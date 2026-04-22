在现代维护管理方法中，纠正性维护与预防性维护、预测性维护并列为三种核心维护类型。纠正性维护既包括故障发生后立即进行的快速修复，也包括安排在稍后时间进行的计划性维修。

从根本上说，纠正性维护帮助团队在资产失效时采取纠正措施。执行纠正性维护的技术人员通常要完成多种维修任务——从微调小修到全面大修——目标都是尽快使资产恢复正常运行状态。