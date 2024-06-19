主页 Case Studies Informed Genomics - CanSense 通过 AI 驱动的癌症检测帮助挽救生命
CanSense 与 Informed Genomics 和 IBM 合作，将开创性的 AI 驱动的结直肠癌筛查解决方案推向市场
一位科学家在使用 CanSense 诊断设备

结肠直肠癌是英国第四大常见癌症1，全球每年有 70 万人死于此病2。幸运的是，54% 的肠癌病例是可以预防的3，早期干预对于为患者带来积极的治疗效果至关重要。

结直肠癌的检测目前需要患者接受结肠镜检查，这是一种由临床医生在医院环境中进行的侵入性手术。随着结直肠癌发病率的上升，英国的许多医院都在努力跟上结肠镜检查需求的增长，等候名单也在变长。例如，40% 的国民医疗服务体系 (NHS) 患者在 2023 年等了六周或更长时间才接受结肠镜检查4，这一趋势可能会继续恶化。

大多数去医院做结肠镜检查的人不会被诊断出患有癌症。这意味着二级医疗机构的诊断路径无法充分利用其资源，因为它们最终会筛查出很大一部分患者，而这些患者可能本来就不需要接受结肠镜检查。

传统上，结肠镜检查是确定患者是否患有结直肠癌的最准确方法，而 AI 有可能使癌症诊断更快、更便宜、更微创。Informed Genomics 是一家总部位于英国的基因组学先驱公司，其使命是利用科技创新改进癌症诊断。

在最近成功推出准确的非侵入性膀胱癌检测的基础上，Informed Genomics 现在通过与 CanSense 建立新的合作伙伴关系，将注意力转向改善结直肠癌的诊断。

CanSense 是从斯旺西大学启动的一个研究项目中分离出来的，它结合了光谱学和 AI 的力量，开发了一种快速、廉价、非侵入性的结直肠癌血液检测方法。

Informed Genomics CEO Simon Davis 解释说：“CanSense 解决方案在帮助临床医生提供更高效、更高质量的护理方面的潜力令我们感到非常兴奋。为了将解决方案推向市场并获得监管部门的批准，我们必须确保底层技术可靠、稳健和透明。”
90% 敏感性

CanSense 解决方案具有高灵敏度，可确保结果准确。

 3 亿 英镑

的每年英国 NHS 节省费用估计值5

为了使 CanSense 走出大学实验室并走向市场，我们寻找了可扩展的技术，既能支持计算密集型工作负载，又能帮助我们确保对支持我们解决方案的 AI 进行出色的治理。 Adam Bryant CEO CanSense
引领新的癌症筛查技术

CanSense 决定在 IBM Cloud 上开发其新的人工智能驱动结直肠癌筛查解决方案 CanSense – CRC，以提供无缝可扩展性。为了支持其监管审批之旅，CanSense 还选择了 IBM® watsonx.governance 帮助公司从单一平台监控和管理其人工智能模型。

“我们决定与 IBM 合作开展这个项目，因为他们在支持医疗保健创新方面拥有出色的记录，并且数十年来一直致力于开发 AI。”CanSense CEO Adam Bryant 解释道。“我们非常重视 watsonx.governance 使我们能够跟踪模型运行状况、准确性、漂移偏差和有关我们 AI 模型的其他关键指标。为了获得监管部门的批准，我们需要展示我们的解决方案是如何工作的，而 watsonx.governance 可以帮助我们提供透明度。”

通过与 IBM 合作，CanSense 还借助 IBM® Client Engineering 服务获得了与 IBM 专家的沟通的机会。例如，CanSense 参加了一个研讨会，会上临床医生和 IT 专家齐聚一堂，共同探讨技术如何帮助医疗保健转型。IBM 工程师提供技术建议和支持，继续与 CanSense 合作，共同开发其筛查解决方案，并帮助该公司从其 IBM 解决方案中获取最大价值。

Bryant 评论道：“参加 IBM 的医疗保健技术研讨会为我们提供了一个绝佳的机会，可以获得领先专家的意见和反馈，包括实验室服务提供商、NHS 临床医生和投资者。IBM 和行业专家的洞察分析正在帮助我们完善解决方案，并有效地为市场推出做好准备。”

