IBM® Concert 基础设施自动化工作流

在整个基础设施中实现可扩展和标准化的自动化
轻松创建可适应任何环境的复杂低代码自动化和编排。IBM® Concert 基础设施自动化工作流是一项旨在简化跨堆栈自动化构建与管理，同时支持团队协作与机器调用的功能。
通过支持所有主流自动化平台，复用现有的自动化资产，并将其扩展至更复杂的端到端跨域编排场景。持续运用专用工具并面向企业其他业务领域扩展价值。
直观的用户界面可借助低代码拖放功能和抽象化供应商 API 普及自动化技术，构建与企业需求相匹配的复杂工作流，并减少对专业技能的依赖。
低代码基础设施自动化和编排可实现易于使用的事件驱动自动化，从而支持自助式/API 驱动的基础设施服务交付。
该工具可支持 260 多家供应商、专有 API 集成、SSH 命令、Telnet、原生 Python 和 Ansible 兼容性，同时具备卓越的灵活性。它专为适配企业当前技术环境而设计。无需进行任何修改，即可快速启用自动化。
IBM® Concert 工作流具备可扩展性，可帮助组织最大限度提高自动化程度并简化运营。
通过纳入不受支持平台的数据，改进大规模数据收集。通过复杂工作流的自动化和修复将这些洞察分析转化为行动。根据性能警报自动解决问题、更新和执行系统配置。
在所有业务系统中无缝集成自动化功能。利用先进的编排和自动化功能，解决不同系统、多种工具和手动数据传输等问题。弥合平台差距，建立高效无误的工作流，提高生产力。
采用自动化、编排和平台工程来提供自助式基础设施。跨孤岛的增强自动化可通过编排确保安全性和合规性控制，从而防止审计失败。端到端 IT 可视性支持持续的基础设施安全防护和合规自动化。
运用可扩展的解决方案，利用 IT 服务管理系统中的实时数据来自动执行验证、诊断和事件解决，以提升响应和决策能力。
IBM® Concert 可为团队提供应用程序健康状况和合规态势的统一视图，以便尽快检测风险并加速恢复。Concert 已嵌入工作流，可将洞察分析转化为自动化操作，从而简化修复、精简审核、帮助组织维持弹性并减少人工操作。