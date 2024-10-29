日常维护是一种主动维护策略，需要对设备、机器、建筑物或系统的经常性定期保养。
日常维护包括一系列持续进行的维护任务，有助于让资产保持良好的运行状态，以免发生意外故障。此类任务的例子包括设备检查、机油更换和垃圾清理。这些维护活动有助于企业避免成本高昂的紧急维修，减少设备故障，并提高系统和资产的安全性、效率和可靠性。
日常维护通常与设施维护、机器以及其他公司资产（例如送货车辆和设备）相关，但也同样可以应用于信息技术 (IT) 领域。IT 领域的例行维护需要执行一系列旨在管理组织 IT 基础设施、确保平稳运行的任务和程序，包括软件更新、硬件检查、备份管理和网络监控。
日常维护任务非常简单，所需的设备停机时间很少，对维护团队成员的专业技能要求也很低。这些任务有助于保持日常运营效率、防止小问题升级并打造更安全的工作场所。
为了让设备和系统保持良好工作状态，一些日常维护任务必不可少，通常包含在维护清单中。常见的日常维护任务类型包括：
日常维护工作流程会根据制造商的建议或运营需求来定期执行（例如每天、每周或每月）。日常维护可以帮助组织确定维护计划，主要分为三类，包括：
基于使用情况的维护是指根据资产的使用情况指标来决定维护计划。此类维护会根据资产的平均使用情况或暴露于环境条件的情况，来预测维护部门未来检查或工作的期限。例如，安排送货车每行驶一千英里就更换一次机油。
基于日历或时间的预防性维护按照预定的时间间隔进行。采用此类维护的组织会提前为例行任务设置工单，以确定特定的期限。例如，工厂可能会安排一名维护技术人员每周完成传送带维护工作，让机器的生产力保持最高水平。
基于状态的维护 (CBM) 是一种预防性维护策略，依靠对资产或设备的监控来确定何时需要进行维护。CBM 涉及使用传感器和其他监控设备，收集有关设备性能的数据。使用算法、机器学习和 AI，对收集的数据进行分析，识别可能表明存在维护问题或设备故障的模式和异常情况。
日常维护计划可以为各行各业和各种应用程序带来多项好处，包括：
持续性的维护还有助于确保资产平稳运行，从而减少运营中断。减少停机时间有助于企业保持生产力并降低成本。
定期进行检查和保养有助于识别安全隐患。这一安排可以保护工人、机器操作人员和用户，避免因设备故障或系统故障而造成事故和伤害。
如果对资产进行持续性维护，就能提高可靠性、确保稳定的性能表现并避免突发故障。在一些行业中，计划外停机或故障可能会导致重大运营中断或财务损失，因此可靠性对于这些行业至关重要。确保业务的可靠性，还可以提高产品质量，并提升客户满意度和留存率。
得到良好维护的设备和系统往往能以最高效率运行。清洁、正常运行的系统能够降低运营成本（可减少用电量和耗油量），还具有更长的使用寿命和更高的转售价值。
日常维护是一种主动维护策略，即组织在资产出现故障之前对其进行维护。其他主动维护策略包括计划内维护、预防性维护、预测性维护以及以可靠性为中心的维护。这些策略与日常维护相似，但仍然有所不同：
计划内维护是指识别和界定进行资产保养、维修或更换所必需的维护任务和资源，例如工具和备件。计划内维护任务可能会比日常维护任务更复杂，可能需要增加停机时间、运用专业技能或进行详细检查。此类任务是根据制造商的建议、设备使用年限、使用模式或数据分析来规划的，但频率可能并不高。
预防性维护是指进行经常性定期维护活动，以防未来出现意外故障。日常维护旨在让设备保持平稳运行，而预防性维护旨在预测并解决潜在问题，防止其导致故障。
预测性维护的基础是基于状态的维护，通过持续实时评估设备的运行状况，优化设备的性能和使用寿命。预测性维护并不遵循固定的时间表，而是依靠数据和分析来预测何时应进行维护。相比之下，日常维护由一系列经常性定期任务组成，这些任务不一定需要考虑当前状况。
以可靠性为中心的维护 (RCM) 是一种定制化的维护流程，旨在最大限度延长设备运行时间，同时减少更换资产的需求，从而降低维护成本。日常维护需要进行定期保养，而 RCM 则需要根据可靠性分析和设备故障的严重性来优化维护策略。
许多企业使用计算机化维护管理系统 (CMMS) 来管理其维护策略，包括日常维护。
CMMS 是一类软件，可以集中处理维护数据和信息，并帮助简化原本比较耗时的维护运营流程。CMMS 软件的主要用途是安排维护任务并主动管理维护，包含了工单管理、资源和人力监控，以及报告、分析和审计等功能。
CMMS 是组织企业资产管理 (EAM) 的组成部分。EAM 是一系列软件、系统和服务的组合，用于维护和控制运营资产和设备。EAM 的目标是在优化资产在其整个生命周期内的质量、增加生产运行时间并降低运营成本。