借助 CanSense – CRC，医疗保健专业人员采集的血液样本可用于检测结直肠癌。然后 CanSense 解决方案对血液样本进行光谱分析，并将这些数据发送到 IBM Cloud 上托管的专有 AI 模型。CanSense AI 使用真实世界的样本和数据进行了广泛的训练，然后检测血液样本中是否存在结直肠癌的证据。

Davis 评论道：“从技术角度来看，CanSense 为 Informed Genomics 提供了许多帮助，有潜力帮助我们推出全新的结直肠癌筛查服务。了解到 CanSense 使用 IBM 解决方案不断监控其 AI 性能，让我们有信心能够成功将其推向市场，并向行业监管机构证明其有效性。”
了解到 CanSense 使用 IBM 解决方案不断监控其 AI 性能，这让我们有信心能够将其成功推向市场，并向行业监管机构证明其有效性。 Simon Davis CEO Informed Genomics
支持早期癌症诊断

在接下来的几个月里，Informed Genomics 计划部署其英国实验室的解决方案，并根据 ISO15189 质量标准对该服务进行认证。在对解决方案进行全面测试和验证后，Informed Genomics 将向临床医生和医院提供结直肠癌筛查服务，以支持诊断活动。

Davis 说：“如果我们能够成功地将 CanSense 解决方案支持的结直肠癌筛查服务推向市场，收益将是巨大的。例如，临床医生将能够让患者进行无创血液检查，这样他们就可以对等待名单上的结肠镜检查进行分类。这反过来将有助于减轻执行这些程序的临床医生的工作量，并帮助他们将时间和资源集中在风险最高的患者身上。”

CanSense 和 Informed Genomics 正在努力将诊断时间从几周缩短到几天，这将有助于支持早期诊断并改善患者护理。

“我们知道，越早诊断出结直肠癌，患者的治疗效果就越好。”布莱恩特解释道。“CanSense 和 Informed Genomics 可以帮助医生做出准确、快速的诊断，这将使他们能够及时采取干预措施，为患者提供完全康复的最佳机会。它还可以降低成本；我们预计，以我们的解决方案增强结直肠癌治疗途径后，NHS 每年可以节省 3 亿英镑。”

在推出 CanSense – CRC 之后，Informed Genomics 希望与英国及其他地区的公立和私立医院的临床医生合作，改变结直肠癌的治疗方式。

Davis 总结道：“我们的核心重点仍然是提供创新的癌症检测服务，以实现早期诊断、个性化治疗和改善患者结局。我们与 CanSense 和 IBM 的合作使我们能够实现这一目标，同时还将我们的产品组合范围扩展到新市场，并使更多患者能够获得这些服务。”
Informed Genomics 徽标
关于 Informed Genomics

Informed Genomics（ibm.com 外部链接）成立于 2022 年，提供广泛的临床基因组学服务，包括遗传性癌症检测和膀胱癌检测。该公司还为临床医生和学者提供完整的外显子组、基因组和 RNA 测序、肿瘤分析和定制检测组设计服务。
CanSense 徽标
关于 CanSense

CanSense（ibm.com 外部链接）由斯旺西大学的领先结直肠外科医生、科学家和研究人员创立，是一家创新型初创公司，通过在肠癌的早期阶段检测出癌症，使治疗变得更快、更容易，从而彻底改变肠癌的检测和治疗。2023 年，CanSense 被威尔士政府授予圣大卫创新、科学和技术奖。
解决方案组件 IBM Client Engineering IBM Cloud IBM® watsonx.governance
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引文

1肠癌（ibm.com 外部链接），bowelcanceruk.org，2024 年 5 月 15 日。
2网站主页（ibm.com 外部链接），CanSense，2024 年 5 月 15 日。
3肠癌统计数据（ibm.com 外部链接），英国癌症研究中心，2024 年 5 月 15 日。
4NHS 诊断等待时间和活动数据（ibm.com 外部链接），NHS England，2024 年 5 月 15 日。
5关于 CanSense（ibm.com 外部链接），CanSense，2024 年 5 月 15 日。

法律

© Copyright IBM Corporation 2024。IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504

2024 年 5 月美国出品。

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