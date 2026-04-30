LOTO 是环境、健康和安全 (EHS) 领域的一项关键安全程序。EHS 专注于在工作场所、社区和公共空间等各种环境中保护人员健康和环境安全。

在大多数组织中，维护技术人员会在设备维修前，将 LOTO 作为日常维护工作的一部分执行。LOTO 的适用范围十分广泛，既包括关闭电路等简单操作，也包括释放液压系统和气动系统能量等更复杂的程序。

术语“锁定/挂牌”是指两种互补的做法，恰当地称为“锁定”和“挂牌”：

锁定： 在断路器、阀门和断开的开关等能源隔离设备上安装物理锁（通常是挂锁），以确保它们断电。

在断路器、阀门和断开的开关等能源隔离设备上安装物理锁（通常是挂锁），以确保它们断电。 挂牌：使用称为挂牌装置的警告标签，指示在标签被移除之前，任何人不得操作机器或设备。

凡是技术人员在维护、清洁、换模或更换工具等日常生产运营中需要接触危险能量的场景，组织都会依赖 LOTO 程序。危险能量源是指任何一旦意外释放或启动，就可能导致人员受伤、死亡或设备损坏的能量形式，包括电能、机械能、液压能、气动能、热能、化学能、重力能以及辐射能。

根据最新的一份报告，全球 LOTO 设备市场规模已达 2.6 亿美元，预计未来 7 年将以 5%–7% 的复合年增长率 (CAGR) 持续增长。1 美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 估计，仅在美国，LOTO 程序每年即可预防约 120 起死亡事故和 50,000 起工伤事故。2

在美国，美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 依据《危险能量控制标准》 (29 CFR 1910.147) 对所有 LOTO 计划进行监管。该 OSHA 标准规定了危险能量控制计划的各项要求，包括安全培训、锁定/挂牌程序以及定期检查。虽然部分 OSHA 法规允许仅采用挂牌而不实施锁定，但 OSHA 的监管框架优先采用锁定，因为锁定能够通过物理隔离防止设备被重新启动。