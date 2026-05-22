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Gerenciamento de ativos

O que é gestão de ativos de hardware (HAM)?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado 22/05/2026

Gestão de ativos de hardware (HAM), definição

A gestão de ativos de hardware (HAM) é o conjunto de práticas para gerenciar os ativos físicos da tecnologia da informação (TI). Esses ativos de hardware são essenciais para o funcionamento dos negócios e incluem itens como notebooks, servidores, computadores desktop, data centers e equipamentos de rede.

Uma estratégia de HAM clara e direta oferece suporte a resultados de negócios críticos, como economia, conformidade e segurança. Ativos bem mantidos não são benéficos apenas para a equipe de TI. Eles podem melhorar a experiência geral do usuário e otimizar as necessidades de negócios.

O mercado de HAM foi avaliado em USD 33,50 bilhões em 2025, de acordo com a Future Market Insights. Espera-se que o mercado cresça significativamente (aproximadamente USD 64 bilhões nos próximos 10 anos), o que significa um crescente interesse nas práticas de HAM em todas as organizações.

HAM é um subconjunto da gestão de ativos de TI (ITAM). O foco da HAM está inteiramente nos componentes físicos, começando imediatamente após a aquisição do hardware e continuando ao longo de seu ciclo de vida. O ciclo de vida de um ativo termina com o processo de desativação física do ativo.

As soluções atuais de gerenciamento de TI oferecem tecnologias orientadas por inteligência artificial (IA)que estão remodelando o gerenciamento do ciclo de vida de ativos para organizações por meio de rastreamento automatizado, previsão de demandas e otimização inteligente.

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Por que a gestão de ativos de hardware é importante?

Os ativos físicos são caros, e o gerenciamento adequado minimiza os riscos de segurança, evita a compra excessiva e ajuda a assegurar que as garantias não sejam perdidas. O custo financeiro de uma má gestão de ativos de hardware (HAM) pode ser prejudicial para os negócios e para as operações gerais.

O ditado "você não pode proteger o que não consegue ver" é verdadeiro em relação ao HAM. O processo de gestão de ativos proporciona visibilidade completa dos ativos de TI e reduz o risco de violações de dados em dispositivos perdidos ou não rastreados.

Além disso, o HAM é importante para manter a conformidade regulatória. Auditorias e normas setoriais exigem um registro documental claro desde a aquisição até a desativação. Os processos de HAM podem garantir que todos os ativos sejam contabilizados e que qualquer hardware em fim de ciclo seja descartado adequadamente, protegendo dados confidenciais corporativos e de clientes.

As ferramentas modernas de gestão de ativos de TI integram dados históricos do ciclo de vida em processos e ferramentas de gestão de ativos, permitindo uma tomada de decisão mais estratégica, informada por dados, em tempo real. Os líderes de TI podem tomar decisões baseadas em dados sobre a vida útil do hardware e os ciclos de atualização.

As funcionalidades de automação podem reduzir erros humanos e simplificar tarefas rotineiras, como rastreamento de ativos, integração e desativação de equipamentos. O HAM pode ajudar a otimizar as operações e fluxos de trabalho de TI, dando às equipes mais tempo para focar em objetivos de negócios de maior prioridade.

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HAM versus ITAM

A gestão de ativos de hardware (HAM) e a gestão de ativos de TI (ITAM) se enquadram no mesmo guarda-chuva de gestão de ativos. No entanto, ITAM é o termo mais amplo que abrange HAM, gestão de ativos de software (SAM), gestão de serviços de TI (ITSM), licenças e nuvem.

O ITAM é o rastreamento e gerenciamento de ponta a ponta dos ativos de TI, que pode ser qualquer informação, software ou hardware que uma organização usa como parte de suas atividades comerciais.

O HAM concentra-se exclusivamente em equipamentos de computação física e ajuda as equipes de TI a gerenciar seu ambiente físico. O SAM é executado em paralelo ao HAM e serve como sua contraparte. Em vez de ativos físicos, o SAM foca em todos os aplicativos de software instalados e licenciados pela organização, incluindo aplicações locais, baseadas na nuvem e de software como serviço (SaaS).

Os três sistemas de gerenciamento trabalham juntos para manter os processos fundamentais de orçamento, planejamento e auditoria. Cada um desempenha um papel distinto em uma empresa e não deve ser confundido com o outro. Os recursos de software alocados serão diferentes do custo do estoque físico do hardware. É por isso que é fundamental ter líderes de TI disponíveis para cada abordagem, a fim de gerenciar toda a infraestrutura de maneira adequada.

Em separado, a gestão de ativos (EAM) é outro framework de gestão do ciclo de vida que se concentra em equipamentos industriais e de operação pesada. Essa prática de gerenciamento do ciclo de vida atende a uma parte separada de uma empresa, mas pode se cruzar em plataformas unificadas.

O que conta como um ativo de hardware?

Um ativo de hardware pode abranger qualquer ativo tangível da empresa em qualquer estágio do ciclo de vida de uso. Normalmente, os ativos de hardware podem se enquadrar em quatro categorias:

  • Dispositivos do usuário: esta categoria inclui qualquer hardware de propriedade da empresa usado pelos funcionários, como notebooks, desktops, dispositivos móveis, tablets e outros. A categoria de usuários também inclui dispositivos pessoais usados para realizar tarefas comerciais.
  • Equipamentos de rede e telecomunicações: esses ativos referem-se ao hardware utilizado para facilitar a comunicação dentro de uma organização. Os ativos de hardware de rede e telecomunicações podem incluir roteadores, switches, balanceadores de carga e sistemas de videoconferência ou telefonia.
  • Equipamento de data center: o equipamento de data center inclui todo o hardware físico e os sistemas de suporte usados para conectar aplicações de TI. Os ativos incluem servidores, dispositivos de segurança e utilitários.
  • Dispositivo auxiliar: esta categoria inclui ativos utilizados em todo o ambiente de escritório para dar suporte às tarefas diárias. Os dispositivos auxiliares podem incluir itens como monitores, impressoras, scanners, teclados e cabos. Os ativos de hardware também abrangem trabalhadores remotos ou híbridos que trabalham fora do escritório da organização.

Componentes principais da gestão de ativos de hardware

Existem vários elementos essenciais que trabalham juntos para fornecer manutenção e visibilidade dos ativos de hardware. Esses componentes são cruciais para construir a base do rastreamento de ativos de hardware e da utilização otimizada desses ativos:

  • Criação de inventário: desenvolva e colete todos os registros dos ativos existentes, incluindo notebooks, desktops, impressoras, scanners e dispositivos móveis.
  • Tecnologias de marcação de ativos: experimente várias tecnologias de marcação, como etiquetas de identificação por radiofrequência (RFID), códigos QR e rastreamento GPS.
  • Software de gestão de ativos: escolha uma plataforma que utilize rastreamento e relatórios em tempo real, juntamente com um construtor de fluxo de trabalho simplificado.
  • Programação de manutenção: implemente um cronograma de manutenção que maximize a vida útil do ativo e otimize o desempenho.
  • Relatórios de dashboard: utilize um dashboard com análise de dados avançada para reconhecimento de padrões, ele detecta riscos de segurança e gerencia a integridade geral do hardware.

O ciclo de vida da gestão de ativos de hardware

Várias etapas principais no ciclo de vida da gestão de ativos de hardware (HAM) são fundamentais para adquirir, monitorar, manter e desativar ativos. As equipes de TI devem entender onde os ativos estão em seu ciclo de vida para tomar decisões mais estratégicas de orçamento e planejamento.

