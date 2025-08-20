O que é acompanhamento de ativos?

O rastreamento de ativos faz parte do gerenciamento de ativos fixos, que é o processo de rastreamento e manutenção de todos os ativos físicos, bem como o gerenciamento de ativos de TI (ITAM), que é o rastreamento e gerenciamento de ponta a ponta dos ativos de TI. Os recursos digitais são gerenciados por meio de um processo separado: gerenciamento de ativos digitais. A prática mais abrangente de gerenciamento de ativos abarca a estratégia de manutenção, ou seja, como as empresas minimizam o downtime dos equipamentos, mantêm os custos de manutenção sob controle e garantem que suas fábricas operem na capacidade máxima ou próxima dela.

O acompanhamento moderno de ativos utiliza hardware e software para rastrear a movimentação de ativos e receber dados de localização em tempo real. O hardware inclui tecnologia de rastreamento, como códigos de barras, códigos QR ou identificação de radiofrequência (RFID). O software normalmente assume a forma de sistemas de rastreamento de ativos e software de rastreamento de ativos. O acompanhamento de ativos habilitado por essas tecnologias é fundamental para melhorar o gerenciamento de estoque e encontrar eficiências nos espaços de trabalho e fábricas cada vez mais digitalizados de hoje. Entre os consumidores, qualquer pessoa que tenha usado um scanner de código de barras em um caixa de autoatendimento de supermercado já interagiu com um sistema de rastreamento de ativos.