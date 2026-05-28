维护关键绩效指标 (KPI) 是企业用来跟踪其维护运营绩效的基准。
精心设计的维护 KPI 能让维护经理了解核心维护流程，并帮助改善资产管理。
随着现代维护实践从过时的被动做法向更现代的主动做法演进，维护 KPI 在衡量成功方面起着至关重要的作用。例如，现代预测性维护平台利用人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 来提高平均故障间隔时间 (MTBF)，这是维护组织中最受关注的指标之一。
跟踪维护 KPI 和维护指标已成为现代维护运营成功的核心，有助于维护团队保持关键资产的可用性和可预测性。当资产意外发生故障时，企业可能面临各种问题，包括计划外停机、维修时间延长、资产价值下降、生产时间损失和维护成本增加。
过去，企业几乎完全依赖被动维护，这是一种仅在资产发生故障后才进行维修的维护方法。如今，维护策略侧重于预防性和预测性维护手段。这些方法通常由计算机化维护管理系统 (CMMS) 支持，该系统可进行实时状态监测 (CM) 以优化维护运营。
维护 KPI 帮助维护团队将原始数据转化为关于系统或设备运行状况的指标。CMMS 软件从维护工单、嵌入资产的物联网传感器以及备件使用记录等来源收集数据，以计算 MTBF 和平均修复时间 (MTTR) 等维护指标。
现代维护 KPI 依赖于几项核心维护活动：
数据收集与可视化构成维护 KPI 的基础，使维护团队能够识别和跟踪与其资产最相关的指标。
随着时间的推移，维护团队收集其负责资产的数据，例如设备故障、维修次数、备件使用情况、检查和维护计划。他们将数据输入 CMMS——不过，CMMS 工具日益能够自动化这一过程。
CMMS 集中资产数据并生成维护仪表板，将数据与绩效指标关联起来。CMMS 软件可显示的常用指标包括：
现代维护管理软件随时间跟踪这些绩效指标及其他指标，通过维护积压、资产正常运行时间、计划合规性和设备可用性等 KPI，让维护技术人员更清楚地了解自身表现。
基准对标是将资产性能、成本和可靠性指标与行业标准进行系统比较的过程，这只有在企业确定并开始跟踪维护 KPI 后才有可能实现。
世界级维护组织通常会为关键 KPI 设定特定的行业基准，如 MTBF、MTTR、平均故障时间 (MTTF)、计划维护百分比 (PMP) 和设备综合效率 (OEE)。
基准对标仅适用于成熟的维护组织，因为它要求团队首先建立可靠的流程和系统来跟踪维护 KPI，例如使用 CMMS、状态监测和持续改进。一旦这些实践到位，基准对标就能帮助组织了解自身与同行的对比情况。
组织的需求、运营环境和行业差异很大，因此选择正确的 KPI 来衡量成功颇具难度。
以下深入探讨六大基础维护 KPI，数十年来，它们一直帮助世界级企业实现其维护目标。
作为现代维护策略的黄金标准，平均故障间隔时间 (MTBF) 体现了现代维护计划的基本目标——让资产尽可能长时间地运行而不发生故障。
MTBF 衡量资产在发生故障并需要处理之前的平均运行时间。MTBF 指标广泛应用于所有行业，用于衡量资产可靠性和预防故障。
与 MTBF 一样，平均修复时间 (MTTR) 也是衡量维护组织成功与否最为广泛依赖的方法之一。MTTR 衡量设备发生故障后进行修复所需的平均时间。
较低的 MTTR 表明维护策略更高效，且在备件库存和工单管理方面有强大的方法。
平均故障时间 (MTTF) 衡量灯泡、电池和保险丝等不可修复资产在发生故障前的平均运行时间。
现代维护组织依靠 MTTF 来估算廉价、可更换资产的预期寿命，并以此为依据制定整体备件策略。
设备综合效率 (OEE) 是衡量一台设备随时间推移运行可靠性的指标。
OEE 比 MTBF 和 MTTR 涉及更多的运营变量，因此更难衡量和管理。它被认为是组织可跟踪的最全面的维护 KPI 之一。
计划维护百分比 (PMP) 衡量计划内、预定维护活动相对于设备故障时被动执行的维护活动数量的百分比。
随着现代维护策略从被动维护转向更主动的预测性维护，PMP 正变得更加重要。较高的 PMP 可以表明一个成熟的预防性维护计划，该计划利用 CMMS 和新技术来减少对过时被动做法的依赖。
持续监控维护指标并利用所收集信息改进核心维护流程的组织，通常会实现广泛的好处。
以下是一些最常见的优点：
虽然好处毋庸置疑，但寻求成功识别和跟踪维护 KPI 的组织仍面临诸多障碍。
从应对数据就绪问题到将现代工具与旧有基础设施集成，以下是一些最常见的挑战：
借助人工智能驱动的洞察与自动化技术，对您的资产进行管理、维护与优化。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
借助人工智能驱动的战略规划与转型方案，将可持续发展目标转化为实际行动。