大规模实现支付集成现代化

基于 App Connect Enterprise 的 FTM 为跨批量、即时和高价值支付的可靠、可扩展编排提供支持
金融机构运营着多种支付通道（批量/ACH、即时/实时、高价值/RTGS），每种通道都有不同的方案、规则手册和消息格式（例如 ISO 20022、SWIFT MT/MX、EDI/NACHA）。从历史上看，碎片化的中间件和点对点集成拖慢了变革速度，增加了运营风险，并使合规性复杂化。为了构建世界级的平台，IBM Financial Transaction Manager (FTM) 团队需要面向未来的集成引擎，通过可配置的工作流程来编排复杂的交易生命周期。他们需要一种工具，将各种外部格式标准化为规范的内部标准格式 (ISF)，减少映射复杂性并重用集成资产。此外，他们还需要水平及垂直扩展能力，安全地处理变化的工作负载。
IBM Financial Transaction Manager (FTM) 利用 IBM App Connect Enterprise (ACE) 作为其核心集成和编排引擎。团队将工作流定义为有限状态机 (FSM)，在运行时加载到内存中，推进交易在其生命周期中的进展。使用 ACE 功能触发事件并执行操作，FTM 项目作为 BAR 文件部署到 ACE。传入的请求通过 FTM 的 API 层路由到 ACE，ACE 作为中央集成点，在将数据发送到下游系统之前对其进行转换和编排。通过在 ACE 中使用 ESQL 将外部消息格式映射到内部标准格式 (ISF)，团队确保了转换逻辑的一致性，并降低了跨不同支付方案的复杂性。
通过将 IBM App Connect Enterprise (ACE) 嵌入到 FTM 中，金融机构现在可以在统一的集成平台上运营，该平台跨渠道一致地编排批量、即时和高价值支付。通过内部标准格式进行的规范化处理减少了映射复杂性，并加速了新方案和外部服务的接入。容器化部署支持水平和垂直扩展，弹性和安全性维持峰值交易量。机构现在可以集中管理交易生命周期，更快地适应不断变化的法规，并在不扩展碎片化集成层的情况下支持业务增长。作为未来支付创新的战略技术合作伙伴，IBM 将继续支持这一演进。
© 版权所有 IBM Corporation。2026 年 3 月。
IBM、IBM 徽标、IBM FTM 和 IBM App Connect 是 IBM Corp. 的商标，在全球许多司法管辖区注册。