O que é acompanhamento de ativos?

Publicado: 1 de dezembro de 2023
contribuidores: Alexandra Jonker
O rastreamento de ativos é a prática de monitorar a localização dos ativos físicos de uma organização com o objetivo de otimizar a eficiência e reduzir as perdas. Os ativos físicos incluem desde veículos de entrega e notebooks de funcionários até máquinas pesadas.
O rastreamento de ativos faz parte do gerenciamento de ativos fixos, que é o processo de rastreamento e manutenção de todos os ativos físicos, bem como o gerenciamento de ativos de TI (ITAM), que é o rastreamento e gerenciamento de ponta a ponta dos ativos de TI. Os recursos digitais são gerenciados por meio de um processo separado: gerenciamento de ativos digitais. A prática mais abrangente de gerenciamento de ativos abarca a estratégia de manutenção, ou seja, como as empresas minimizam o downtime dos equipamentos, mantêm os custos de manutenção sob controle e garantem que suas fábricas operem na capacidade máxima ou próxima dela.
O acompanhamento moderno de ativos utiliza hardware e software para rastrear a movimentação de ativos e receber dados de localização em tempo real. O hardware inclui tecnologia de rastreamento, como códigos de barras, códigos QR ou identificação de radiofrequência (RFID). O software normalmente assume a forma de sistemas de rastreamento de ativos e software de rastreamento de ativos. O acompanhamento de ativos habilitado por essas tecnologias é fundamental para melhorar o gerenciamento de estoque e encontrar eficiências nos espaços de trabalho e fábricas cada vez mais digitalizados de hoje. Entre os consumidores, qualquer pessoa que tenha usado um scanner de código de barras em um caixa de autoatendimento de supermercado já interagiu com um sistema de rastreamento de ativos.
Ativos fixos, como servidores e caminhões de transporte, exigem um grande investimento de capital e podem constituir uma grande parte do valor líquido da empresa. Além disso, muitas organizações têm mais ativos físicos do que podem até mesmo perceber. Os elevadores de um edifício da empresa, por exemplo, são um ativo físico. Quanto melhor e mais eficaz uma empresa gerencia seus ativos, maior a probabilidade de maximizar o valor desses investimentos à medida que escala. O acompanhamento de ativos é o primeiro passo para revelar quais ativos estão agregando valor (e quais não são).
O rastreamento de ativos eficaz otimiza tanto o trabalho administrativo quanto o dos trabalhadores de manutenção, fornecendo registros precisos e detalhados das informações dos ativos. Dessa forma, eles não estão utilizando suas horas de trabalho para localizar ativos perdidos que possam estar no local ou comprando novos ativos que já possam existir. Na verdade, um estudo recente (PDF) descobriu que a visibilidade dos ativos em toda a empresa pode melhorar a produtividade de manutenção em 28% e diminuir a manutenção e o reparo de estoque em 18%.
Os benefícios do rastreamento de ativos também incluem prevenção de perdas e roubos, movimentação mais segura de máquinas perigosas e garantia de que produtos perecíveis permaneçam em condições ótimas.
As soluções de rastreamento de ativos geralmente usam as seguintes tecnologias para adquirir dados de ativos em tempo real:
Os códigos de barras são considerados o padrão para rastreamento de ativos. As etiquetas de código de barras representam dados usando linhas paralelas com larguras, espaçamento e tamanhos variados. Eles estão vinculados a ativos físicos maiores e podem dar a cada ativo um identificador exclusivo. Existem muitos aplicativos e dispositivos móveis Android e iOS disponíveis com o software para leitura de código de barras, tornando-os uma opção escalável, barata e confiável. Os códigos QR são os sucessores bidimensionais dos códigos de barras. Eles podem ser digitalizados de qualquer ângulo e podem conter mais informações do que um código de barras tradicional.
Uma LPWAN é uma rede de telecomunicações sem fio que permite comunicação de longo alcance com baixo consumo de energia, o que é sua maior vantagem. Na verdade, a eficiência energética da tecnologia LPWAN pode ajudar a estender a vida útil da bateria de um dispositivo de Internet das Coisas (IoT). Enquanto uma WAN sem fio conecta pessoas e empresas, a LPWAN conecta dispositivos IoT e dados de seus sensores. Usando LPWAN em conjunto com dispositivos habilitados para IoT, as organizações podem rastrear e monitorar ativos internos e externos.
