。
繁忙线路上的严重火车或公共汽车故障需要快速维修，以避免中断服务并造成乘客延误。除了服务中断之外，故障还可能造成更广泛的影响，例如交通拥堵、收入损失和资源分配压力。
水管破裂或马桶堵塞导致发大水或污水反流属于紧迫威胁，必须立即解决，以恢复服务并防止严重的财产损失。公用事业问题（尤其是涉及管道问题），可能会对物业的其他部分产生严重且代价高昂的影响，导致电力问题和断电。
服务器崩溃或网络攻击导致无法访问关键系统，需要紧急 IT 支持来恢复功能并保护数据。如果不迅速解决，组织可能会面临严重的运营中断，导致项目延误、生产力下降。