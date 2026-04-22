农民正在检查拖拉机中的机油
业务运营

什么是纠正性维护？

By Mesh Flinders , Ian Smalley
发布日期 2026年4月22日

纠正性维护的定义

纠正性维护是一种常用的维护方法，其重点在于资产发生故障后进行修复。实际上，纠正性维护与其他维护方式的不同之处在于它不是主动的；它只在资产发生故障时才进行。

在现代维护管理方法中，纠正性维护与预防性维护预测性维护并列为三种核心维护类型。纠正性维护既包括故障发生后立即进行的快速修复，也包括安排在稍后时间进行的计划性维修。 

从根本上说，纠正性维护帮助团队在资产失效时采取纠正措施。执行纠正性维护的技术人员通常要完成多种维修任务——从微调小修到全面大修——目标都是尽快使资产恢复正常运行状态。

什么情况会触发纠正性维护？

若干因素可能触发纠正性维护，包括：

  • 意外的设备故障或停机
  • 例行检查中发现的故障
  • 监控系统发出的基于状态的警报
  • 正常的磨损
  • 工作场所安全事故
  • 违反法规

哪些类型的设备应采用纠正性维护？

以下是纠正性维护比其他维护类型更具成本效益和实用性的常见情形：

  • 非关键资产，其故障不太可能影响业务关键流程
  • 低成本设备，更换某个部件比采用预防性维护更便宜
  • 配备冗余和备份的系统
  • 故障模式难以预测的资产
  • 预期使用寿命短且仅在短期内需使用的设备

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被动式维护与纠正性维护的对比

被动式维护特指一种维护方式，即技术人员仅 在设备发生故障时才进行维修。例如，关键资产的意外故障常常会触发被动式维护。维护团队发现故障后，通常在时间压力下进行紧急维修，以避免代价高昂的停机。

纠正性维护的范围比被动式维护更广，既包括非计划也包括计划的纠正性维护——即维修需求可能源于意外故障，也可能来自例行检查和状态监控 (CM)

从维护管理的角度来看，被动式维护被认为是纠正性维护的一个子集。

预防性维护与纠正性维护的对比  

预防性维护与纠正性维护是两种根本不同的资产维护方法。

预防性维护旨在通过例行检查和计划性维护任务来降低设备发生故障的可能性。然而，纠正性维护仅在资产发生故障后才进行。 根据近期的一份报告，预防性维护可将总维护成本降低 12%–18%。1

设计良好的预防性维护策略通常包含纠正性维护的某些方面，以应对意外设备故障并缩短非计划停机时间——这类停机可能给企业造成数百万美元的损失。

预防性维护方案通常技术更先进，因为它们更深程度地整合了人工智能 (AI)物联网 (IoT)。尽管如此，它们仍无法完全消除需要立即干预的设备故障的可能性。

纠正性维护与预防性维护方案的主要区别：

  • 时机：维护团队提前安排预防性维护，通常选在对业务运营最有利的时间进行。而当设备意外故障时，则依赖纠正性维护。
  • 用例：技术人员依靠预防性维护来避免设备故障和停工。纠正性维护则用于恢复资产功能。
  • 成本结构：维护经理通常可以将预防性维护成本分摊到一段时间内，策略性地安排维修。纠正性维护则需要在紧急维修和备件上进行即时的非计划支出。
  • 对业务运营的影响：预防性维护方案通过提前安排维修来减少意外停机。纠正性维护通常会导致维修团队处理设备故障时发生停工。
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纠正性维护的六个步骤

纠正性维护方法遵循一个六步流程，从资产发生故障开始，到资产恢复至正常工作状态并找出故障根本原因结束。

1. 发现

维护团队通过例行检查或自动监控发现正在发生故障的设备，并生成工单

先进的计算机化维护管理系统 (CMMS) 的兴起使这一步骤的自动化程度不断提高。 先进系统能够自行生成工单，并通过 移动设备向现场工作人员发送通知或升级提醒。

2. 故障排查与计划

在故障排查与计划阶段，维护技术人员尝试诊断导致设备故障的问题，并确定其根本原因。

一旦清楚了解故障情况，他们便制定解决问题的计划，并选择合适的备件来维修设备。

3. 维修

纠正性维护流程中的维修阶段通常耗时最长、难度最大。

技术人员往往需要等待备件到货后才能开始工作。一旦所需备件到位，他们便认真而勤奋地工作，使受影响的设备恢复正常运行状态。

4. 测试

在将修复后的资产重新整合到业务流程之前，维护技术人员会对其性能和可靠性进行测试。

通常，这一阶段还包含额外的必要步骤，用于验证资产的运行状态并使其恢复使用。

5. 文档记录

现代资产维护和维修技术人员必须完整记录维修过程的每个步骤，以符合法规要求并确保安全的工作条件。

同样，先进的 CMMS 工具在这一步骤的自动化方面也发挥作用，例如工单关闭、故障记录和照片拍摄。CMMS 工具有助于维护团队缩短平均修复时间 (MTTR)——这是评估其绩效的关键指标。

CMMS 工具可以自动检测设备故障并生成工单，派遣维护技术人员前往故障地点。

典型的 CMMS 生成工单包括：

  • 故障设备的详细描述及其故障方式
  • 故障发生的确切时间和位置的时间戳
  • 基于现有历史数据的根本原因分析结果
  • 过去执行过的纠正性维护任务
  • 过去维修中使用的备件
  • 过去维修累积的人工工时和成本
  • 设备停机的预计时长及其对业务流程造成的中断

6. 根本原因分析

根本原因分析阶段，维护团队试图找出故障的根本原因，并制定防止其再次发生的计划。

现代 CMMS 工具为资产经历过的每一次故障和维修建立可搜索的记录，并应用 AI 增强分析来发现历史数据中的趋势和模式。

纠正性维护的类型

组织依赖两种类型的纠正性维护：计划性和非计划性

  • 计划性纠正性维护：当技术人员发现故障时，组织使用计划性纠正性维护将维修安排在稍后日期进行。计划性纠正性维护有助于减少设备意外故障可能带来的运营中断。
  • 非计划性纠正性维护：非计划性纠正性维护是针对设备故障而立即进行的维修。企业主要依靠非计划性纠正性维护对因故障而停机的设备进行紧急维修。 

纠正性维护的好处

尽管纠正性维护相比其他维护方法更传统、技术先进性较低，但在现代、均衡的维护方案中仍发挥着重要作用。以下是其最常见的几个好处：

  • 降低特定资产的成本：对于对核心业务流程不关键的非重要资产，纠正性维护提供了一种低成本、低风险的维护替代方案。有时，让设备运行至故障，再采用纠正性维护进行维修或更换，有助于团队降低人工成本并避免不必要的维护任务。
  • 规划工作较少：纠正性维护方案不需要大量前期规划来执行，而是根据出现的问题进行处理，而非按照严格制定的时间表进行。采用纠正性维护或运行至故障方法的组织可以将更少的资源分配给例行检查，仅 在设备发生故障时进行维修或更换。
  • 降低维护引发故障的风险：预防性和预测性维护要求技术人员主动干预，即便设备运行正常。这些维护任务虽然用意良好，但执行不当（尤其是在复杂系统上）可能导致意外故障。纠正性维护降低了人为错误和不当重新组装扰乱稳定系统的风险。
  • 灵活性更高：纠正性维护比其他维护活动更灵活，使组织能够调整维护计划以应对实际需求，如意外设备故障和工况的突然变化。这种方法使纠正性维护对环境变化高度响应，不同于其他需要精心规划和排程的维护方法。
  • 效率更高：纠正性维护比其他维护方案更具资源效率，因为它使团队能够将资源更好地分配到最需要的地方。技术人员时间和备件库存等宝贵资源可以更集中于直接影响业务运营的资产上。这种方法有助于将维护任务聚焦于高优先级资产，同时允许低优先级资产运行至故障而不产生严重后果。
  • 持续改进：纠正性维护通过对维修事件中收集的维护数据进行严格分析，实现维护团队和系统的持续改进。随着时间推移，CMMS 工具能够检测故障模式和重复发生的故障，并根据过往事件估算维修成本。

纠正性维护面临的挑战

纠正性维护也存在一些显著的挑战：

  • 非计划停机：让资产在无监控状态下运行，一旦发生故障就可能导致非计划停机。取决于资产的复杂性、对核心业务流程的重要性以及维修所需的备件和人工，纠正性维护可能造成中断并影响生产力。
  • 意外的维护成本：执行紧急维修、支付备件加急运费和加班人工的意外成本可能打乱维护计划。虽然降低与非关键资产维护相关的成本是纠正性维护方案的优势之一，但管理者必须权衡这种降低与资产意外故障时突发非计划支出的潜在风险。
  • 对工人安全的风险增加：意外的设备故障会给工人带来安全隐患，尤其是在制造业、公用事业和医疗行业。当设备运行不一致时，原本安全受控的区域可能在瞬间变得危险。  

