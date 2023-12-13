应立即采用以可靠性为中心的维护 (RCM) 的 10 个理由

1. 更好的规划和分析：许多研究（ibm.com 外部链接）的前提是，故障是由于未知原因造成的（即使在拥有众多熟练技术人员的组织中也是如此），这表明监控资产运营是多么困难。除非了解关键风险因素、历史记录、材料类比和每次故障的数据，否则盲点总会让专家束手无策。这就是为什么 RCM 基于生命周期每个阶段的知识进行构建，将故障的影响与生产目标联系起来，并在资产层面深入分析根本原因。

2. 首次修复率：让技术人员的首次修复率达到 90% 以上至关重要。但要做到这一点，技术人员需要在开始工作之前了解问题所在。若数据不完整，技术人员无法保证拥有合适的工具、库存和相关材料来修复问题。提高首次修复率的唯一方法是基于对故障模式的了解，优化工具库存和维修作业计划。

3. 积压管理：延期维护是必要的，但必须管理积压工作。任何问题如果放任不管，都可能继续恶化，最终导致解决问题的成本上升。延迟维护也可能增加安全和合规风险。RCM 帮助您根据每个请求的关键性、故障可能性和成本数据管理积压。从业者发现，他们可以清除大部分故障风险较低且对运营影响较小的积压项目。

4. 减少预防性维护 (PM)：许多公司都证实了一个事实：他们不知道自己的维护工作是否有助于延长资产的生命周期。多项研究表明，大多数公司发现难以优化其预防性维护计划，这导致了非必要维护的成本浪费。

5. 工作计划优化：大多数技术人员的表现取决于驱动其工作计划的资产记录、日志文件、文件和照片。技术人员利用这些信息来计划和执行他们的日常工作，设计进度、估算、库存等。如果没有治理和数据来驱动规范性方法，公司可能会制定多个适用于广泛资产类别的笼统流程，导致工作计划无法帮助技术人员履行职责。为了充分利用公司的知识，技术人员必须能够以便捷方式将资产记录、日志文件和分析方法融入实际情境。

6. 库存优化：当您知道哪些资产最有可能发生故障且需要紧急维修时，您就清楚应在仓库中备有哪些零件和工具的库存。可靠性分析和经过验证的故障模式使您能够减少昂贵、非必要的库存，同时确保关键库存的储备。

7. 技能传承：随着大量传统知识从工业企业流失，以逻辑化和结构化的方式呈现关于资产性质、所开展工作类型以及在确保运营性能背景下需分析的内容，变得尤为重要。RCM 在运营期望、常见问题以及如何进行维修和预防性维护任务之间，提供了这种逻辑化的信息流。将信息编码至 CMS 或 EMS 系统中，使技术人员能够理解方法，并专注于第一次就正确解决问题。

8. 响应时间：运营和维护必须实现高生产力水平，这意味着高利用率。但企业往往会优先考虑非关键资产，导致关键资产发生故障时出现紧急的产能和调度问题。若能根据关键性和故障倾向动态调整日程安排和工单流程，便已在确保运营流程方面取得领先。

9. 优化监控：领导层经常收到受监控资产发出的警报，检查后发现该资产运行良好，但不久之后又出现故障。正如维护计划员和技术人员从 RCM 过程和故障模式应用中学习一样，旨在识别潜在故障或操作问题的计算机算法也是如此。RCM 的优势之一在于，其学习成果可以在整个资产生命周期内与所有资产绩效相关系统共享。

10. 投资回报率：网上有许多文章和成功案例强调了 RCM 如何降低维护成本、提高生产力，同时减少计划外停机时间。来自 NASA 的 RCM 实施指南（ibm.com 外部链接）说明了与标准预防性方法相比，RCM 如何降低维护成本。