设施维护是指对商业建筑、办公场所或工业场地等设施内的有形资产和基础设施进行持续管理、维修和保养。它涉及广泛的任务，包括预防性维护、维修保养和一般维护，以确保设施有效、高效和安全地运行。

设施维护与 设施管理 有关，但自己又是一门独立的管理分支。设施管理涉及设施在其整个生命周期内运营的各个方面的战略规划、协调和监督，以确保其支持组织的目的和目标。它包括空间规划、租赁和合同管理、预算和财务管理、能源管理、可持续发展举措和供应商管理等活动。

设施管理包含一种更全面、更具战略性的方法，以整体方式管理设施，从而实现组织目标，而设施维护则更狭义地侧重于维护设施的日常任务。