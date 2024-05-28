绿色建筑运动可追溯至 20 世纪 80 年代，当时人们对自然环境破坏的担忧日益加剧，促使其强化建筑环境影响的意识。因此，1987 年，联合国布伦特兰委员会发布了一份关于发展与环境的报告。该委员会曾将可持续发展定义为“满足当代人的需求，同时不损害子孙后代满足自身需求的能力”。1

随后很快出现了鼓励可持续建筑与提升建筑环境绩效的有组织行动。20 世纪 90 年代见证了多项绿色建筑评级体系和评估方法的诞生。

1990 年

英国建筑研究机构推出了“建筑研究机构环境评估方法” (BREEAM)。BREEAM 最终为加拿大绿色建筑评级体系 "Green Globes" 奠定了基础，而美国目前也在使用该体系。

1991 年

美国环境保护署推出了一项提升工业和商业建筑照明能源效率的计划。该计划随后被整合至更广泛的“美国能源之星” (ENERGY STAR) 计划中，以提高家用电器和建筑的能源效率。

1993

建筑行业专业人士联盟成立了美国绿色建筑委员会。1998 年，该联盟发布了首个 LEED 认证体系。如今，LEED 评级体系不仅广泛应用于评估美国本土建筑，还扩展至全球建筑。

1995

中国香港特别行政区的房地产开发商联合成立了建筑环境评估法 (BEAM) 指导委员会。该组织于成立次年发布了环境评估方法。

自 20 世纪 90 年代以来，其他旨在推广绿色建筑实践的组织也纷纷成立，包括 GRESB（最初称为“全球房地产可持续发展基准”）和世界绿色建筑委员会。

绿色建筑标准和评级体系最初仅涵盖新建建筑或商业建筑，但如今已扩展至评估现有建筑、住宅建筑和社区。

多年来，各国政府也在鼓励绿色建筑方面发挥了更积极的作用，越来越多地将绿色建筑实践纳入建筑规范。根据国际能源署的数据，截至 2022 年，约有 80 个国家或地区制定了强制性或自愿性建筑法规，以促进更好的能源性能和节能建筑。2