  1. Planejamento e solicitação: o ciclo de vida começa antes que qualquer ativo seja adquirido. As equipes de TI devem reunir informações sobre as necessidades da organização e os fundos disponíveis. Vários fatores influenciam as necessidades de hardware de uma organização, incluindo prioridades orçamentárias, dados de clientes, dados de negócios, incidentes e conformidade. Depois de estabelecer solicitações e necessidades, as organizações devem identificar soluções de hardware e adquirir informações sobre os ativos.
  2. Aquisição: a próxima etapa no ciclo de vida é a aquisição do equipamento. Essa etapa exige que as equipes pesquisem quais fornecedores melhor atendem às suas necessidades, muitas vezes envolvendo o gerenciamento detalhado do contrato. Eles precisarão obter cotações e negociar contratos em nome da organização e trabalhar com a equipe financeira para garantir que as necessidades de hardware estejam alinhadas com o orçamento alocado. Considere ativos atuais e futuros, juntamente com a garantia e o suporte técnico do fornecedor.
  3. Implementação: implementar ativos físicos inclui a configuração de equipamentos, a instalação de softwares, a gestão de configuração e a integração com a infraestrutura de TI existente. As equipes de TI devem testar a compatibilidade dos ativos e ajudar a garantir que tudo esteja funcionando corretamente. Não deixe de documentar quaisquer anomalias ou configurações não padronizadas para que as equipes de serviço tenham as informações necessárias para dar suporte aos ativos.
  4. Monitoramento: quando os ativos são implementados, as equipes de TI devem monitorar continuamente o hardware para desempenho e segurança. As ferramentas de HAM modernas oferecem relatórios em dashboards e estatísticas analíticas sobre uso, riscos de segurança e integridade geral dos ativos. As equipes de TI podem usar essas informações para avaliar problemas e resolvê-los antes que ocorra um downtime.
  5. Serviço e manutenção: os cronogramas de manutenção contínuos serão cruciais para manter os ativos de hardware e podem garantir que todos os dispositivos físicos funcionem adequadamente. Mantenha um calendário para monitorar relatórios, métricas e recomendações do fabricante. Esses dados são vitais para o sucesso de uma gestão eficaz de ativos de hardware e para garantir a longevidade dos investimentos em ativos.
  6. Desativação e descarte: a etapa final do ciclo de vida é a desativação e o descarte do hardware. É importante reconhecer quando uma ferramenta deixa de atender às necessidades da empresa e precisa ser descartada por meio de um processo de recuperação de ativos de TI. Desativar um ativo no final de sua vida útil pode evitar problemas de segurança, roubo ou vulnerabilidades. Desenvolva uma lista de verificação simples para desativar ativos, incluindo a atualização de planilhas de inventário, a remoção de dados confidenciais e o gerenciamento do descarte físico.

Benefícios da gestão de ativos de hardware

A gestão de ativos de hardware (HAM) oferece às organizações um conjunto claro de práticas e procedimentos para gerenciar o volume muitas vezes excessivo de hardware empresarial.

Aqui estão alguns dos principais benefícios:

  • Controlar custos e prevenir perdas: ferramentas eficazes de HAM ajudam as organizações a identificar ativos subutilizados, acompanhar o custo total de propriedade e manter um inventário preciso dos hardwares. Esse nível de monitoramento pode ajudar a evitar problemas inesperados e definir controles de custos em tempo real.
  • Reforçar a postura de segurança: uma supervisão rigorosa dos ativos por meio do HAM coloca a equipe de TI da organização no controle da situação. Elas podem se defender contra atividades não autorizadas e lacunas de dados por meio de protocolos de monitoramento e manutenção contínuos.
  • Atender aos requisitos de auditoria e conformidade: requisitos regulatórios e legais definidos no ciclo de vida do HAM simplificam o processo de configuração de novos hardwares. O processo ajuda a garantir que o hardware existente também atenda e permaneça em conformidade.
  • Reduzir o downtime e as interrupções: uma gestão adequada de ativos ajuda a garantir que os funcionários tenham equipamentos atualizados e confiáveis. Seguindo as etapas do ciclo de vida, as organizações podem minimizar os riscos de segurança, falhas de hardware e incompatibilidade de modelos.
  • Maximizar o valor do fornecedor e da garantia: cronogramas de manutenção metódicos e monitoramento estruturado do uso podem garantir que os funcionários estejam aproveitando ao máximo o equipamento. Ao maximizar os ativos, as equipes de TI podem ajudar a reduzir os gastos gerais.

