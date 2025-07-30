从处理客户交易和管理供应链到实现员工协作和分析实时数据，应用程序几乎为现代业务的各个方面提供支持。

当这些应用程序出故障时，后果可能很严重。停机时间（应用程序不可用或无法正常运行的时间段）可能会导致声誉受损、用户体验下降和重大的财务损失。

事实上，目前有 98% 的组织报告称，停机时间成本超过每小时 100,000 美元，其中三分之一的组织估计损失在 100 万美元至 500 万美元之间。

通过设计和实施弹性应用程序，组织可以避免和减轻这些中断。

应用程序弹性取决于两个核心原则：

容错能力：当应用程序部分出现故障时，应用程序继续运行的能力。

弹性应用程序有助于减少应用程序架构中的漏洞，提高运营效率，并确保即使在遇到意外中断时也能提供一致的用户体验。