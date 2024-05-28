绿色建筑是一种资源节约型建造和开发方法，它将环境影响和人类健康纳入考量。在绿色建筑项目中，可持续发展贯穿于建筑从规划到拆除的整个生命周期。
绿色建筑概念包括具有环保意识的选址，推进并优化能源效率、节水效率和室内环境质量的实践，以及限制碳排放的举措。成功的绿色建筑项目通常符合广泛应用的绿色建筑标准，例如能源与环境设计先锋 (LEED) 框架。
绿色建筑一词也可用于描述采用绿色建筑实践开发的结构。该定义有时会与其他术语互换使用，例如“生态友好型建筑”、“高性能建筑”和“可持续建筑”。
绿色建筑运动可追溯至 20 世纪 80 年代，当时人们对自然环境破坏的担忧日益加剧，促使其强化建筑环境影响的意识。因此，1987 年，联合国布伦特兰委员会发布了一份关于发展与环境的报告。该委员会曾将可持续发展定义为“满足当代人的需求，同时不损害子孙后代满足自身需求的能力”。1
随后很快出现了鼓励可持续建筑与提升建筑环境绩效的有组织行动。20 世纪 90 年代见证了多项绿色建筑评级体系和评估方法的诞生。
1990 年
英国建筑研究机构推出了“建筑研究机构环境评估方法” (BREEAM)。BREEAM 最终为加拿大绿色建筑评级体系 "Green Globes" 奠定了基础，而美国目前也在使用该体系。
1991 年
美国环境保护署推出了一项提升工业和商业建筑照明能源效率的计划。该计划随后被整合至更广泛的“美国能源之星” (ENERGY STAR) 计划中，以提高家用电器和建筑的能源效率。
1993
建筑行业专业人士联盟成立了美国绿色建筑委员会。1998 年，该联盟发布了首个 LEED 认证体系。如今，LEED 评级体系不仅广泛应用于评估美国本土建筑，还扩展至全球建筑。
1995
中国香港特别行政区的房地产开发商联合成立了建筑环境评估法 (BEAM) 指导委员会。该组织于成立次年发布了环境评估方法。
自 20 世纪 90 年代以来，其他旨在推广绿色建筑实践的组织也纷纷成立，包括 GRESB（最初称为“全球房地产可持续发展基准”）和世界绿色建筑委员会。
绿色建筑标准和评级体系最初仅涵盖新建建筑或商业建筑，但如今已扩展至评估现有建筑、住宅建筑和社区。
多年来，各国政府也在鼓励绿色建筑方面发挥了更积极的作用，越来越多地将绿色建筑实践纳入建筑规范。根据国际能源署的数据，截至 2022 年，约有 80 个国家或地区制定了强制性或自愿性建筑法规，以促进更好的能源性能和节能建筑。2
在全球与能源相关的碳排放中，约有 38% 来自建筑施工和楼宇运营。3众所周知，温室气体排放是导致全球变暖的主要原因，因此可持续设计和可持续建筑正成为减轻气候变化影响的关键举措。
除了环境影响之外，绿色建筑计划还具备其他优势，例如：
绿色建筑通常具有以下部分或全部特征：
可持续场地可包括靠近公共交通的建筑，以及可减少居住者驾车需求的便利设施，从而有助于限制与交通相关的碳排放。将建筑物设在已有水和公用事业线路等基础设施的区域也可以限制对新基础设施开发的需求，进一步减轻对自然环境的影响。
可持续建筑材料在生产和使用过程中对环境几乎没有负面影响。它们也往往更耐用，维护需求更少。例子包括再生木材、可持续采伐的木材以及回收的玻璃和钢材。
有效的通风系统和空气监测系统可确保建筑物拥有良好的室内空气质量，而具备自然采光和室外景观的可持续建筑设计有助于保证居住者的福祉。
绿色建筑可能包括旨在最大限度减少耗水量的功能，包括节水型电器和装置、雨水收集和存储空间、机械用水再利用以及只需少量灌溉的景观设计。
根据世界绿色建筑委员会的数据，前沿绿色建筑的例子包括：4
配备热泵的医疗办公楼每年可减少约 40% 的能源消耗。该建筑的停车场还安装了光伏阵列，其产生的电力足以抵消建筑本身的能源消耗。
哥伦比亚一座小城市的多单元住宅项目配备自然采光和通风系统，可预防与室内空气污染和真菌相关的疾病。它还设有雨水存储系统，并使用本地物种进行园林绿化。该项目位于市政交通路线、公园和几处公共服务设施附近。
这座商业建筑已完成促进可持续发展的升级改造。其停车场的内表面覆盖有特殊的光催化涂料，用于分解空气污染物以提高空气质量。它还具备节能太阳能空调系统、增强建筑日照的设计元素以及空气过滤和通风系统，以确保室内空气质量。
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1 “世界环境与发展委员会报告：我们共同的未来”，联合国，1987 年。(PDF)
2 “所有国家或地区均计划于 2030 年前实现新建筑的零碳排放标准”，国际能源署，2022 年 9 月。
3 "Launched: 2020 Global Status Report for Buildings and Construction"，全球建筑联盟，2020 年 12 月 16 日。
4 案例研究图书馆，世界绿色建筑理事会，2024 年 5 月 23 日访问。