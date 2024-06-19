结直肠癌的检测目前需要患者接受结肠镜检查，这是一种由临床医生在医院环境中进行的侵入性手术。随着结直肠癌发病率的上升，英国的许多医院都在努力跟上结肠镜检查需求的增长，等候名单也在变长。例如，40% 的国民医疗服务体系 (NHS) 患者在 2023 年等了六周或更长时间才接受结肠镜检查4，这一趋势可能会继续恶化。

大多数去医院做结肠镜检查的人不会被诊断出患有癌症。这意味着二级医疗机构的诊断路径无法充分利用其资源，因为它们最终会筛查出很大一部分患者，而这些患者可能本来就不需要接受结肠镜检查。

传统上，结肠镜检查是确定患者是否患有结直肠癌的最准确方法，而 AI 有可能使癌症诊断更快、更便宜、更微创。Informed Genomics 是一家总部位于英国的基因组学先驱公司，其使命是利用科技创新改进癌症诊断。

在最近成功推出准确的非侵入性膀胱癌检测的基础上，Informed Genomics 现在通过与 CanSense 建立新的合作伙伴关系，将注意力转向改善结直肠癌的诊断。

CanSense 是从斯旺西大学启动的一个研究项目中分离出来的，它结合了光谱学和 AI 的力量，开发了一种快速、廉价、非侵入性的结直肠癌血液检测方法。

Informed Genomics CEO Simon Davis 解释说：“CanSense 解决方案在帮助临床医生提供更高效、更高质量的护理方面的潜力令我们感到非常兴奋。为了将解决方案推向市场并获得监管部门的批准，我们必须确保底层技术可靠、稳健和透明。”