Também chamados de chips RFID, os tags RFID armazenam informações sobre os ativos e transmitem a localização de um ativo usando ondas de rádio. Eles têm uma ampla gama de utilizações: as empresas podem usá-los para rastrear o estoque do armazém. No entanto, eles também são usados em scanners de pedágio de rodovias, em corridas de ciclismo para registrar os tempos de largada e chegada e para registrar o movimento do gado. Eles não exigem uma leitura direta, como códigos de barras e códigos QR, para que o chip possa ser lido mesmo quando não visto.
Dispositivos de rastreamento de ativos BLE enviam sinais regulares que são lidos por dispositivos habilitados para BLE, como smartphones. Há dois tipos principais de BLE que têm casos de uso diferentes: Os beacons BLE são melhores para ativos internos e estacionários, enquanto as tags BLE funcionam bem para ativos menores e não estacionários. O BLE apresenta uma vida útil mais longa da bateria, custos mais baixos e maior precisão de localização do que algumas outras tecnologias de rastreamento de ativos. Por esse motivo, setores como saúde e manufatura encontraram valor neles. No entanto, os dispositivos BLE são melhores apenas para a transmissão de dados de curto alcance.
Os rastreadores de ativos do GPS transmitem dados por meio de satélites e redes celulares para localizar e rastrear ativos. Os sistemas de rastreamento de ativos do GPS são altamente precisos, podem rastrear ativos em todo o mundo e ter várias opções de conectividade. Eles também têm a funcionalidade de definir cercas geográficas, para que as organizações recebam notificações quando um ativo sair do perímetro. Os rastreadores de ativos GPS são fundamentais para a gestão de frotas: os gestores de frotas usam sistemas de rastreamento de ativos GPS para obter visibilidade em tempo real de sua frota de veículos na estrada.
Algumas organizações ainda podem utilizar cadernos escritos à mão, planilhas do Excel ou ferramentas de planejamento de recursos empresariais (ERP) para o rastreamento de ativos. No entanto, a entrada manual de dados é propensa a erros humanos e a um método lento para se manter no topo de um grande inventário de ativos, como frotas de veículos.
O software de rastreamento de ativos e as soluções de software de gerenciamento de ativos podem oferecer uma maneira confiável de rastrear ativos fixos, com recursos como rastreamento de localização, processamento de ordens de trabalho e trilhas de auditoria. Muitas das soluções de gerenciamento de ativos atuais são baseadas em nuvem e oferecem conexão com aplicativos móveis para que os funcionários possam acessar dados e tomar decisões a partir de um smartphone ou tablet 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Para organizações maiores, os sistemas de gerenciamento de ativos corporativos (EAM) fornecem uma plataforma central de gerenciamento de ativos para rastrear e gerenciar todos os ativos fixos. Os EAMs podem integrar dados de ativos de todo o ciclo de vida do ativo: aquisição, operações, manutenção, depreciação e renovação ou substituição. Alguns sistemas de EAM (Enterprise Asset Management) também utilizam uma combinação de inteligência artificial (IA), fluxos de trabalho inteligentes e assistência humana remota para automatizar e acelerar processos, criando eficiências dentro do processo de gerenciamento de ativos fixos.
Otimize o desempenho dos ativos e reduza o tempo de inatividade e os custos com uma única solução que oferece visibilidade e controle incomparáveis em toda a empresa para gerenciar ativos, cronogramas, recursos, processos, inventários e despesas.
Libere o potencial total dos ativos da sua empresa com o IBM Maximo Application Suite ao unificar sistemas de manutenção, inspeção e confiabilidade em uma única plataforma. É uma solução integrada baseada na nuvem que aproveita o poder da IA, IoT e análises avançadas para maximizar o desempenho dos ativos, prolongar o ciclo de vida dos ativos, minimizar os custos operacionais e reduzir o tempo de downtime.