如今，边缘计算已成为物联网不可或缺的互补性技术，它有助于加速数据处理时间、降低延迟并提升各类物联网设备的安全性。

众多现代应用的功能实现都依赖于物联网中的边缘计算技术。联网设备使医疗专业人员能够远程监控患者。传感器可在拥堵区域优化交通流，系统能控制水电站大坝，其应用场景广泛且多样。

近期一份报告预测，到 2025 年底，全球 IoT 设备的数量将达到 180 亿，比前两年增加了 16 亿。 1

边缘计算对于确保这些设备产生的数据在边缘侧而非云端处理至关重要，若在云端处理会显著降低互联网等网络的速度。

据《Fortune Business Insights》报道，全球边缘计算市场规模在两年前仅略超 100 亿美元。预计未来六年将达到 1820 亿美元，复合年增长率为 38.2%。2