平均无故障时间 (MTTF) 是指不可修复的系统或资产（如灯泡）在发生故障、无法使用或不符合规格的故障之前，能够正常运行的平均时长。
企业会通过这项可靠性关键绩效指标 (KPI)，估算各类技术或机械组件的预期使用寿命。
在 DevOps 领域，MTTF 通常用于衡量一项服务在出现重大故障、导致停机前，可为用户持续提供服务的时长。
若 MTTF 偏低或持续下降，即向开发人员和站点可靠性工程师发出预警：基础设施、代码或依赖项稳定性不足，需要进行优化改进以提高可靠性。MTTF 较高，则说明生产环境在两次重大故障或宕机之间能保持更久的稳定运行，也意味着 IT 团队搭建的架构可靠，正在安全地交付软件应用程序。
将 MTTF 与平均故障间隔时间 (MTBF) 等维护指标搭配使用，可帮助 DevOps 开发运维团队优化各类 IT 组件（网络节点、容器、托管服务等）的容量与生命周期规划，降低意外停机的风险。
这类指标还能帮助企业追踪不同版本下的设备可靠性，判断代码、基础设施即代码 (IaC) 与配置变更是否提升了系统弹性，而不只是加快了交付速度。
MTTF 用于表示一批相同组件在发生故障前的平均运行时长。最基础的计算方式为：MTTF = 所有资产的总运行时长 ÷ 资产故障总次数。
其中，“总运行时长”是每个组件发生故障前（或观察结束前）的运行时间总和，“故障次数”为实际发生故障的组件数量：
MTTF = 所有组件总运行时长 ÷ 故障总次数
我们以容器集群为例。
容器属于临时实例，一般不会进行修复操作。当容器崩溃或状态异常时，容器编排工具（如 Kubernetes）会直接销毁该容器，并创建新的容器。
若 IT 团队在 50 个相同的应用程序容器上运行无状态 Web 服务，可统计每个容器从创建到故障的运行时长，再除以故障容器数量，即可算出 MTTF。经评估，该团队发现这 50 个容器总运行时长为 200 小时，期间共有 5 个容器发生故障。
MTTF = 200 小时运行时长 ÷ 5 次故障 = 40 小时
该集群内容器的 MTTF 为 40 小时。
MTTF 并非适用于实际用例的完美或精准公式，因此 DevOps 开发运维团队通常将其作为组件耐用性的参考值，结合平均修复时间 (MTTR)、MTBF 等事件管理 KPI 综合使用。在这种场景下，MTTF 可以帮助团队估算容器集群每日的重启次数，从而合理配置集群规模与自动扩展资源。
故障与运行数据越精准、样本量越大，MTTF 的计算结果就越准确。
跟踪 MTTF 能帮助团队量化系统可靠性，理性制定资产管理决策，优化规划方案，并推动实现更具弹性的设计与流程。该指标可帮助企业聚焦以下工作重点：
MTTF 以清晰的数值呈现资产故障前的使用寿命，让团队可以客观评估可靠性，而非仅凭经验判断。
MTTF 可将组件或服务的固有可靠性与 MTTR 区分开，MTTR 衡量的是团队处理系统故障的响应速度。当某项服务的 MTTF 出现下降，往往预示着存在深层的设计或依赖问题（如存在问题的依赖库）。团队可以根据这些信号开展故障排查，定位系统故障的根本原因。
通过长期跟踪故障指标，团队可以识别出稳定性薄弱的服务，优先开展优化，以降低后续故障的发生频率。
监控 MTTF 可以帮助企业优化维护管理流程，以更主动的方式解决问题。
团队无需执行定时或临时维护任务（如每周日重启 X 服务），可基于实测 MTTF，在常规故障周期到来前安排维护（如容器 Pod 运行至常规故障时长的 80% 时进行回收）。
事实上，IT 经理和维护团队可以将基于 MTTF 的明确指导编入运行手册，即完成 IT 任务的详细操作指南。例如，可在任务提示中注明：“若 X 服务运行时长超过常规 MTTF，且出现错误、延迟等预警信号，应主动停用并重启服务，不必等待硬性故障发生。”
在事件管理中，MTTF 可以表示从检测到缺陷到系统完全故障的平均时长，反映系统在降级或不安全状态下还能运行多久。了解这一性能衰减周期，能帮助团队判断在组件停机前，有多长时间可以实施修复，如数分钟、数小时或是数天）。
同时，这也能降低事件的影响程度。IT 人员无需在意外故障发生时仓促应对，直接执行提前规划、测试并配置好资源的切换或故障转移操作即可。
将 MTTF 纳入 DevOps 开发运维的 KPI 体系，能够推动 IT 团队以可靠性与平稳降级为核心进行架构设计，而不只关注交付速度。团队可以对比各组件的 MTTF，指导架构选型，比如更换性能不佳的组件、重新设计服务逻辑。
