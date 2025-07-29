名称焕新，性能如一。 Rapid Infrastructure Automation 现已升级为 IBM® Concert 工作流

IBM® Concert 基础设施自动化工作流

在整个基础设施中实现可扩展和标准化的自动化

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跨堆栈基础设施编排

轻松创建可适应任何环境的复杂低代码自动化和编排。IBM® Concert 基础设施自动化工作流是一项旨在简化跨堆栈自动化构建与管理，同时支持团队协作与机器调用的功能。
保留并放大现有的自动化投资

通过支持所有主流自动化平台，复用现有的自动化资产，并将其扩展至更复杂的端到端跨域编排场景。持续运用专用工具并面向企业其他业务领域扩展价值。
减少对专门的自动化技能的依赖

直观的用户界面可借助低代码拖放功能和抽象化供应商 API 普及自动化技术，构建与企业需求相匹配的复杂工作流，并减少对专业技能的依赖。
简化自助式基础设施自动化

低代码基础设施自动化和编排可实现易于使用的事件驱动自动化，从而支持自助式/API 驱动的基础设施服务交付。
随需应变，无缝适配

该工具可支持 260 多家供应商、专有 API 集成、SSH 命令、Telnet、原生 Python 和 Ansible 兼容性，同时具备卓越的灵活性。它专为适配企业当前技术环境而设计。无需进行任何修改，即可快速启用自动化。

升级：从企业自动化到智能编排

了解 API 驱动式方案如何驱动企业自动化向智能编排的转型

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简化和扩展自动化

IBM® Concert 工作流具备可扩展性，可帮助组织最大限度提高自动化程度并简化运营。
工作流对象编辑器的屏幕截图
Concert 工作流可强化现有的自动化技术
扩展现有自动化

加速扩展自动化，而无需更换现有工具。IBM® Concert 工作流可连接、编排并增强现有脚本、运行手册和平台，例如 Ansible、Jenkins 和 Chef。

通过内置的 API 支持、事件触发器和基于角色的控制，您可以统一不同 IT 环境的自动化并实现全栈编排。通过 API 或用户界面触发工作流，利用不断增长的整合库，管理单一集中式平台中的所有数据。

引入新工具，保留现有工具并升级自动化能力——实现更高效、更智能的大规模演进。
Concert 工作流 API 网关的示意图
Concert 工作流 API 网关
易于使用的自动化

利用强大的可扩展 API 的自动化来集成并编排复杂的工作流。无论您是在低代码还是全代码环境中工作，您都可以跨工具和团队触发、管理和重用脚本及运行手册等自动化资产。

每个工作流均可作为 API 端点发布，并通过内置 API 网关实施保护、管理和治理。按用户、团队或角色控制访问权限，并通过集中式身份验证、使用限制和实时监控确保可靠性。

简化 API 自动化。安全扩展。更快交付。
Concert 工作流自动化中心的示意图
Concert 工作流可支持团队提供自动化即服务
集中式自动化管理

执行安全的集中式自动化管理，将企业级治理融入您的自动化战略。通过集中式工作流管理和基于角色的访问控制触达操作块层面，确保团队能够轻松实现自动化。

通过集成式 Git 支持，轻松实现工作流的调度、版本控制和管理。治理仪表板可提供实时指标、投资回报率洞察分析和完整的审计跟踪记录，并具备内置记录和错误处理功能。

安全。可视。受控。专为实现大规模扩展而构建的自动化。
Concert 工作流 低代码工作流 自动化
Concert 工作流 低代码工作流 自动化
IT 基础设施编排

IBM® Concert 工作流是一个强大的引擎，专为低代码和全代码用户设计。通过直观的拖放界面和数千个预建 API 驱动操作块，构建、管理和扩展复杂的自动化。

跳过手动流程，使用 JSON、YAML 或无代码工具加速实现自动化。与您现有的技术堆栈无缝集成，并提高整个团队的生产力。无论您是编排基础设施还是加速服务交付，Concert Workflows 都能简化自动化并灵活适应业务增长。
工作流对象编辑器的屏幕截图
Concert 工作流可强化现有的自动化技术
扩展现有自动化