Desafios comuns na gestão de ativos de hardware

Dependendo do tamanho da organização, monitorar centenas ou até milhares de ativos de hardware pode ser um desafio.

Aqui estão alguns dos principais desafios da gestão de ativos de hardware (HAM) que as organizações podem enfrentar e sugestões sobre como lidar com eles:

Dispositivos não registrados e TI invisível

As organizações muitas vezes carecem de ferramentas para manter o inventário de ativos ou de práticas para rastreá-los. Essa falta de supervisão pode levar a preocupações com a segurança de dados e TI invisível, que ocorre quando recursos de TI são usados em uma rede corporativa sem o conhecimento do departamento de TI. Quando essa situação ocorre, ela expõe a organização a vulnerabilidades e imprecisões.

O que fazer: uma forma de superar esse problema é introduzir uma ferramenta de HAM que gerencie o estoque ao longo de todo o ciclo de vida, permitindo decisões mais informadas e redução de custos.

Aquisição complexa

Ao escolher ativos empresariais, é importante considerar onde eles estão sendo adquiridos. O processo de aquisição pode se tornar complicado quando os ativos são provenientes de vários países, exigindo vários fornecedores regionais e regulamentações aduaneiras variadas. Além disso, podem entrar em jogo várias taxas de câmbio, o que pode causar atrasos na implementação e confusão em relação às políticas de preços.

O que fazer: uma boa forma de evitar esse cenário é limitar os ativos de hardware a uma única região ou país para simplificar o processo de aquisição, envio e recuperação.

Alocação limitada de recursos

A gestão de ativos de hardware de TI exigirá recursos significativos durante todo o ciclo de vida da gestão. Uma equipe de TI precisará de recursos e suporte para planejar, adquirir, instalar, solucionar problemas, manter e descartar ativos. Uma força de trabalho limitada ou prioridades concorrentes podem interromper o serviço de TI e sobrecarregar as equipes.

O que fazer: para evitar essa escassez de recursos, comunique as necessidades com antecedência e defina as expectativas desde o início.

Lacunas na auditoria e na conformidade

Os requisitos de conformidade podem variar de acordo com o número de ativos de hardware e o tamanho da organização. Se uma organização não tiver uma trilha de auditoria clara, atender a requisitos específicos de conformidade pode ser difícil.

O que fazer: para contornar esse problema, as organizações devem monitorar a conformidade e usar sistemas HAM que permitam aos funcionários alertar o service desk quando for necessária manutenção.

Gestão de ativos de hardware e IA

A gestão de ativos de hardware (HAM) está evoluindo à medida que a tecnologia avança e novas ferramentas e casos de uso surgem. Organizações com visão de futuro e inovadoras já estão adotando ferramentas orientadas por IA, fornecendo confiabilidade e visibilidade.

O futuro da HAM é a análise preditiva de dados. Ferramentas de gestão de ativos com algoritmos de aprendizado de máquina (ML) integrados podem analisar dados de ativos para prever falhas de hardware, vida útil ideal e cronogramas de substituição.

Separadamente, os fluxos de trabalho automatizados do ciclo de vida estão permitindo que as organizações alcancem uma gestão de ativos sem dificuldades. Transição de ativos de uma etapa no ciclo de vida para a próxima sem a necessidade de intervenção manual ou supervisão humana.

Essa tendência em direção à automação inteligente está alinhada com a infraestrutura de TI em geral. A IA provou ser uma ferramenta transformadora para as funções de TI em empresas modernas.

Um relatório do IBM Institute for Business Value revela que organizações altamente automatizadas atribuem um aumento de 10% na receita aos seus esforços de transformação digital e quase 30% de redução nos custos de TI.

Teaganne Finn

Staff Writer

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Ian Smalley

Staff Editor

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