一名工人在印刷厂操作印刷机。
资产管理

什么是锁定/挂牌 (LOTO)？

By Mesh Flinders , Ian Smalley
发布日期 2026年4月30日

锁定/挂牌 (LOTO)，已定义

锁定/挂牌 (LOTO) 是一项安全程序，组织依赖该程序确保危险设备在维修前已安全关闭。

LOTO 是环境、健康和安全 (EHS) 领域的一项关键安全程序。EHS 专注于在工作场所、社区和公共空间等各种环境中保护人员健康和环境安全。

在大多数组织中，维护技术人员会在设备维修前，将 LOTO 作为日常维护工作的一部分执行。LOTO 的适用范围十分广泛，既包括关闭电路等简单操作，也包括释放液压系统和气动系统能量等更复杂的程序。

术语“锁定/挂牌”是指两种互补的做法，恰当地称为“锁定”和“挂牌”：

  • 锁定：在断路器、阀门和断开的开关等能源隔离设备上安装物理锁（通常是挂锁），以确保它们断电。
  • 挂牌：使用称为挂牌装置的警告标签，指示在标签被移除之前，任何人不得操作机器或设备。

凡是技术人员在维护、清洁、换模或更换工具等日常生产运营中需要接触危险能量的场景，组织都会依赖 LOTO 程序。危险能量源是指任何一旦意外释放或启动，就可能导致人员受伤、死亡或设备损坏的能量形式，包括电能、机械能、液压能、气动能、热能、化学能、重力能以及辐射能。

根据最新的一份报告，全球 LOTO 设备市场规模已达 2.6 亿美元，预计未来 7 年将以 5%–7% 的复合年增长率 (CAGR) 持续增长。1 美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 估计，仅在美国，LOTO 程序每年即可预防约 120 起死亡事故和 50,000 起工伤事故。2

在美国，美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 依据《危险能量控制标准》 (29 CFR 1910.147) 对所有 LOTO 计划进行监管。该 OSHA 标准规定了危险能量控制计划的各项要求，包括安全培训、锁定/挂牌程序以及定期检查。虽然部分 OSHA 法规允许仅采用挂牌而不实施锁定，但 OSHA 的监管框架优先采用锁定，因为锁定能够通过物理隔离防止设备被重新启动。

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锁定/挂牌是如何运作的？

锁定/挂牌 (LOTO) 包含七项危险能量控制程序，可根据不同设备或系统的需求进行调整。下面将详细介绍流程中的每一个步骤。

1. 准备工作

在启动停机程序之前，授权员工需要识别设备中存在的各种危险能量源。这一步涉及识别主要和次要危险能量源，包括：

  • 电气设备和断路器
  • 带运动部件的机械设备
  • 液压与气动系统
  • 热能或化学能

在准备阶段，工程师和技术人员需要识别并了解各类危险能量源所带来的风险，从而确保在开始维修前，所有危险能量都已被完全隔离。

2. 关闭

在识别并隔离所有相关危险能量源后，工作人员会使用按钮、控制面板等操作控制装置，使设备进入安全状态。

正确执行停机程序可确保设备不会在后续作业过程中意外启动，从而避免危及工作人员的安全。

3. 隔离

第三阶段旨在确保所有相关的能量隔离装置（如断开开关、阀门以及管道系统的盲板法兰）均已安全投入使用。此步骤的目标是建立一道物理隔离屏障，使设备与所有潜在能源完全隔离。

4. 应用

在应用阶段，授权员工会在各个能量隔离点加装属于自己的锁具，以进一步保障自身安全。在多人协同作业的环境中，LOTO 规范允许使用锁扣和锁箱实施群组锁定。这些安全装置可同时容纳多把锁，确保同一设备及其危险能量源的隔离点在所有相关人员解除各自的锁具之前始终保持隔离状态。

在此阶段，工作人员会将挂牌装置固定在锁具上，明确标示设备必须保持断电状态，直至挂牌被移除。

5. 释放

释放阶段（也称“储存能量释放”阶段）对于确保工作人员准备维修设备时，设备内不残留任何能量至关重要。未能充分释放系统和设备中的残余能量，可能导致工业环境中的人员受伤甚至死亡。

在一些组织中，释放阶段与更广泛的过程安全管理 (PSM) 实践相结合。过程安全管理是一种覆盖整个企业的系统化管理方法，旨在帮助员工安全地处理危险化学品。

第五步通常包括：

  • 释放气动或液压管路中的压力，确保系统中没有残留的压缩空气或液体
  • 对电气设备中的电容器进行放电，以消除残余能量
  • 允许加热的组件冷却，以免工人被灼伤