加速扩展自动化，而无需更换现有工具。IBM® Concert 工作流可连接、编排并增强现有脚本、运行手册和平台，例如 Ansible、Jenkins 和 Chef。

通过内置的 API 支持、事件触发器和基于角色的控制，您可以统一不同 IT 环境的自动化并实现全栈编排。通过 API 或用户界面触发工作流，利用不断增长的整合库，管理单一集中式平台中的所有数据。

引入新工具，保留现有工具并升级自动化能力——实现更高效、更智能的大规模演进。
Concert 工作流 API 网关的示意图
Concert 工作流 API 网关
易于使用的自动化

利用强大的可扩展 API 的自动化来集成并编排复杂的工作流。无论您是在低代码还是全代码环境中工作，您都可以跨工具和团队触发、管理和重用脚本及运行手册等自动化资产。

每个工作流均可作为 API 端点发布，并通过内置 API 网关实施保护、管理和治理。按用户、团队或角色控制访问权限，并通过集中式身份验证、使用限制和实时监控确保可靠性。

简化 API 自动化。安全扩展。更快交付。
Concert 工作流自动化中心的示意图
Concert 工作流可支持团队提供自动化即服务
集中式自动化管理

执行安全的集中式自动化管理，将企业级治理融入您的自动化战略。通过集中式工作流管理和基于角色的访问控制触达操作块层面，确保团队能够轻松实现自动化。

通过集成式 Git 支持，轻松实现工作流的调度、版本控制和管理。治理仪表板可提供实时指标、投资回报率洞察分析和完整的审计跟踪记录，并具备内置记录和错误处理功能。

安全。可视。受控。专为实现大规模扩展而构建的自动化。
Concert 工作流 低代码工作流 自动化
Concert 工作流 低代码工作流 自动化
IT 基础设施编排

IBM® Concert 工作流是一个强大的引擎，专为低代码和全代码用户设计。通过直观的拖放界面和数千个预建 API 驱动操作块，构建、管理和扩展复杂的自动化。

跳过手动流程，使用 JSON、YAML 或无代码工具加速实现自动化。与您现有的技术堆栈无缝集成，并提高整个团队的生产力。无论您是编排基础设施还是加速服务交付，Concert Workflows 都能简化自动化并灵活适应业务增长。

实现跨堆栈、跨域的自动化和编排

RNA 自动化性能管理屏幕以等距视图在平面上排布
自动化网络性能管理

通过纳入不受支持平台的数据，改进大规模数据收集。通过复杂工作流的自动化和修复将这些洞察分析转化为行动。根据性能警报自动解决问题、更新和执行系统配置。
RNA 公有云管理屏幕以等距视图在平面上排布
跨系统编排和扩展自动化

在所有业务系统中无缝集成自动化功能。利用先进的编排和自动化功能，解决不同系统、多种工具和手动数据传输等问题。弥合平台差距，建立高效无误的工作流，提高生产力。
RNA 网络安全自动化屏幕以等距视图在平面上排布
编排安全性和合规性

采用自动化、编排和平台工程来提供自助式基础设施。跨孤岛的增强自动化可通过编排确保安全性和合规性控制，从而防止审计失败。端到端 IT 可视性支持持续的基础设施安全防护和合规自动化。
RNA ITSM 屏幕以等距视图在平面上排布
简化 ITSM

运用可扩展的解决方案，利用 IT 服务管理系统中的实时数据来自动执行验证、诊断和事件解决，以提升响应和决策能力。

体验 IBM® Concert 的完整价值

IBM® Concert 主屏幕
IBM® Concert 主屏幕

IBM® Concert 可为团队提供应用程序健康状况和合规态势的统一视图，以便尽快检测风险并加速恢复。Concert 已嵌入工作流，可将洞察分析转化为自动化操作，从而简化修复、精简审核、帮助组织维持弹性并减少人工操作。

 了解有关 IBM Concert 的更多信息
采取后续步骤

简化基础设施复杂性并扩大自动化范围。

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