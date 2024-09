O que é gerenciamento de nuvem híbrida?

A arquitetura de nuvem híbrida integra os recursos e serviços de uma combinação de infraestruturas locais, de nuvem privada e de nuvem pública. Esse ambiente orquestra cargas de trabalho automatizadas para compartilhar dados de forma rápida e segura no melhor ambiente baseado em nuvem, de acordo com as necessidades de negócios e casos de uso.

Organizações empresariais modernas dependem de um ambiente de computação em nuvem híbrida porque oferece maior flexibilidade, escalabilidade e otimização de custos do que as configurações tradicionais de infraestrutura no local. De acordo com o IBM Transformation Index: State of Cloud, mais de 77% dos profissionais de negócios e TI adotaram uma abordagem de nuvem híbrida.

Um ambiente de nuvem híbrida consiste em três componentes essenciais: