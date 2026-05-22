O que é gestão de ativos de hardware (HAM)?

Os ativos físicos são caros, e o gerenciamento adequado minimiza os riscos de segurança, evita a compra excessiva e ajuda a assegurar que as garantias não sejam perdidas. O custo financeiro de uma má gestão de ativos de hardware (HAM) pode ser prejudicial para os negócios e para as operações gerais.

O ditado "você não pode proteger o que não consegue ver" é verdadeiro em relação ao HAM. O processo de gestão de ativos proporciona visibilidade completa dos ativos de TI e reduz o risco de violações de dados em dispositivos perdidos ou não rastreados.

Além disso, o HAM é importante para manter a conformidade regulatória. Auditorias e normas setoriais exigem um registro documental claro desde a aquisição até a desativação. Os processos de HAM podem garantir que todos os ativos sejam contabilizados e que qualquer hardware em fim de ciclo seja descartado adequadamente, protegendo dados confidenciais corporativos e de clientes.

As ferramentas modernas de gestão de ativos de TI integram dados históricos do ciclo de vida em processos e ferramentas de gestão de ativos, permitindo uma tomada de decisão mais estratégica, informada por dados, em tempo real. Os líderes de TI podem tomar decisões baseadas em dados sobre a vida útil do hardware e os ciclos de atualização.

As funcionalidades de automação podem reduzir erros humanos e simplificar tarefas rotineiras, como rastreamento de ativos, integração e desativação de equipamentos. O HAM pode ajudar a otimizar as operações e fluxos de trabalho de TI, dando às equipes mais tempo para focar em objetivos de negócios de maior prioridade.