为何行业专业人士对纠正性维护持负面看法？  

在大多数现代维护环境中，纠正性维护声誉不佳，因为它与故障、设备失效及核心业务流程的中断相关联。尽管这些问题在过去可能确实存在，但许多现代纠正性维护方法会策略性地将其与预测性维护实践相结合，以避免这些负面结果。

当维护团队对关键资产采用预测性维护，而对非关键资产采用纠正性维护时，纠正性维护有助于降低成本，并将资源更聚焦于需要的地方。

如何在平衡的维护策略中部署纠正性维护

现代平衡的维护策略依赖多种方法来维持资产健康和性能，并尽可能延长资产生命周期。

维护团队通常将纠正性维护与预测性、预防性及状态维护相结合，以达到最佳效果。以下是他们在判断某类资产适合哪种维护类型时考虑的一些因素。

  • 关键性：关键资产——即一旦失效会中断核心业务流程的资产——通常不采用纠正性维护方式。关键资产应采用主动和预测性策略，优先保障业务连续性
  • 风险：为资产选择正确的维护方法时，维护经理需评估设备故障相关的风险，包括工人安全、财务及运营影响。纠正性维护和运行至故障的方法更适用于低风险、低成本的资产，这类资产的故障不太可能中断核心业务流程。
  • CMMS 集成：现代 CMMS 工具可显著改善纠正性维护的效果，降低成本或风险，并对每一次维修进行严格记录和分析。CMMS 文档记录增强了医疗和金融服务等强监管行业的合规性，同时降低了因违规而付出高昂代价的风险。
  • 持续改进：纠正性维护过程中的根本原因分析和关键绩效指标 (KPI) 跟踪有助于维护团队随着时间的推移改善结果。在纠正性维护期间收集的故障数据可以为未来的主动、预测和预防性维护方法提供改进依据。  

纠正性维护的 KPI 和度量标准

组织依靠若干 KPI 来评估其纠正性维护方案的效果。维护行业通常使用以下指标来协助团队改进和完善维护方法：

  • 平均修复时间 (MTTR)：平均修复时间 (MTTR)，有时也称为平均恢复时间，衡量技术人员修复故障设备并恢复其功能所需的时间。
  • 平均故障间隔时间 (MTBF)：平均故障间隔时间 (MTBF) 是对系统或组件可靠性的度量。在纠正性维护中，MTBF 至关重要，因为它能帮助团队估算一台设备在可能再次发生故障之前能够运行的时间。
  • 停机持续时间：停机持续时间衡量设备因故障或失效而不可用的总时间。
  • 维护成本：维护一项资产的总成本，包括人工、备件以及因停机造成的运营损失。
  • 工单完成率：维护团队安全执行维护资产所需工作的比率。该指标用于跟踪资产维护团队的效率。
  • 故障频率：特定时间段内设备发生故障的次数。该指标衡量资产维护计划的整体有效性。
  • 计划与非计划维护比率：计划与非计划维护比率衡量团队执行的计划性、主动性维护任务与非计划性、被动性维护任务之间的比例。  

纠正性维护的实际案例

以下是纠正性维护在不同行业中的应用方式： 

  • 制造业：制造业主要采用纠正性维护在生产线设备发生故障后进行维修。例如，一条出现故障的传送带在设备失效后可能需要立即更换，以最大限度减少停机时间并恢复正常业务运营。
  • 设施管理：建筑管理人员使用纠正性维护来维修暖通空调系统和商业建筑中常见的其他复杂资产。如果这些系统在使用高峰期发生故障，维护团队必须进行紧急维修，以恢复供暖、空调和湿度控制等关键功能。
  • IT 行业： IT 资产管理 (ITAM) 中，常见的纠正性维护任务包括在服务器和网络组件发生故障后进行恢复。这类活动通常涉及重启系统、更换故障组件以及应用补丁来解决软件问题。
  • 车队管理：车队维护团队通常依靠纠正性处理车辆故障。例如，当卡车发动机发生故障时，机械师必须现场维修或将其拖至维修厂，使其恢复运行。
  • 医疗行业：在医疗行业，纠正性维护有助于在复杂医疗系统发生故障后将其恢复至正常工作状态。例如，如果技术人员不立即修复一台出现故障的影像设备，就可能导致患者护理中断。
  • 公用事业：公用事业组织依靠纠正性维护来恢复多种资产，包括电力线路、变压器和水务系统。在公用事业维护中，快速响应至关重要，以最大限度减少中断并保障工人和公众的安全。  
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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    脚注

    1.  《预防性维护统计数据》，Gitnux，2026 年