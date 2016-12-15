家里漏水别大意，小心钱包也“漏水”。你知道吗？包括盗窃在内的财产损失，占了家庭保险理赔案例的 97.3%。财产损失可能由多种原因造成，不仅会打乱你的生活节奏，比如火灾、雷击、大风冰雹，或是飓风、龙卷风这类极端天气事件，也可能是漏水、冻损，甚至是盗窃。好消息是，借助物联网、智能家居传感器以及保险公司的帮助，你能有效保护自己、住所和家人，避免因房屋及财产损失而遭受过多困境。

以下是 8 款可部署在家中的传感器清单，帮你在风暴来临时筑牢安全防线。

1. 火灾/一氧化碳检测

火灾是造成财产损失的首要原因，没有之一。多年来，不起眼的烟雾报警器一检测到家中烟雾就会发出警报，但除了烟雾，还有多种污染物会威胁家居环境和空气质量，这些都可能导致财产损失并伤害室内人员。一氧化碳检测仪能监测空气中的一氧化碳浓度，浓度超标时会发出警示。由于一氧化碳无色无味，且无法凭感官察觉，检测仪堪称救命神器，尤其是连接应急监控服务后，作用更突出。

一些新型传感器不仅能同时检测烟雾和一氧化碳，还能监测家中整体空气质量，追踪粉尘、煤烟、花粉、温湿度、空气污浊度、污染物及颗粒物等有害物质。更吸引人的是，使用这些传感器还能享受保险公司提供的优惠折扣。

2. 泄漏/湿气检测

漏水和冻损是家庭保险理赔的第二大主要原因。没人愿意接到那通可怕的电话——通知你家漏水严重，水还渗到了楼下住户家中。比如制冰机的供水管破裂，水连续流了 24 小时不停歇。这会是一场代价高昂的意外。

湿度检测传感器能在管道冻结甚至水管破裂导致家居面临风险时，及时发出预警。这些传感器能及时提醒家中发生的漏水情况，让你能在造成损失前迅速处理问题。该传感器可安装在热水器、洗碗机、冰箱、水槽、污水泵等任何存在漏水风险的地方。只要测出不该有的积水，传感器就会发消息给你，方便你赶快回家查看情况。

3. 门窗开关

门窗传感器能在有人进出房屋时发出提醒，还能在门扇开合时自动控制电灯的开关。门窗传感器是家庭防盗的第一道防线，部分型号还能在入侵者破窗时立即发出警报。这些传感器不仅能警示潜在入侵者，还能察觉行为异常的青少年。无线技术再次发挥作用，让你能直接在手机或平板上接收通知，有需要时还能快速求助。

4. 可视门铃

可视门铃同时兼具防盗传感器的功能。这个智能设备能让你通过手机查看门外来访者。无论你是在家中独处想确认门外来人身份，还是在上班时有人到访住所，都能从容应对。你将随时掌握情况。若搭配门窗开关传感器使用，窃贼便会望而却步，不再自找麻烦！Ring 是市场上最早推出的可视门铃品牌之一，如今已有多款优质选择。

5. 智能恒温器

智能温控器能让你随时随地调节家中的采暖与制冷系统。智能恒温器不仅酷炫实用，还能通过监测室内外温湿度帮你节省开支。智能温控器能根据你的出入状态自动调节室温，这种动态调温功能可精准契合你的生活习惯与空间使用规律。顶级智能恒温器可实现按照房间控温，你在房间时能维持理想温度，无人时则自动切换至节能模式。将认知技术应用于这些传感器，正为打造能“思考”、懂你且知晓你温度偏好的家居环境铺平道路。

6. 运动传感器

运动传感器的功能正如其名——它能精准监测区域内的动静变化。你不在家时，这些传感器会全程值守；一旦监测到屋内有动静，或是门窗被开关，都会及时向你发出警报。运动传感器就像为你增添了一双慧眼，能及时警示家中的异常活动——例如青少年偷偷外出（或潜入），或是孩子进入药柜等受限区域。

运动传感器也有助于节省能源。这些传感器可与灯光或恒温器相连，根据房间的占用情况控制能耗：比如房间无人时，会自动关灯或调节至节能温度。

运动传感器还能与视频设备相连，这样你不仅会收到传感器触发的通知，传感器还会启动录像功能，捕捉入侵画面。

多功能传感器将多种传感功能集成于单一设备。其复合检测能力可涵盖运动、温度、光照、湿度、振动及紫外线等环境参数。

并非所有运动传感器都一样。以下是可供选用的各类运动传感器速览：

被动红外线 (PIR) ：检测人体热量（红外能量）。作为家居安防领域应用最广的传感器。这类设备通过检测热量与运动构建防护网格——当移动物体遮挡多个网格区域并引起红外能量变化时，传感器便会立即启动警报。

：检测人体热量（红外能量）。作为家居安防领域应用最广的传感器。这类设备通过检测热量与运动构建防护网格——当移动物体遮挡多个网格区域并引起红外能量变化时，传感器便会立即启动警报。 微波 (MW)：传感器发送微波脉冲以测量移动物体的反射。 微波传感器虽比红外传感器覆盖范围更广，但成本较高且易受电气干扰。

微波传感器虽比红外传感器覆盖范围更广，但成本较高且易受电气干扰。 双技术运动传感器 ：双技术运动传感器采用多种技术监测特定区域，比如被动红外与微波传感器组合。需同时触发这两种传感器才会启动警报，以此减少误报情况的发生。

：双技术运动传感器采用多种技术监测特定区域，比如被动红外与微波传感器组合。需同时触发这两种传感器才会启动警报，以此减少误报情况的发生。 区域反射型 ：从 LED 发出红外线。传感器借助这些射线的反射，测量自身到人员或物体的距离，并检测该物体是否处于指定区域内。

：从 LED 发出红外线。传感器借助这些射线的反射，测量自身到人员或物体的距离，并检测该物体是否处于指定区域内。 超声波 ：发出超声波脉冲并测量移动物体的反射。

：发出超声波脉冲并测量移动物体的反射。 振动：检测振动。这类传感器主要有两种类型——加速度计和压电装置。

你可以在传感器维基上了解到关于振动技术的详尽信息，内容丰富到远超你的预期。

7. 智能车库门

Wi-Fi 智能车库门能让你更加安心无忧。这个功能看似简单却非常实用——你再也无需担心会忘记关闭车库门。无论身处何处，你都可以通过手机开关车库门。

8. 对讲机/中枢设备

装好了传感器打造智能家，现在你需要一个地方统一管理所有设备。智能家居中枢加对讲系统就能搞定——不仅能接入所有智能传感器，还自带全屋通讯功能，不管是紧急求助还是维修呼叫，一键就能搞定。对讲系统还能让你“穿透墙壁”，实现跨房间视频语音通话。就算上班在外，也能用手机呼叫家里的房间，比如方便随时照看年迈的父母，超实用。

由此可见，市面上多种传感器能助你构建安全的智能家居，即便你不在家也能提供周全防护。这类技术的应用正迅速流行起来，甚至已成为保险公司的激励手段。保险公司始终关注你与住宅的安全，如今多家险企正陆续推出服务，助你实现家居智能化——前瞻性保障人身和财产安全。

未来发展方向：提升运营效率，使建筑、设施与资产兼具更高安全性和生产力。

毫无疑问，技术已助力我们打造更智能、更安全的住宅。走出家庭场景，具有前瞻性的机构正不断探索物联网数据、人工智能及自动化工作流程的新用法，以此推动工作方式现代化、通过自动化提升生产力，并进一步放大数据的价值。