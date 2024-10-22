紧急维护请求通常会绕过常规安排，因为组织会优先考虑快速响应，以恢复设备、设施或系统的安全性、功能或完整性。由于紧急维护工作会优先考虑设备维修，因此这一策略常常导致中断和延误。

如果出现了安全隐患、设备故障或财产损失，就有必要进行此类维护。紧急维护问题的常见例子包括：

天然气泄漏

漏水

火灾损失

电线裸露

管道爆裂

供暖、通风和空调 (HVAC) 系统故障

水管破裂

紧急维护可能成本高昂且效率低下。要避免进行紧急维护，最佳方法就是进行主动维护。采取主动维护策略的组织会利用机器学习、数据分析和资产运行状况监控等预测性维护功能，在资产发生故障前对其进行计划内维护。

但是，即使采取全面的主动维护策略，紧急维护仍有可能发生。设备和系统可能会由于过度使用、环境条件或人为错误等各种因素而发生意外故障。做好紧急维护的相关准备工作，有助于组织应对和解决这些不可预见的设施和设备故障。