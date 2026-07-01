现代工业资产，如石油和天然气泵、涡轮机和变压器，配备了数千个 IoT 传感器，实时收集与资产性能相关的数据。这些传感器收集的数据通常包括温度、振动、能耗和流量等关键变量。

然后，这些数据传输到状态监测 (CM) 平台、云环境或边缘计算系统进行进一步分析。在此阶段，规范性平台还会导入有关资产性能的历史数据，以与当前状况进行比较。

组织必须为其打算监测的每项资产设定基线性能预期，建立在理想条件下的正常运行曲线。没有基线，规范性维护系统就无法检测异常或识别可能表明正在发展的故障模式的模式。