想象一下交响乐团的指挥，他指挥每位乐手在正确的时刻演奏。同样，微服务编排可以确保每个微服务在需要时执行其特定功能，从而提供无缝的用户体验。如果没有这种协调，将会一片混乱，服务随意相互调用，组件故障时工作流中断，并且无法了解不同 IT 基础设施的整体情况。

组织需要微服务编排，因为现代应用程序复杂，由数百个独立的服务组成。微服务编排充当系统角色，将这些独立服务转化为协调良好的应用程序，同时保持分布式架构的可扩展性和灵活性优势。

根据 Research Nester 的一份报告，微服务编排市场在 2024 年的估值为 47 亿美元，预计到 2032 年将达到 723 亿美元。本研究表明，预测期内的复合年增长率 (CAGR) 为 23.4%。 1

推动市场稳步扩张的因素包括全球科技公司（如 Google 和 Amazon）应用程序的增长，以及来自电子商务、金融科技和流媒体服务的日益增长的需求。

Netflix 和 Hulu 等大型流媒体服务就是典型的用例。它们依赖微服务编排来协调数百个微服务，这些微服务负责处理从用户身份验证和内容推荐，到视频流和计费的所有事务。所有这些都必须协同工作，才能同时提供数百万种个性化观看体验。