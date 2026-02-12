在循环的“计划 → 编码 → 构建 → 测试”一侧，团队将软件需求细化为小的用户故事，增量地（但频繁地）提交代码到代码仓库，并使用持续集成 (CI) 工具自动构建和测试每个代码变更。

在“发布 → 部署 → 运维 → 监控”一侧，自动化工作流将变更推送到 IT 环境并交付给用户。同时， 可观测性工具跟踪系统运行状况、软件性能和用户行为，检测问题并衡量整体影响。

无限循环强调了 DevOps 生命周期的每个阶段都会相互影响。团队共享工作、知识和责任，而不是在孤岛之间来回传递。该循环也说明了 DevOps 工作流如何简化软件交付和优化流程。理想情况下，每个周期都比上一个更快、更安全、更自动化。

因此，DevOps 生命周期使企业能够协调人员、流程和工具，以交付高质量的软件应用程序和无摩擦的用户体验。