6. 验证

在第六步中，授权员工会进行严格检查，以确认系统已完全断能，可以开始维修作业。

这一步通常包括反复尝试启动设备，以确保维修过程中不会发生意外通电。

7. 重新激活

维护技术人员完成作业后，相关系统或设备即可重新激活并重新启动。

授权员工会移除所有锁具和挂牌，并确认所有人员已撤离设备区域，随后重新启动系统，使其安全恢复运行。

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实施锁定/挂牌程序的优点

锁定/挂牌 (LOTO) 程序可帮助组织在作业安全、合规性等方面取得可量化的改善。以下将进一步介绍 LOTO 在企业层面带来的几项主要优势。

  • 减少工作场所伤害和死亡事故：锁定/挂牌程序有助于防止因维修过程中设备意外启动或危险能量意外释放而导致的人员受伤和死亡。LOTO 可帮助维护团队实施安全措施，从源头消除风险，避免存储的能量滞留在系统或设备内部。
  • 提升合规性：针对设备正确执行 LOTO 程序，有助于组织遵守 OSHA 标准、CFR 要求以及适用于其设备和系统的治理、风险和合规 (GRC) 框架。LOTO 程序有助于避免组织因不合规而受到处罚，并帮助保护工作人员免受危险物质的危害。
  • 提高标准化程度：高效的危险能量控制计划是设计完善的 LOTO 框架的核心组成部分，有助于减少员工执行任务时的差异性。通过适当培训，LOTO 可帮助工作人员更好地理解自身的角色和职责，并严格遵循安全程序。例如，LOTO 有助于确保只有授权员工才能对特定设备实施锁定/挂牌，同时确保受影响员工能够清楚了解设备何时处于 LOTO 状态。
  • 强化作业纪律：LOTO 有助于强化现有作业实践，例如停机程序、能量隔离以及设备运行状态验证。LOTO 可减少组织对非正式且不安全替代做法的依赖，这些做法可能导致不安全的作业环境，并以现代化、合规且成熟的作业实践取而代之。
  • 延长资产生命周期：锁定/挂牌虽然主要是一项保障工作人员安全的实践，但从资产管理的角度来看，同样具有重要价值和优势。LOTO 通过严格执行能量隔离并避免设备意外带能，有助于维护资产完整性并延长资产生命周期；这两类情况都可能损坏资产并缩短其使用寿命。现代化的 LOTO 计划还可减少机械应力、电气故障以及工艺过程引起的损坏，从而降低资产随时间推移而发生劣化的风险。

主要锁定/挂牌用例

锁定/挂牌 (LOTO) 适用于各类行业和工作场所——凡是工作人员需要接触可能滞留在系统或设备内部的危险能量的场景，都需要采用 LOTO。

以下是一些最常见的用例。

工业制造业

在工业制造业环境中，LOTO 有助于改进生产线、机器人和重型机械的维护作业。

工业环境中的 LOTO 与运营技术 (OT) 安全密切相关。OT 安全是一系列用于保护工业运营管理系统的实践和技术。换模或更换工具、清洁和维修等常见 OT 作业都要求实现完全的能量隔离，并消除设备意外带能，以保障工作人员安全。
公用事业

公用事业行业依赖 LOTO 程序，帮助技术人员对配电板、变压器和断路器等电气设备进行维修。

这类作业要求严格遵循正确的锁定程序，避免工作人员暴露于电源带来的严重危险之中。
液压与气动系统

液压系统和气动系统是两种常见的流体动力系统，利用受压流体驱动机械设备并完成机械作业。其中，液压系统使用液体，气动系统使用气体。

LOTO 程序通过确保液压系统和气动系统在维护作业开始前处于无压力状态，防止其中存储的能量释放。
重型设备

重型设备通常用于施工现场的大型高能移动机械，可能含有危险能量源，在维护或维修前必须对这些能量源进行完全隔离。

LOTO 有助于确保重型机械处于安全状态，不会意外启动，从而避免维修人员面临危险。
实验室环境

实验室环境中，技术人员经常操作医疗设备、灭菌系统和实验室仪器，因此需要依赖 LOTO 程序来保障工程师和医护人员的安全。

在实验室中，危险通常源于电能、受压气体、真空系统和热源等多种能量形式的组合。建立完善的 LOTO 程序，有助于确保实验室工作人员在接触相关系统之前，使其达到零能量状态。

锁定/挂牌程序的挑战

尽管现代锁定/挂牌 (LOTO) 程序整体上成效显著，但仍面临诸多挑战。LOTO 执行人员经常需要应对现代系统和基础设施的复杂性，这可能导致危险的疏漏，并直接危及工作人员的安全。

以下是阻碍 LOTO 实施的一些常见问题：

  • 基础设施复杂性：随着工业 4.0 的发展，现代工业系统的互联组件数量比以往任何时候都更多。人工智能 (AI)物联网 (IoT) 为工作场所带来了更多功能和效率，同时也增加了系统复杂性，使危险能量源的完全断能更具挑战性。
  • 人为失误：即使是最现代、技术最先进的 LOTO 程序，也无法避免人为失误带来的影响。遗漏步骤、不正确使用锁定/挂牌装置，以及未严格遵循危险能量控制程序，都是可能使整个系统面临风险的人为失误。
  • 培训不足：LOTO 程序培训不足仍然是建立 LOTO 计划时最大的风险因素之一。由于锁定/挂牌培训需要投入大量资源，企业往往难以大规模开展高质量培训。管理者必须确保授权员工和受影响员工都充分了解各自的职责，以及设备意外启动所带来的风险。
  • 程序维护：LOTO 程序必须定期更新和维护，才能保持其有效性。与设备一样，LOTO 流程也会随着时间发生变化；如果锁定/挂牌程序未得到定期重新评估，就可能逐渐失去有效性。过时的 LOTO 做法可能导致控制方法不当，从而增加工作人员面临的风险。
  • 定期检查：规范 LOTO 实践的 OSHA 标准要求对所有程序进行定期检查和评审，以获得认证。雇主和组织必须每年检查一次各项危险能量控制程序，OSHA 检查员还必须观察授权员工执行相关程序，以核实每个步骤均已得到遵循。
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    脚注

    1 锁定挂牌设备市场概览，全球市场统计，2022–2024 年

    2 OSHA 情况说明书（锁定/挂牌），职业安全与健康管理局，2022 年