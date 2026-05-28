精心设计的维护 KPI 能让维护经理了解核心维护流程，并帮助改善资产管理。

随着现代维护实践从过时的被动做法向更现代的主动做法演进，维护 KPI 在衡量成功方面起着至关重要的作用。例如，现代预测性维护平台利用人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 来提高平均故障间隔时间 (MTBF)，这是维护组织中最受关注的指标之一。

跟踪维护 KPI 和维护指标已成为现代维护运营成功的核心，有助于维护团队保持关键资产的可用性和可预测性。当资产意外发生故障时，企业可能面临各种问题，包括计划外停机、维修时间延长、资产价值下降、生产时间损失和维护成本增加。

过去，企业几乎完全依赖被动维护，这是一种仅在资产发生故障后才进行维修的维护方法。如今，维护策略侧重于预防性和预测性维护手段。这些方法通常由计算机化维护管理系统 (CMMS) 支持，该系统可进行实时状态监测 (CM) 以优化维护运营。