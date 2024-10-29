什么是日常维护？

Sustainability Asset management

2024 年 10 月 29 日

作者

Julie Rogers

Writer

Alexandra Jonker

Editorial Content Lead

什么是日常维护？

日常维护是一种主动维护策略，需要对设备、机器、建筑物或系统的经常性定期保养。

日常维护包括一系列持续进行的维护任务，有助于让资产保持良好的运行状态，以免发生意外故障。此类任务的例子包括设备检查、机油更换和垃圾清理。这些维护活动有助于企业避免成本高昂的紧急维修，减少设备故障，并提高系统和资产的安全性、效率和可靠性。

日常维护通常与设施维护、机器以及其他公司资产（例如送货车辆和设备）相关，但也同样可以应用于信息技术 (IT) 领域。IT 领域的例行维护需要执行一系列旨在管理组织 IT 基础设施、确保平稳运行的任务和程序，包括软件更新、硬件检查、备份管理和网络监控。

日常维护示例

日常维护任务非常简单，所需的设备停机时间很少，对维护团队成员的专业技能要求也很低。这些任务有助于保持日常运营效率、防止小问题升级并打造更安全的工作场所。

为了让设备和系统保持良好工作状态，一些日常维护任务必不可少，通常包含在维护清单中。常见的日常维护任务类型包括：

  • 供暖、通风和空调 (HVAC) 过滤器更换
  • 电气系统检查
  • 灯泡更换
  • 垃圾清除
  • 设备润滑
  • 机油更换
  • 轮胎换位

日常维护类型

日常维护工作流程会根据制造商的建议或运营需求来定期执行（例如每天、每周或每月）。日常维护可以帮助组织确定维护计划，主要分为三类，包括：

  • 基于使用情况的维护
  • 基于时间的维护
  • 基于状态的维护 (CBM)

基于使用情况的维护

基于使用情况的维护是指根据资产的使用情况指标来决定维护计划。此类维护会根据资产的平均使用情况或暴露于环境条件的情况，来预测维护部门未来检查或工作的期限。例如，安排送货车每行驶一千英里就更换一次机油。

基于时间的维护

基于日历或时间的预防性维护按照预定的时间间隔进行。采用此类维护的组织会提前为例行任务设置工单，以确定特定的期限。例如，工厂可能会安排一名维护技术人员每周完成传送带维护工作，让机器的生产力保持最高水平。

基于状态的维护 (CBM)

基于状态的维护 (CBM) 是一种预防性维护策略，依靠对资产或设备的监控来确定何时需要进行维护。CBM 涉及使用传感器和其他监控设备，收集有关设备性能的数据。使用算法、机器学习和 AI，对收集的数据进行分析，识别可能表明存在维护问题或设备故障的模式和异常情况。

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日常维护都有哪些好处？

日常维护计划可以为各行各业和各种应用程序带来多项好处，包括：

  • 成本节省
  • 停机时间缩短
  • 提高安全性
  • 可靠性  
  • 提高效率

成本节省

日常维护计划需要定期投资，但其成本往往低于被动维护或紧急维护策略。紧急维修可能成本高昂，有时需要加急零部件或加班人工。如果定期进行维护并及早检出问题，就可以提高维修的成本效益并防止发生重大损坏。

停机时间缩短

持续性的维护还有助于确保资产平稳运行，从而减少运营中断。减少停机时间有助于企业保持生产力并降低成本。

提高安全性

定期进行检查和保养有助于识别安全隐患。这一安排可以保护工人、机器操作人员和用户，避免因设备故障或系统故障而造成事故和伤害。

可靠性

如果对资产进行持续性维护，就能提高可靠性、确保稳定的性能表现并避免突发故障。在一些行业中，计划外停机或故障可能会导致重大运营中断或财务损失，因此可靠性对于这些行业至关重要。确保业务的可靠性，还可以提高产品质量，并提升客户满意度和留存率。

提高效率

得到良好维护的设备和系统往往能以最高效率运行。清洁、正常运行的系统能够降低运营成本（可减少用电量和耗油量），还具有更长的使用寿命和更高的转售价值。

日常维护与其他维护策略的对比

日常维护是一种主动维护策略，即组织在资产出现故障之前对其进行维护。其他主动维护策略包括计划内维护预防性维护预测性维护以及以可靠性为中心的维护。这些策略与日常维护相似，但仍然有所不同：

计划内维护

计划内维护是指识别和界定进行资产保养、维修或更换所必需的维护任务和资源，例如工具和备件。计划内维护任务可能会比日常维护任务更复杂，可能需要增加停机时间、运用专业技能或进行详细检查。此类任务是根据制造商的建议、设备使用年限、使用模式或数据分析来规划的，但频率可能并不高。

预防性维护

预防性维护是指进行经常性定期维护活动，以防未来出现意外故障。日常维护旨在让设备保持平稳运行，而预防性维护旨在预测并解决潜在问题，防止其导致故障。

预测性维护

预测性维护的基础是基于状态的维护，通过持续实时评估设备的运行状况，优化设备的性能和使用寿命。预测性维护并不遵循固定的时间表，而是依靠数据和分析来预测何时应进行维护。相比之下，日常维护由一系列经常性定期任务组成，这些任务不一定需要考虑当前状况。

以可靠性为中心的维护

以可靠性为中心的维护 (RCM) 是一种定制化的维护流程，旨在最大限度延长设备运行时间，同时减少更换资产的需求，从而降低维护成本。日常维护需要进行定期保养，而 RCM 则需要根据可靠性分析和设备故障的严重性来优化维护策略。

日常维护技术

许多企业使用计算机化维护管理系统 (CMMS) 来管理其维护策略，包括日常维护。

CMMS 是一类软件，可以集中处理维护数据和信息，并帮助简化原本比较耗时的维护运营流程。CMMS 软件的主要用途是安排维护任务并主动管理维护，包含了工单管理、资源和人力监控，以及报告、分析和审计等功能。

CMMS 是组织企业资产管理 (EAM) 的组成部分。EAM 是一系列软件、系统和服务的组合，用于维护和控制运营资产和设备。EAM 的目标是在优化资产在其整个生命周期内的质量、增加生产运行时间并降低运营成本。