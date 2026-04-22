纠正性维护是一种常用的维护方法，其重点在于资产发生故障后进行修复。实际上，纠正性维护与其他维护方式的不同之处在于它不是主动的；它只在资产发生故障时才进行。
若干因素可能触发纠正性维护，包括：
以下是纠正性维护比其他维护类型更具成本效益和实用性的常见情形：
预防性维护与纠正性维护是两种根本不同的资产维护方法。
预防性维护旨在通过例行检查和计划性维护任务来降低设备发生故障的可能性。然而，纠正性维护仅在资产发生故障后才进行。 根据近期的一份报告，预防性维护可将总维护成本降低 12%–18%。1
设计良好的预防性维护策略通常包含纠正性维护的某些方面，以应对意外设备故障并缩短非计划停机时间——这类停机可能给企业造成数百万美元的损失。
预防性维护方案通常技术更先进，因为它们更深程度地整合了人工智能 (AI) 和物联网 (IoT)。尽管如此，它们仍无法完全消除需要立即干预的设备故障的可能性。
纠正性维护与预防性维护方案的主要区别：
纠正性维护方法遵循一个六步流程，从资产发生故障开始，到资产恢复至正常工作状态并找出故障根本原因结束。
维护团队通过例行检查或自动监控发现正在发生故障的设备，并生成工单。
先进的计算机化维护管理系统 (CMMS) 的兴起使这一步骤的自动化程度不断提高。 先进系统能够自行生成工单，并通过 移动设备向现场工作人员发送通知或升级提醒。
在故障排查与计划阶段，维护技术人员尝试诊断导致设备故障的问题，并确定其根本原因。
一旦清楚了解故障情况，他们便制定解决问题的计划，并选择合适的备件来维修设备。
纠正性维护流程中的维修阶段通常耗时最长、难度最大。
技术人员往往需要等待备件到货后才能开始工作。一旦所需备件到位，他们便认真而勤奋地工作，使受影响的设备恢复正常运行状态。
在将修复后的资产重新整合到业务流程之前，维护技术人员会对其性能和可靠性进行测试。
通常，这一阶段还包含额外的必要步骤，用于验证资产的运行状态并使其恢复使用。
现代资产维护和维修技术人员必须完整记录维修过程的每个步骤，以符合法规要求并确保安全的工作条件。
同样，先进的 CMMS 工具在这一步骤的自动化方面也发挥作用，例如工单关闭、故障记录和照片拍摄。CMMS 工具有助于维护团队缩短平均修复时间 (MTTR)——这是评估其绩效的关键指标。
CMMS 工具可以自动检测设备故障并生成工单，派遣维护技术人员前往故障地点。
典型的 CMMS 生成工单包括：
组织依赖两种类型的纠正性维护：计划性和非计划性
尽管纠正性维护相比其他维护方法更传统、技术先进性较低，但在现代、均衡的维护方案中仍发挥着重要作用。以下是其最常见的几个好处：
纠正性维护也存在一些显著的挑战：
在大多数现代维护环境中，纠正性维护声誉不佳，因为它与故障、设备失效及核心业务流程的中断相关联。尽管这些问题在过去可能确实存在，但许多现代纠正性维护方法会策略性地将其与预测性维护实践相结合，以避免这些负面结果。
当维护团队对关键资产采用预测性维护，而对非关键资产采用纠正性维护时，纠正性维护有助于降低成本，并将资源更聚焦于需要的地方。
现代平衡的维护策略依赖多种方法来维持资产健康和性能，并尽可能延长资产生命周期。
维护团队通常将纠正性维护与预测性、预防性及状态维护相结合，以达到最佳效果。以下是他们在判断某类资产适合哪种维护类型时考虑的一些因素。
组织依靠若干 KPI 来评估其纠正性维护方案的效果。维护行业通常使用以下指标来协助团队改进和完善维护方法：
以下是纠正性维护在不同行业中的应用方式：
借助人工智能驱动的洞察与自动化技术，对您的资产进行管理、维护与优化。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
借助人工智能驱动的战略规划与转型方案，将可持续发展目标转化为实际行动。