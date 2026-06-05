Gartner 在 2020 年代初引入了 CTEM 的概念，概述了一个五步流程，以简化风险管理并使其更全面：范围界定、发现、优先级排序、验证和动员。

CTEM 是漏洞管理的演进形式，漏洞管理是识别、评分和优先级排序威胁的基本实践。它通过先进的优先级排序和验证能力增强传统的漏洞管理，使组织能够准确识别在任何时刻哪些威胁最为危险。CTEM 持续监控 IT 生态系统，以与业务优先级紧密对齐的方式对修复进行优先级排序。

CTEM 的目标是通过将组织的资源集中在对环境构成最切实、最紧迫威胁的网络风险上，来实现主动安全。这样，CTEM 可以帮助减少警报疲劳并缩短平均修复时间 (MTTR)。

计算领域的最新进展使主动安全方法比以往更为关键。Gartner 分析师在 2026 年 5 月写道1，Anthropic 的 Claude Mythos Preview 和 Project Glasswing “需要”有效的 CTEM。同样，IDC 在 2026 年 3 月的一份报告2中断言，持续的 CTEM 流程对于为后量子加密做准备至关重要。