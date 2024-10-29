日常维护包括一系列持续进行的维护任务，有助于让资产保持良好的运行状态，以免发生意外故障。此类任务的例子包括设备检查、机油更换和垃圾清理。这些维护活动有助于企业避免成本高昂的紧急维修，减少设备故障，并提高系统和资产的安全性、效率和可靠性。

日常维护通常与设施维护、机器以及其他公司资产（例如送货车辆和设备）相关，但也同样可以应用于信息技术 (IT) 领域。IT 领域的例行维护需要执行一系列旨在管理组织 IT 基础设施、确保平稳运行的任务和程序，包括软件更新、硬件检查、备份管理和网络监控。