监测 MTTF 可以帮助 IT 架构师确定需要配置冗余的环节。例如，MTTF 较低的关键服务通常需要配置副本、故障转移集群或断路器（避免服务重复执行失败操作），才能稳定运行。
MTTF 也为架构师提供了服务组合的参考指标。如果一个应用程序依赖一系列低 MTTF 的组件（故障频率更高），DevOps 开发运维团队可以选择解耦依赖或添加回退路径，避免出现跨服务级联故障。
MTTF 可以帮助 DevOps 开发运维团队梳理技术债务的处理优先级，把模糊的“系统不太稳定”这类感受转化为可量化、可排序、可处理的可靠性风险。团队可以根据 MTTF 数据生成按 MTTF 和故障影响排序的可靠性待办清单，让代码重构、架构重设计和依赖升级都聚焦在对系统稳定性影响最大的环节。
此外，MTTF 数据还能让企业把技术债务和业务成果关联起来，清晰体现服务的故障频率，以及长期造成的停机时长和对用户的影响。这能为工程师推进技术债务清理，提供切实的数据依据。无需仅凭直觉判断，他们可以直接说明“该模块每 N 天故障一次，引发了团队 X% 的异常事件”，这样更容易获得管理层和产品团队的认可。
SLO 是针对特定服务，在一定周期内双方约定好的性能指标目标。它可以明确服务的预期状态，简化系统调整相关的决策流程。
可用性 SLO 规定了服务允许的停机时长，这个时长也被称作错误预算。错误预算的作用是帮助企业在创新推进和系统稳定之间做好平衡。只要错误预算充足，团队就可以放心地优先推进功能交付。一旦预算即将耗尽，就需要将工作重心转向可靠性优化。
MTTF 偏低的服务会快速消耗错误预算，这意味着要么当前架构下该 SLO 不切实际，要么 IT 团队需要提升服务可靠性来拉高 MTTF。
MTTF 和 MTBF 都是衡量设备稳定运行时长的可靠性指标，但适用的资产类型和生命周期场景各不相同。MTTF 指组件首次发生故障前的平均时长，MTBF 则指可修复资产两次故障之间的平均间隔。
MTTF 用于估算不可修复资产在彻底失效前的平均运行时长，失效后该资产只能直接更换。该指标的前提是，单次故障就会直接结束组件的使用寿命。
MTTF 适用于直接替换的硬件组件，比如存储磁盘、中央处理器 (CPU) 和线缆。它也适用于容器、微服务这类软件组件，这类组件最终会被新版本或其他服务替代，而不是现场修复。
MTBF 用于衡量可修复资产连续故障的平均间隔，这类资产（包括服务器、网络组件、软件代码等）故障后可以修复并重新投入使用。该指标假设设备会反复经历故障、修复、再故障的过程，系统的使用寿命由多个“故障→修复”周期构成。
MTTF 和 MTBF 两项指标可以共同指导 IT 团队开展事件管理与 IT 服务管理工作。
在许多架构中，不可修复组件（由 MTTF 监控）内嵌在大型复杂的可修复系统中（通过 MTBF 跟踪），因此 MTTF 可以帮助团队预判内部组件何时会故障，进而影响整个系统的 MTBF。
假设可观测性数据显示，某零售应用程序里的支付处理微服务，在出现严重内存泄漏导致不可逆崩溃前，MTTF 为 1,000 小时。DevOps 开发运维团队可以设置每 800 小时自动重启该微服务，避免引发连锁故障，导致应用程序的 MTBF 大幅下降。
因此，提前替换这类不可修复的微服务，能直接提升整个应用程序的可靠性。
这两项指标也是制定可用性规划和维护计划的核心依据。MTTF 可以为库存管理和备件储备提供参考，MTBF 则能指导制定预防性维护计划，预估故障中断的频率。
将 MTTF、MTBF 和 MTTR 这类修复时长指标结合使用，规划人员可以估算系统正常运行时间、制定备件预算，并微调 IT 系统以达到最佳可靠性。
提升资产 MTTF 的方式会因系统本身、依赖项、所属的 DevOps 开发运维生态系统以及整体业务目标的不同而有很大差异。但通常都会包含以下几项关键做法：
借助 IBM 的 DevOps 加速计划，开始您的 DevOps 转型之旅。该计划指导企业完成评估、培训、部署和采用等关键阶段，以实现 DevOps 的无缝实施。
利用 AI 和自动化的强大功能，主动解决整个应用程序堆栈中的问题。
使用开发运维软件和工具，在多种设备和环境中构建、部署和管理云原生应用程序。
通过我们的云咨询服务持续实现应用现代化，加速业务敏捷性与增长——支持任意平台部署。