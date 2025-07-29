IBM® Concert 基础设施自动化工作流

利用强大的可扩展 API 的自动化来集成并编排复杂的工作流。无论您是在低代码还是全代码环境中工作，您都可以跨工具和团队触发、管理和重用脚本及运行手册等自动化资产。

每个工作流均可作为 API 端点发布，并通过内置 API 网关实施保护、管理和治理。按用户、团队或角色控制访问权限，并通过集中式身份验证、使用限制和实时监控确保可靠性。

简化 API 自动化。安全扩展。更快交付。