19 世纪电力科学取得了重大发展，例如电磁学的发现、发电机和电动机的发明。这些有助于使电力成为一种可行的能源，可以取代煤炭、天然气和石油等其他能源。

发电厂的建设进一步为电力的广泛使用铺平了道路。美国发明家 Thomas Edison 于 1882 年在纽约市开设了第一家中央发电厂。电气化的早期示例包括主要城市用电动路灯取代燃气路灯，以及制造设施在工业过程中从蒸汽机改为电动机。