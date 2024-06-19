结肠直肠癌是英国第四大常见癌症1，全球每年有 70 万人死于此病2。幸运的是，54% 的肠癌病例是可以预防的3，早期干预对于为患者带来积极的治疗效果至关重要。
结直肠癌的检测目前需要患者接受结肠镜检查，这是一种由临床医生在医院环境中进行的侵入性手术。随着结直肠癌发病率的上升，英国的许多医院都在努力跟上结肠镜检查需求的增长，等候名单也在变长。例如，40% 的国民医疗服务体系 (NHS) 患者在 2023 年等了六周或更长时间才接受结肠镜检查4，这一趋势可能会继续恶化。
大多数去医院做结肠镜检查的人不会被诊断出患有癌症。这意味着二级医疗机构的诊断路径无法充分利用其资源，因为它们最终会筛查出很大一部分患者，而这些患者可能本来就不需要接受结肠镜检查。
传统上，结肠镜检查是确定患者是否患有结直肠癌的最准确方法，而 AI 有可能使癌症诊断更快、更便宜、更微创。Informed Genomics 是一家总部位于英国的基因组学先驱公司，其使命是利用科技创新改进癌症诊断。
在最近成功推出准确的非侵入性膀胱癌检测的基础上，Informed Genomics 现在通过与 CanSense 建立新的合作伙伴关系，将注意力转向改善结直肠癌的诊断。
CanSense 是从斯旺西大学启动的一个研究项目中分离出来的，它结合了光谱学和 AI 的力量，开发了一种快速、廉价、非侵入性的结直肠癌血液检测方法。
Informed Genomics CEO Simon Davis 解释说：“CanSense 解决方案在帮助临床医生提供更高效、更高质量的护理方面的潜力令我们感到非常兴奋。为了将解决方案推向市场并获得监管部门的批准，我们必须确保底层技术可靠、稳健和透明。”
CanSense 解决方案具有高灵敏度，可确保结果准确。
的每年英国 NHS 节省费用估计值5。
CanSense 决定在 IBM Cloud 上开发其新的人工智能驱动结直肠癌筛查解决方案 CanSense – CRC，以提供无缝可扩展性。为了支持其监管审批之旅，CanSense 还选择了 IBM® watsonx.governance 帮助公司从单一平台监控和管理其人工智能模型。
“我们决定与 IBM 合作开展这个项目，因为他们在支持医疗保健创新方面拥有出色的记录，并且数十年来一直致力于开发 AI。”CanSense CEO Adam Bryant 解释道。“我们非常重视 watsonx.governance 使我们能够跟踪模型运行状况、准确性、漂移偏差和有关我们 AI 模型的其他关键指标。为了获得监管部门的批准，我们需要展示我们的解决方案是如何工作的，而 watsonx.governance 可以帮助我们提供透明度。”
通过与 IBM 合作，CanSense 还借助 IBM® Client Engineering 服务获得了与 IBM 专家的沟通的机会。例如，CanSense 参加了一个研讨会，会上临床医生和 IT 专家齐聚一堂，共同探讨技术如何帮助医疗保健转型。IBM 工程师提供技术建议和支持，继续与 CanSense 合作，共同开发其筛查解决方案，并帮助该公司从其 IBM 解决方案中获取最大价值。
Bryant 评论道：“参加 IBM 的医疗保健技术研讨会为我们提供了一个绝佳的机会，可以获得领先专家的意见和反馈，包括实验室服务提供商、NHS 临床医生和投资者。IBM 和行业专家的洞察分析正在帮助我们完善解决方案，并有效地为市场推出做好准备。”
借助 CanSense – CRC，医疗保健专业人员采集的血液样本可用于检测结直肠癌。然后 CanSense 解决方案对血液样本进行光谱分析，并将这些数据发送到 IBM Cloud 上托管的专有 AI 模型。CanSense AI 使用真实世界的样本和数据进行了广泛的训练，然后检测血液样本中是否存在结直肠癌的证据。
Davis 评论道：“从技术角度来看，CanSense 为 Informed Genomics 提供了许多帮助，有潜力帮助我们推出全新的结直肠癌筛查服务。了解到 CanSense 使用 IBM 解决方案不断监控其 AI 性能，让我们有信心能够成功将其推向市场，并向行业监管机构证明其有效性。”
在接下来的几个月里，Informed Genomics 计划部署其英国实验室的解决方案，并根据 ISO15189 质量标准对该服务进行认证。在对解决方案进行全面测试和验证后，Informed Genomics 将向临床医生和医院提供结直肠癌筛查服务，以支持诊断活动。
Davis 说：“如果我们能够成功地将 CanSense 解决方案支持的结直肠癌筛查服务推向市场，收益将是巨大的。例如，临床医生将能够让患者进行无创血液检查，这样他们就可以对等待名单上的结肠镜检查进行分类。这反过来将有助于减轻执行这些程序的临床医生的工作量，并帮助他们将时间和资源集中在风险最高的患者身上。”
CanSense 和 Informed Genomics 正在努力将诊断时间从几周缩短到几天，这将有助于支持早期诊断并改善患者护理。
“我们知道，越早诊断出结直肠癌，患者的治疗效果就越好。”布莱恩特解释道。“CanSense 和 Informed Genomics 可以帮助医生做出准确、快速的诊断，这将使他们能够及时采取干预措施，为患者提供完全康复的最佳机会。它还可以降低成本；我们预计，以我们的解决方案增强结直肠癌治疗途径后，NHS 每年可以节省 3 亿英镑。”
在推出 CanSense – CRC 之后，Informed Genomics 希望与英国及其他地区的公立和私立医院的临床医生合作，改变结直肠癌的治疗方式。
Davis 总结道：“我们的核心重点仍然是提供创新的癌症检测服务，以实现早期诊断、个性化治疗和改善患者结局。我们与 CanSense 和 IBM 的合作使我们能够实现这一目标，同时还将我们的产品组合范围扩展到新市场，并使更多患者能够获得这些服务。”
Informed Genomics（ibm.com 外部链接）成立于 2022 年，提供广泛的临床基因组学服务，包括遗传性癌症检测和膀胱癌检测。该公司还为临床医生和学者提供完整的外显子组、基因组和 RNA 测序、肿瘤分析和定制检测组设计服务。
CanSense（ibm.com 外部链接）由斯旺西大学的领先结直肠外科医生、科学家和研究人员创立，是一家创新型初创公司，通过在肠癌的早期阶段检测出癌症，使治疗变得更快、更容易，从而彻底改变肠癌的检测和治疗。2023 年，CanSense 被威尔士政府授予圣大卫创新、科学和技术奖。
1肠癌（ibm.com 外部链接），bowelcanceruk.org，2024 年 5 月 15 日。
2网站主页（ibm.com 外部链接），CanSense，2024 年 5 月 15 日。
3肠癌统计数据（ibm.com 外部链接），英国癌症研究中心，2024 年 5 月 15 日。
4NHS 诊断等待时间和活动数据（ibm.com 外部链接），NHS England，2024 年 5 月 15 日。
5关于 CanSense（ibm.com 外部链接），CanSense，2024 年 5 月 15 日。
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2024 年 5 月美国出品。
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