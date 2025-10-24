什么是基础设施自动化？

现代 IT 环境越来越复杂，跨越多个数据中心、云供应商和混合架构。过去仅在少数服务器上运行的工作负载，如今已发展为跨地域分布的数千个微服务与容器集群。

若采用人工管理基础设施（包括单独配置服务器、用电子表格跟踪依赖关系、逐台部署系统更新），可能导致数周的工作延误、高错误率以及部署时机的错失。

基础设施自动化通过用代码驱动、可重复和自动化的工作流程取代手动配置，从而简化了这一过程。组织无需等待数周进行手动部署，即可在几分钟内调配整个环境。这种方法提高了可靠性、减少了配置错误，并实现了按需可扩展性。

例如，为应对“黑色星期五”需跨云区域手动部署微服务应用时，企业可能需要耗费数周时间进行服务器资源调配、负载均衡器配置以及跨区域网络连接的建立。借助 IT 基础设施自动化工具，同样的部署只需几分钟即可完成。

基础设施自动化还支持开发运维 (DevOps) 实践，包括持续整合和持续交付 (CI/CD) 管道、容器编排和基础设施即代码 (IaC)。