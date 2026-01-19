开发运维 IT 自动化

什么是平均无故障时间 (MTTF)？

发布日期 2026年1月19日
一个屏幕上显示图表的服务器室
By Chrystal R. China

MTTF 详解

平均无故障时间 (MTTF) 是指不可修复的系统或资产（如灯泡）在发生故障、无法使用或不符合规格的故障之前，能够正常运行的平均时长。

企业会通过这项可靠性关键绩效指标 (KPI)，估算各类技术或机械组件的预期使用寿命。

DevOps 领域，MTTF 通常用于衡量一项服务在出现重大故障、导致停机前，可为用户持续提供服务的时长。

若 MTTF 偏低或持续下降，即向开发人员和站点可靠性工程师发出预警：基础设施、代码或依赖项稳定性不足，需要进行优化改进以提高可靠性。MTTF 较高，则说明生产环境在两次重大故障或宕机之间能保持更久的稳定运行，也意味着 IT 团队搭建的架构可靠，正在安全地交付软件应用程序。

将 MTTF 与平均故障间隔时间 (MTBF) 等维护指标搭配使用，可帮助 DevOps 开发运维团队优化各类 IT 组件（网络节点、容器、托管服务等）的容量与生命周期规划，降低意外停机的风险。

这类指标还能帮助企业追踪不同版本下的设备可靠性，判断代码、基础设施即代码 (IaC) 与配置变更是否提升了系统弹性，而不只是加快了交付速度。

MTTF 计算方法

MTTF 用于表示一批相同组件在发生故障前的平均运行时长。最基础的计算方式为：MTTF = 所有资产的总运行时长 ÷ 资产故障总次数。

其中，“总运行时长”是每个组件发生故障前（或观察结束前）的运行时间总和，“故障次数”为实际发生故障的组件数量：

MTTF = 所有组件总运行时长 ÷ 故障总次数

我们以容器集群为例。

容器属于临时实例，一般不会进行修复操作。当容器崩溃或状态异常时，容器编排工具（如 Kubernetes）会直接销毁该容器，并创建新的容器。

若 IT 团队在 50 个相同的应用程序容器上运行无状态 Web 服务，可统计每个容器从创建到故障的运行时长，再除以故障容器数量，即可算出 MTTF。经评估，该团队发现这 50 个容器总运行时长为 200 小时，期间共有 5 个容器发生故障。

MTTF = 200 小时运行时长 ÷ 5 次故障 = 40 小时

该集群内容器的 MTTF 为 40 小时。

MTTF 并非适用于实际用例的完美或精准公式，因此 DevOps 开发运维团队通常将其作为组件耐用性的参考值，结合平均修复时间 (MTTR)、MTBF 等事件管理 KPI 综合使用。在这种场景下，MTTF 可以帮助团队估算容器集群每日的重启次数，从而合理配置集群规模与自动扩展资源。

故障与运行数据越精准、样本量越大，MTTF 的计算结果就越准确。

MTTF 对 DevOps 开发运维实践的价值

跟踪 MTTF 能帮助团队量化系统可靠性，理性制定资产管理决策，优化规划方案，并推动实现更具弹性的设计与流程。该指标可帮助企业聚焦以下工作重点：

可靠性和风险可见性

MTTF 以清晰的数值呈现资产故障前的使用寿命，让团队可以客观评估可靠性，而非仅凭经验判断。

MTTF 可将组件或服务的固有可靠性与 MTTR 区分开，MTTR 衡量的是团队处理系统故障的响应速度。当某项服务的 MTTF 出现下降，往往预示着存在深层的设计或依赖问题（如存在问题的依赖库）。团队可以根据这些信号开展故障排查，定位系统故障的根本原因

通过长期跟踪故障指标，团队可以识别出稳定性薄弱的服务，优先开展优化，以降低后续故障的发生频率。
主动容量规划与预测性维护策略

监控 MTTF 可以帮助企业优化维护管理流程，以更主动的方式解决问题。

团队无需执行定时或临时维护任务（如每周日重启 X 服务），可基于实测 MTTF，在常规故障周期到来前安排维护（如容器 Pod 运行至常规故障时长的 80% 时进行回收）。

事实上，IT 经理和维护团队可以将基于 MTTF 的明确指导编入运行手册，即完成 IT 任务的详细操作指南。例如，可在任务提示中注明：“若 X 服务运行时长超过常规 MTTF，且出现错误、延迟等预警信号，应主动停用并重启服务，不必等待硬性故障发生。”
事件准备与响应

事件管理中，MTTF 可以表示从检测到缺陷到系统完全故障的平均时长，反映系统在降级或不安全状态下还能运行多久。了解这一性能衰减周期，能帮助团队判断在组件停机前，有多长时间可以实施修复，如数分钟、数小时或是数天）。

同时，这也能降低事件的影响程度。IT 人员无需在意外故障发生时仓促应对，直接执行提前规划、测试并配置好资源的切换或故障转移操作即可。
高弹性 IT 架构设计

将 MTTF 纳入 DevOps 开发运维的 KPI 体系，能够推动 IT 团队以可靠性与平稳降级为核心进行架构设计，而不只关注交付速度。团队可以对比各组件的 MTTF，指导架构选型，比如更换性能不佳的组件、重新设计服务逻辑。

