大规模实现支付集成现代化

金融机构运营着多种支付通道（批量/ACH、即时/实时、高价值/RTGS），每种通道都有不同的方案、规则手册和消息格式（例如 ISO 20022、SWIFT MT/MX、EDI/NACHA）。从历史上看，碎片化的中间件和点对点集成拖慢了变革速度，增加了运营风险，并使合规性复杂化。为了构建世界级的平台，IBM Financial Transaction Manager (FTM) 团队需要面向未来的集成引擎，通过可配置的工作流程来编排复杂的交易生命周期。他们需要一种工具，将各种外部格式标准化为规范的内部标准格式 (ISF)，减少映射复杂性并重用集成资产。此外，他们还需要水平及垂直扩展能力，安全地处理变化的工作负载。