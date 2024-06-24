发布日期：2024 年 5 月 24 日
撰稿人：Alice Gomstyn、Alexandra Jonker
LEED 认证全称 Leadership in Energy and Environmental Design 认证，是对建筑物或社区在可持续设计和能源效率方面达到某些标准的认可。LEED 认证从“LEED 认证”（表示可持续发展方面的基本水平）到“LEED 铂金级认证”（表示可持续发展方面的最高水平）不等。
LEED 由美国绿色建筑委员会 (USGBC) 发起，该委员会是一个绿色建筑行业联盟，于 1993 年在人们日益关注环境问题的文化背景下成立。其目标是“以人与自然为本”，设计更加环保的建筑。1
5 年后，USGBC 制定了首个 LEED 评级体系，并根据 LEED 标准对 19 个试点项目进行了评级。2000 年 3 月，该联盟公开推出专门针对新建筑的评级体系。到 2004 年，已有 100 个项目获得 LEED 绿色建筑认证。
多年来，LEED 认证已扩展到各个市场，其中包括学校建设、室内设计和现有建筑物。2008 年，USGBC 成立了 Green Business Certification Inc. (GBCI)，以提供对 LEED 认证的独立监督服务。
GBCI 还向经认可在绿色建筑实践方面具有丰富知识的人颁发证书。在绿色建筑实践方面具备基本能力的人将被授予 LEED 助理级证书。在绿色建筑和某个 LEED 评级体系所对应的项目方面具备专业知识的人可获得相应分支的 LEED AP（认证专业人员）证书。
迄今为止，全球已有超过 108,000 个 LEED 项目获得认证，超过 203,000 人获得 LEED 证书。2、3
包括碳排放在内的温室气体排放加快了气候变化的速度。根据国际能源署的数据，建筑物的直接和间接碳排放量占全球能源排放量的四分之一以上。4
USGBC 在其网站上将获得 LEED 认证的建筑物视为应对气候变化和实现环境、社会和治理 (ESG) 目标的关键。符合 LEED 认证标准的建筑实践应该：
事实证明，除了与 LEED 建筑和建筑环境相关的可持续发展优势之外，LEED 项目对于投资者和建筑物业主而言也是高绩效资产。据 USGBC 称，此类建筑在整个生命周期内的运营成本要低于非 LEED 建筑。成本的节省有一部分是源于节能和高能效建筑实践。
LEED 认证流程涵盖所有建筑类型和建筑阶段。LEED 认证计划包括：
该评级体系主要适用于新建建筑或重大翻新项目。符合条件的建筑类型包括学校、零售场所、酒店设施、数据中心、仓库和配送中心以及医疗保健设施。
该体系适用于商业室内空间（包括零售和酒店场所）的完整“装修”项目，即，为使建筑物内部准备好入住而进行的工作。
该体系专门针对已全面投入使用且已入住至少一年的空间内的建筑运营和性能。
该体系针对计划用于住宅用途、非住宅用途或兼具二者的新土地开发项目或重建项目。
该体系适用于新的建筑项目，以及单户和多户住宅的重大翻新项目。
适用于城市和社区的 LEED 框架鼓励针对有助于提升城市地区生活质量的因素来制定可持续计划，其中包括能源使用、用水效率、废物管理和交通运输。
LEED 评级体系会定期更新。最新的 LEED 体系是 LEED v4.1 和 LEED v5。
要获得 LEED 认证，项目必须满足与规模、边界和永久性相关的先决条件，即，项目必须是既有土地上的永久性建筑物。
根据 LEED v4.1 的规定，如果项目遵守各 LEED 得分类别的要求，则可获得申请认证的资格。通过这些类别（请见 LEED 在线得分库中的描述），不同类型的项目可以获得相应得分。此得分体系用于确定项目的认证级别。
根据特定于类别的标准来授予积分，同时鼓励项目团队采取以下措施：
设定目标并协作分析项目以下方面中的两个方面：能源相关系统、水相关系统、自然灾害风险评估、社会公平以及健康和福祉。
在规划人们往返项目地点的交通方式时，虑及降低环境影响和改善人类健康的方法。这可能意味着选择附近已有完善的交通基础设施的地点。
制定战略，尽量减少项目对生态系统和水资源的影响。
通过选择需要最少灌溉的植物品种、安装用水量较少的固定装置和设备以及在机械过程中使用循环水等措施，优化用水效率。
制定战略，以提高能源绩效。此类战略可能包括使用可再生能源、安装先进的能源计量装置以及实施智能照明。
使用可持续建筑材料并减少浪费。
提供更好的室内空气质量，并在空间设计中考虑到日照和室外景观。
处理项目所在区域特有的环境优先事项。
采取现有评级体系未提及的能够造福人类并有利于环境健康和公平的措施。项目团队如果包括至少一名 LEED 认证专业人员，也会得分。
根据获得的总积分，可为项目授予四个 LEED 认证级别：
1“Mission and vision”（ibm.com 外部链接），美国绿色建筑委员会，2024 年 4 月 1 日访问。
2“30 years of member accomplishments in green building”（ibm.com 外部链接），Heather Benjamin，美国绿色建筑委员会，2023 年 4 月 6 日。
3“LEED credentials”（ibm.com 外部链接），美国绿色建筑委员会，2024 年 5 月 15 日访问。
4“Buildings”（ibm.com 外部链接），国际能源署，2023 年 7 月 11 日。