监测 MTTF 可以帮助 IT 架构师确定需要配置冗余的环节。例如，MTTF 较低的关键服务通常需要配置副本、故障转移集群或断路器（避免服务重复执行失败操作），才能稳定运行。

MTTF 也为架构师提供了服务组合的参考指标。如果一个应用程序依赖一系列低 MTTF 的组件（故障频率更高），DevOps 开发运维团队可以选择解耦依赖或添加回退路径，避免出现跨服务级联故障。
降低技术债务

MTTF 可以帮助 DevOps 开发运维团队梳理技术债务的处理优先级，把模糊的“系统不太稳定”这类感受转化为可量化、可排序、可处理的可靠性风险。团队可以根据 MTTF 数据生成按 MTTF 和故障影响排序的可靠性待办清单，让代码重构、架构重设计和依赖升级都聚焦在对系统稳定性影响最大的环节。

此外，MTTF 数据还能让企业把技术债务和业务成果关联起来，清晰体现服务的故障频率，以及长期造成的停机时长和对用户的影响。这能为工程师推进技术债务清理，提供切实的数据依据。无需仅凭直觉判断，他们可以直接说明“该模块每 N 天故障一次，引发了团队 X% 的异常事件”，这样更容易获得管理层和产品团队的认可。
合理的服务级别目标 (SLO) 与错误预算

SLO 是针对特定服务，在一定周期内双方约定好的性能指标目标。它可以明确服务的预期状态，简化系统调整相关的决策流程。

可用性 SLO 规定了服务允许的停机时长，这个时长也被称作错误预算。错误预算的作用是帮助企业在创新推进和系统稳定之间做好平衡。只要错误预算充足，团队就可以放心地优先推进功能交付。一旦预算即将耗尽，就需要将工作重心转向可靠性优化。

MTTF 偏低的服务会快速消耗错误预算，这意味着要么当前架构下该 SLO 不切实际，要么 IT 团队需要提升服务可靠性来拉高 MTTF。
IBM DevOps

什么是 DevOps？

Andrea Crawford 阐述了什么是开发运维、开发运维的价值，以及开发运维实践和工具如何帮助您完成从应用程序构思到生产的整个软件交付管道。本课程由 IBM 资深思想领袖主导，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以优先考虑能够推动增长的 AI 投资。
深入了解 DevOps 开发运维

MTTF 与 MTBF 对比

MTTF 和 MTBF 都是衡量设备稳定运行时长的可靠性指标，但适用的资产类型和生命周期场景各不相同。MTTF 指组件首次发生故障前的平均时长，MTBF 则指可修复资产两次故障之间的平均间隔。

MTTF 用于估算不可修复资产在彻底失效前的平均运行时长，失效后该资产只能直接更换。该指标的前提是，单次故障就会直接结束组件的使用寿命。

MTTF 适用于直接替换的硬件组件，比如存储磁盘、中央处理器 (CPU) 和线缆。它也适用于容器、微服务这类软件组件，这类组件最终会被新版本或其他服务替代，而不是现场修复。

MTBF 用于衡量可修复资产连续故障的平均间隔，这类资产（包括服务器、网络组件、软件代码等）故障后可以修复并重新投入使用。该指标假设设备会反复经历故障、修复、再故障的过程，系统的使用寿命由多个“故障→修复”周期构成。

MTTF 和 MTBF 两项指标可以共同指导 IT 团队开展事件管理与 IT 服务管理工作。

在许多架构中，不可修复组件（由 MTTF 监控）内嵌在大型复杂的可修复系统中（通过 MTBF 跟踪），因此 MTTF 可以帮助团队预判内部组件何时会故障，进而影响整个系统的 MTBF。

假设可观测性数据显示，某零售应用程序里的支付处理微服务，在出现严重内存泄漏导致不可逆崩溃前，MTTF 为 1,000 小时。DevOps 开发运维团队可以设置每 800 小时自动重启该微服务，避免引发连锁故障，导致应用程序的 MTBF 大幅下降。

因此，提前替换这类不可修复的微服务，能直接提升整个应用程序的可靠性。

这两项指标也是制定可用性规划和维护计划的核心依据。MTTF 可以为库存管理和备件储备提供参考，MTBF 则能指导制定预防性维护计划，预估故障中断的频率。

将 MTTF、MTBF 和 MTTR 这类修复时长指标结合使用，规划人员可以估算系统正常运行时间、制定备件预算，并微调 IT 系统以达到最佳可靠性。

提升 MTTF 的实践方法

提升资产 MTTF 的方式会因系统本身、依赖项、所属的 DevOps 开发运维生态系统以及整体业务目标的不同而有很大差异。但通常都会包含以下几项关键做法：

  • 持续监控。借助监控和可观测性工具，IT 团队可以实时跟踪性能和可靠性的异常变化，及时部署应对措施，避免小问题加速系统故障。
  • 预防性维护。定期检查并主动安排系统维护，能够帮助团队降低故障率，延长 IT 服务的稳定运行时长。
  • 冗余策略。很多企业会采用负载均衡副本、多区域 IT 架构、容器编排工具和数据复制方案，消除单点故障，降低故障带来的影响。

作者

Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think
