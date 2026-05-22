O que é gestão de ativos de hardware (HAM)?

A gestão de ativos de hardware (HAM) é o conjunto de práticas para gerenciar os ativos físicos da tecnologia da informação (TI). Esses ativos de hardware são essenciais para o funcionamento dos negócios e incluem itens como notebooks, servidores, computadores desktop, data centers e equipamentos de rede.
Uma estratégia de HAM clara e direta oferece suporte a resultados de negócios críticos, como economia, conformidade e segurança. Ativos bem mantidos não são benéficos apenas para a equipe de TI. Eles podem melhorar a experiência geral do usuário e otimizar as necessidades de negócios.
O mercado de HAM foi avaliado em USD 33,50 bilhões em 2025, de acordo com a Future Market Insights. Espera-se que o mercado cresça significativamente (aproximadamente USD 64 bilhões nos próximos 10 anos), o que significa um crescente interesse nas práticas de HAM em todas as organizações.
HAM é um subconjunto da gestão de ativos de TI (ITAM). O foco da HAM está inteiramente nos componentes físicos, começando imediatamente após a aquisição do hardware e continuando ao longo de seu ciclo de vida. O ciclo de vida de um ativo termina com o processo de desativação física do ativo.
As soluções atuais de gerenciamento de TI oferecem tecnologias orientadas por inteligência artificial (IA)que estão remodelando o gerenciamento do ciclo de vida de ativos para organizações por meio de rastreamento automatizado, previsão de demandas e otimização inteligente.
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Os ativos físicos são caros, e o gerenciamento adequado minimiza os riscos de segurança, evita a compra excessiva e ajuda a assegurar que as garantias não sejam perdidas. O custo financeiro de uma má gestão de ativos de hardware (HAM) pode ser prejudicial para os negócios e para as operações gerais.
O ditado "você não pode proteger o que não consegue ver" é verdadeiro em relação ao HAM. O processo de gestão de ativos proporciona visibilidade completa dos ativos de TI e reduz o risco de violações de dados em dispositivos perdidos ou não rastreados.
Além disso, o HAM é importante para manter a conformidade regulatória. Auditorias e normas setoriais exigem um registro documental claro desde a aquisição até a desativação. Os processos de HAM podem garantir que todos os ativos sejam contabilizados e que qualquer hardware em fim de ciclo seja descartado adequadamente, protegendo dados confidenciais corporativos e de clientes.
As ferramentas modernas de gestão de ativos de TI integram dados históricos do ciclo de vida em processos e ferramentas de gestão de ativos, permitindo uma tomada de decisão mais estratégica, informada por dados, em tempo real. Os líderes de TI podem tomar decisões baseadas em dados sobre a vida útil do hardware e os ciclos de atualização.
As funcionalidades de automação podem reduzir erros humanos e simplificar tarefas rotineiras, como rastreamento de ativos, integração e desativação de equipamentos. O HAM pode ajudar a otimizar as operações e fluxos de trabalho de TI, dando às equipes mais tempo para focar em objetivos de negócios de maior prioridade.
A gestão de ativos de hardware (HAM) e a gestão de ativos de TI (ITAM) se enquadram no mesmo guarda-chuva de gestão de ativos. No entanto, ITAM é o termo mais amplo que abrange HAM, gestão de ativos de software (SAM), gestão de serviços de TI (ITSM), licenças e nuvem.
O ITAM é o rastreamento e gerenciamento de ponta a ponta dos ativos de TI, que pode ser qualquer informação, software ou hardware que uma organização usa como parte de suas atividades comerciais.
O HAM concentra-se exclusivamente em equipamentos de computação física e ajuda as equipes de TI a gerenciar seu ambiente físico. O SAM é executado em paralelo ao HAM e serve como sua contraparte. Em vez de ativos físicos, o SAM foca em todos os aplicativos de software instalados e licenciados pela organização, incluindo aplicações locais, baseadas na nuvem e de software como serviço (SaaS).
Os três sistemas de gerenciamento trabalham juntos para manter os processos fundamentais de orçamento, planejamento e auditoria. Cada um desempenha um papel distinto em uma empresa e não deve ser confundido com o outro. Os recursos de software alocados serão diferentes do custo do estoque físico do hardware. É por isso que é fundamental ter líderes de TI disponíveis para cada abordagem, a fim de gerenciar toda a infraestrutura de maneira adequada.
Em separado, a gestão de ativos (EAM) é outro framework de gestão do ciclo de vida que se concentra em equipamentos industriais e de operação pesada. Essa prática de gerenciamento do ciclo de vida atende a uma parte separada de uma empresa, mas pode se cruzar em plataformas unificadas.
Um ativo de hardware pode abranger qualquer ativo tangível da empresa em qualquer estágio do ciclo de vida de uso. Normalmente, os ativos de hardware podem se enquadrar em quatro categorias:
Existem vários elementos essenciais que trabalham juntos para fornecer manutenção e visibilidade dos ativos de hardware. Esses componentes são cruciais para construir a base do rastreamento de ativos de hardware e da utilização otimizada desses ativos:
Várias etapas principais no ciclo de vida da gestão de ativos de hardware (HAM) são fundamentais para adquirir, monitorar, manter e desativar ativos. As equipes de TI devem entender onde os ativos estão em seu ciclo de vida para tomar decisões mais estratégicas de orçamento e planejamento.
A gestão de ativos de hardware (HAM) oferece às organizações um conjunto claro de práticas e procedimentos para gerenciar o volume muitas vezes excessivo de hardware empresarial.
Aqui estão alguns dos principais benefícios:
Dependendo do tamanho da organização, monitorar centenas ou até milhares de ativos de hardware pode ser um desafio.
Aqui estão alguns dos principais desafios da gestão de ativos de hardware (HAM) que as organizações podem enfrentar e sugestões sobre como lidar com eles:
As organizações muitas vezes carecem de ferramentas para manter o inventário de ativos ou de práticas para rastreá-los. Essa falta de supervisão pode levar a preocupações com a segurança de dados e TI invisível, que ocorre quando recursos de TI são usados em uma rede corporativa sem o conhecimento do departamento de TI. Quando essa situação ocorre, ela expõe a organização a vulnerabilidades e imprecisões.
O que fazer: uma forma de superar esse problema é introduzir uma ferramenta de HAM que gerencie o estoque ao longo de todo o ciclo de vida, permitindo decisões mais informadas e redução de custos.
Ao escolher ativos empresariais, é importante considerar onde eles estão sendo adquiridos. O processo de aquisição pode se tornar complicado quando os ativos são provenientes de vários países, exigindo vários fornecedores regionais e regulamentações aduaneiras variadas. Além disso, podem entrar em jogo várias taxas de câmbio, o que pode causar atrasos na implementação e confusão em relação às políticas de preços.
O que fazer: uma boa forma de evitar esse cenário é limitar os ativos de hardware a uma única região ou país para simplificar o processo de aquisição, envio e recuperação.
A gestão de ativos de hardware de TI exigirá recursos significativos durante todo o ciclo de vida da gestão. Uma equipe de TI precisará de recursos e suporte para planejar, adquirir, instalar, solucionar problemas, manter e descartar ativos. Uma força de trabalho limitada ou prioridades concorrentes podem interromper o serviço de TI e sobrecarregar as equipes.
O que fazer: para evitar essa escassez de recursos, comunique as necessidades com antecedência e defina as expectativas desde o início.
Os requisitos de conformidade podem variar de acordo com o número de ativos de hardware e o tamanho da organização. Se uma organização não tiver uma trilha de auditoria clara, atender a requisitos específicos de conformidade pode ser difícil.
O que fazer: para contornar esse problema, as organizações devem monitorar a conformidade e usar sistemas HAM que permitam aos funcionários alertar o service desk quando for necessária manutenção.
A gestão de ativos de hardware (HAM) está evoluindo à medida que a tecnologia avança e novas ferramentas e casos de uso surgem. Organizações com visão de futuro e inovadoras já estão adotando ferramentas orientadas por IA, fornecendo confiabilidade e visibilidade.
O futuro da HAM é a análise preditiva de dados. Ferramentas de gestão de ativos com algoritmos de aprendizado de máquina (ML) integrados podem analisar dados de ativos para prever falhas de hardware, vida útil ideal e cronogramas de substituição.
Separadamente, os fluxos de trabalho automatizados do ciclo de vida estão permitindo que as organizações alcancem uma gestão de ativos sem dificuldades. Transição de ativos de uma etapa no ciclo de vida para a próxima sem a necessidade de intervenção manual ou supervisão humana.
Essa tendência em direção à automação inteligente está alinhada com a infraestrutura de TI em geral. A IA provou ser uma ferramenta transformadora para as funções de TI em empresas modernas.
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