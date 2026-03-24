大规模实现支付集成现代化

基于 App Connect Enterprise 的 FTM 为跨批量、即时和高价值支付的可靠、可扩展编排提供支持

会议室里的一群人
统一碎片化的支付集成

金融机构运营着多种支付通道（批量/ACH、即时/实时、高价值/RTGS），每种通道都有不同的方案、规则手册和消息格式（例如 ISO 20022、SWIFT MT/MX、EDI/NACHA）。从历史上看，碎片化的中间件和点对点集成拖慢了变革速度，增加了运营风险，并使合规性复杂化。为了构建世界级的平台，IBM Financial Transaction Manager (FTM) 团队需要面向未来的集成引擎，通过可配置的工作流程来编排复杂的交易生命周期。他们需要一种工具，将各种外部格式标准化为规范的内部标准格式 (ISF)，减少映射复杂性并重用集成资产。此外，他们还需要水平及垂直扩展能力，安全地处理变化的工作负载。
FTM 利用 ACE 强大的集成和编排能力，执行即时、高价值批量支付的端到端处理。它利用 ACE 强大且可扩展的特性，在金融机构的关键任务环境中处理支付流量的峰值。
FTM 产品管理 IBM
通过集成和自动化找到更好的方法

IBM Financial Transaction Manager (FTM) 利用 IBM App Connect Enterprise (ACE) 作为其核心集成和编排引擎。团队将工作流定义为有限状态机 (FSM)，在运行时加载到内存中，推进交易在其生命周期中的进展。使用 ACE 功能触发事件并执行操作，FTM 项目作为 BAR 文件部署到 ACE。传入的请求通过 FTM 的 API 层路由到 ACE，ACE 作为中央集成点，在将数据发送到下游系统之前对其进行转换和编排。通过在 ACE 中使用 ESQL 将外部消息格式映射到内部标准格式 (ISF)，团队确保了转换逻辑的一致性，并降低了跨不同支付方案的复杂性。
通过可扩展的集成实现简化支付

通过将 IBM App Connect Enterprise (ACE) 嵌入到 FTM 中，金融机构现在可以在统一的集成平台上运营，该平台跨渠道一致地编排批量、即时和高价值支付。通过内部标准格式进行的规范化处理减少了映射复杂性，并加速了新方案和外部服务的接入。容器化部署支持水平和垂直扩展，弹性和安全性维持峰值交易量。机构现在可以集中管理交易生命周期，更快地适应不断变化的法规，并在不扩展碎片化集成层的情况下支持业务增长。作为未来支付创新的战略技术合作伙伴，IBM 将继续支持这一演进。
关于 IBM Financial Transaction Manager

IBM Financial Transaction Manager (FTM) 是 IBM 的支付集成平台，使金融机构能够编排、处理和监控批量、即时和高价值支付。FTM 在全球范围内交付，通过跨不同支付方案和系统的安全交易处理、法规遵从性和可扩展集成，支持银行和支付提供商。

 解决方案组件 IBM® App Connect
支持安全、可扩展的支付集成

IBM App Connect Enterprise 是由人工智能驱动的集成平台，可统一混合环境中的应用、API 和数据。它提供无代码、低代码和专业代码功能，使业务用户和集成专家能够快速且可控地设计、部署和管理集成。通过支持以 API 为主导的、事件驱动的和消息传递模式，IBM App Connect Enterprise 帮助组织加速自动化、现代化遗留系统，并跨本地、云和容器化部署安全地连接应用程序。

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法律信息

© 版权所有 IBM Corporation。2026 年 3 月。

IBM、IBM 徽标、IBM FTM 和 IBM App Connect 是 IBM Corp. 的商标，在全球许多司法管辖区注册。