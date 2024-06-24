LEED 由美国绿色建筑委员会 (USGBC) 发起，该委员会是一个绿色建筑行业联盟，于 1993 年在人们日益关注环境问题的文化背景下成立。其目标是“以人与自然为本”，设计更加环保的建筑。1

5 年后，USGBC 制定了首个 LEED 评级体系，并根据 LEED 标准对 19 个试点项目进行了评级。2000 年 3 月，该联盟公开推出专门针对新建筑的评级体系。到 2004 年，已有 100 个项目获得 LEED 绿色建筑认证。

多年来，LEED 认证已扩展到各个市场，其中包括学校建设、室内设计和现有建筑物。2008 年，USGBC 成立了 Green Business Certification Inc. (GBCI)，以提供对 LEED 认证的独立监督服务。

GBCI 还向经认可在绿色建筑实践方面具有丰富知识的人颁发证书。在绿色建筑实践方面具备基本能力的人将被授予 LEED 助理级证书。在绿色建筑和某个 LEED 评级体系所对应的项目方面具备专业知识的人可获得相应分支的 LEED AP（认证专业人员）证书。

迄今为止，全球已有超过 108,000 个 LEED 项目获得认证，超过 203,000 人获得 LEED 证书。2、3